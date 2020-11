Minister Xiomara Maduro ta informa:

Gobierno no a limita nos cultura pa celebra di otro

Oranjestad – Cerca hopi hende ta biba e pregunta dicon eventonan cultural di Aruba no ta wordo teni siendo cu otro actividadnan si ta tuma luga. Pa contesta e pregunta aki, Minister Maduro di Cultura ta brinda e siguiente splicacion.

Celebracion di Dia di Himno y Bandera a keda cancela

E medidanan pa evita contagio cu COVID19 a cuminsa dia 15 di maart na Aruba. Na e momento ey Gobierno a hay’e ta cancela tur celebracion y evento planea en conexion cu e celebracion di Dia di Himno y Bandera. Nos tabata na comienso di e pandemia y apenas tabata tin informacion riba e virus aki y su efecto na Aruba, mescos cu na e resto di mundo. P’esey Gobierno a tuma e decision di para tur celebracion.

Dia di San Juan a celebra den forma diferente

Na luna di juni ora di e celebracion di Dia di San Juan, Dera Gay, tambe Minister Maduro a splica cu e Crisisteam a dicidi cu no por tin eventonan cu aglomeracion y pa e motibo ey no a permiti pa e Centro di Barionan organisa evento pa celebra Dia di San Juan. Na e momentonan ey e casonan tabata creciendo y p’esey crisisteam no a tuma e riesgo pa duna aprobacion pa un celebracion manera tur aña. E mandatario a haci un apelacion na comunidad pa celebra Dia di San Juan na cas den seno familiar, manera e celebracion tabata tuma luga antes den e sabana di e cas. Gobierno via Departamento di Cultura a percura pa un ‘Tableau Vivant’ na altura di rotonde di aeropuerto pa asina Pueblo en general por tabata tin e oportunidad di por a disfruta di e celebracion den un forma diferente.

Gobierno no a organisa of ta sostene evento cu ta trece aglomeracion

Dia di Himno y Bandera, Dia di San Juan y Dera Gay ta eventonan cu ta haya aporte financiero for di Gobierno y p’esey como Gobierno mes, no ta bay fomenta of organisa eventonan cu aglomeracion di hende. Den luna di juli tabata tin algun celebracion di otro pais sin participacion di Gobierno, cu lo mester a bay conforme regla di Departamento di Salubridad (DVG). Esakinan no a bay bon y e consecuencia ta conoci y Pais Aruba a haya hopi mas caso di COVID19.

Dia di Brazil cu un parada chikito y ‘tableau vivant’

Pa Dia di Brazil, e Crisisteam a permiti e organisadonan pa tene un mini parada y un ‘tableau vivant’ conforme e reglanan di DVG. Esaki a bay den bon ordo y a brinda specialmente e Pueblo di cultural di Brazil un manera pa biba e parti aki di nos cultura.

Fin di Aña tambe lo ta diferente

Pa Fin di Aña ta e Festival di Dande ta nos custumber. E evento aki ta wordo organisa pa un Fundacion cu a anuncia poco dia pasa cu nan ta evaluando con pa organisa e evento aki di manera cu ta evita aglomeracion. Kizas lo bay yega na un Festival virtual pa cera aña 2020. Minister Maduro a compronde for di Comision di Sinterklaas, cu nan si ta bay organisa e yegada e aña aki na un manera virtual y ya caba e Fundacion a brinda mas detayes di esaki. Di tur manera ta mustra cu e celebracionan di Fin di Aña tambe lo ta diferente.

No a limita cultura di Aruba pa celebra di otro

Minister Xiomara Maduro ta enfatisa cu Gobierno ta percura pa no fomenta evento cu ta causa aglomeracion. P’esey a cancela tur evento protocolar y celebracion pa Dia di Himno y Bandera y a para tur celebracion na Centro di Bario pa Dia di San Juan y Dera Gay. Tabata tin algun evento publico cu e Crisisteam a permiti pa tuma luga conforme regla di DVG, pero como cu e comportacion di e publico a laga hopi di desea, recientemente e Crisisteam por medio di Alto Comisario a splica cu di awor pa Fin di Aña, no lo permiti pa organisa ningun evento publico mas. Minister di Cultura ta subraya decisionnan tuma pa stop evento cultural, no tabata pa limita Pueblo pa biba nos cultura. Nan tabata decisionnan pa Gobierno mes no fomenta aglomeracion cu ta hiba nos na mas contagio cu COVID19.