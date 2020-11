Fun Miles i su partnernan ta lansa espektakular kampaña di fin di aña

Gana un outo i hopi mas den Fun Lottery!

WILLEMSTAD –E fin di aña aki bo tin chèns di gana un Chevrolet Beat, 2 pasashi ku TUI, 100,000 Fun Miles, estadia den hotèl, i hopi premio mas! Tur esaki den The Fun Lottery, e kampaña espektakular di fin di aña, di Fun Miles i su partnernan. Partisipashon ta masha fásil. Miembronan registrá ku hasi nan kompra na partnernan di Fun Miles partisipante, lo risibí un òf mas lò. E montante ta varia serka kada partner. Mester yena bo number di karchi di Fun Miles riba e lòtnan, i depositá esaki den e buzonnan spesial ku tin den e establesimentu. E sorteo di The Fun Lottery lo tuma lugá na fin di yanüari 2021. Reglanan di kampaña i un lista kompletu di e premionan por wòrdu hañá riba funmiles.net/curacao/funlottery.

Un outo i hopi otro premio espektakular

E pakete di premio ta simplemente impreshonante. E aña aki, e premio mayó ta un Chevrolet Beat, un outo ku ta kombiná un estilo úniko ku ‘fun’ i ta ekonómiko na gasolin, inkluyendo un seguro di outo di ENNIA pa 1 aña largu. Otro premionan ta inkluí 100,000 Fun Miles i 2 pasashi ida i buèlta pa Hulanda ku TUI. Adishonalmente, tin hopi gift voucher ku por wòrdu ganá, na entre otro Van der Tweel Supermarket (2x f 1000), ASOgas (2x f 1000), Changes (2x f 750), ProSport (2x f 750), FeetFirst (2x f 500), Super Retail (2x f 500), i Bob Carwash. Betonindustrie Brievengat lo regalá 50m2 di klenku kompletamente instalá. Adishonalmente miembronan tin chèns di gana estadia den hotèl na ACOYA, Marriott i Terra Boutique Hotel i un tratamentu di masashi i miembresia di gym na Avila, meskos tambe un trep ‘all-inclusive’ riba katamaran ku Dive Division.

Kòrda: únikamente miembronan registrá di Fun Miles por gana

Pa keda ku chèns di gana e premionan fantástiko ku tin den Fun Lottery, e miembro mester ta registrá. Si bo ta un kliente ku nunka a registrá bo karchi di Fun Miles, esaki ta e momentu! Bishita funmiles.net, i klik LOGIN/SIGN UP, klik CREATE ACCOUNT NOW i sigui e pasonan fásil. Registrashon ta kompletamente grátis i lo no tuma mas ku algun minüt.

Tokante Fun Miles

Fun Miles ta e programa di rekompensa na kliente mas grandi den Karibe. Miembronan di Fun Miles ta disfrutá kontinuamente di ofertanan spesial, promoshonnan fun i kampañanan pa gana premio. Esun ku no pèrdè nada ta wòrdu rekomendá pa sigui Fun Miles riba , bishita funmiles.net i pa download e app grátis di Fun Miles.

Mas informashon tokante Fun Miles?

Tuma kontakto ku servisio na kliente na number 465 3300 òf bishitá funmiles.net òf facebook.com/funmiles.

Partnernan partisipante na Kòrsou (aki por risibí i depositá lòt tambe)

AutoCity, ALDO Punda, ASOgas, Betonindustrie Brievengat, Bob Carwash, Changes, ENNIA, FeetFirst, Kooyman, ProSport, Super Retail, TUI, i Van der Tweel Supermarket.

Fun Miles & partners lanceren feestelijke eindejaarscampagne

Win een auto en meer in de grote Fun Lottery!

WILLEMSTAD – Een gloednieuwe Chevrolet Beat, 2 TUI tickets, 100.000 Fun Miles, hotelovernachtingen, waardebonnen en vele andere prijzen! Dit alles is te winnen met de Fun Lottery, de grote eindejaarscampagne van Fun Miles en partners. Meedoen is makkelijker dan ooit. Geregistreerde kaarthouders die shoppen bij de deelnemende partners krijgen loten (hoeveel verschilt per partner). Deze vullen de kaarthouders in, waarna ze de loten in de speciale tonnen deponeren in de winkel. Dat is alles! De grote trekking van alle prijzen vindt plaats op 21 januari 2021. Spelregels en een volledige lijst van te winnen prijzen zijn te vinden op funmiles.net/curacao/funlottery.

Een auto en meer prachtige prijzen

Het prijzenpakket is spectaculair. Dit jaar is de hoofdprijs een nieuwe Chevrolet Beat van AutoCity, een auto die looks, rijplezier en laag brandstofverbruik combineert, inclusief een heel jaar verzekering bij ENNIA. Daarnaast zijn er grote prijzen in de vorm van 100.000 Fun Miles en 2 TUI-retourtickets naar Nederland. Ook zijn er vele waardebonnen te winnen, van Van der Tweel Supermarket (3 x f 3000), ASOgas (2 x f 2000), Changes (2 x f 750), ProSport (2 x f 750), FeetFirst (2 x f 500), Super Retail (2 x f 500), en Bob Carwash. Betonindustrie Brievengat draagt 50m2 aan straatstenen bij (compleet gelegd). Bovendien zijn er hotelovernachtingen te winnen bij ACOYA, Marriott en Terra Boutique Hotel, plus massages en een gym-lidmaatschap bij Avila, en een all-inclusive catamarantrip van Dive Division.

Let op: alleen geregistreerde kaarthouders maken kans

Om in aanmerking te komen voor de prijzen moet de kaarthouder geregistreerd zijn. Veel Fun Miles-kaarthouders hebben zich nog nooit geregistreerd, maar daar is eenvoudig iets aan te doen. Ga naar funmiles.net, klik LOGIN/SIGN UP, klik CREATE ACCOUNT NOW en volg de stappen. Dit is geheel gratis en duurt hooguit een paar minuten.

Over Fun Miles

Fun Miles is het populairste spaar- en verzilverprogramma van het Caribisch gebied. Fun Miles-kaarthouders genieten continu van speciale aanbiedingen, leuke acties en prijzencampagnes. Wie niets wil missen wordt aangeraden om Fun Miles te volgen op social media, funmiles.net te bezoeken en de handige gratis mobile app te downloaden.

Meer informatie over Fun Miles?

Neem contact op met de Fun Miles klantenservice op tel. 465 3300 of bezoek funmiles.net of facebook.com/funmiles.

Deelnemende partners op Curaçao (ook inleverpunten voor de loten)

AutoCity, ALDO Punda, ASOgas, Betonindustrie Brievengat, Bob Carwash, Changes, ENNIA, FeetFirst, Kooyman, ProSport, Super Retail, TUI, en Van der Tweel Supermarket.