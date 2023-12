Seis programa di estudio di UoC a risibí (re)evaluashon positivo di NVAO, Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie.

Ku gran plaser i orguyo Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) por anunsiá ku den e último 6 lunanan seis (6) di su programanan di estudio a risibí evaluashon positivo di NVAO, Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie.

Hbo-Bachelor Toegepaste Psychologie (logra Evaluashon despues di tres aña)

Hbo-Bachelor Social Work (re-evaluashon positivo)

Hbo-Bachelor LOFO (re-evaluashon positivo, pa di tres biaha)

Wo-Bachelor Recht (re-evaluashon positivo, pa di tres biaha)

Wo-Master Recht (re-evaluashon positivo, pa di tres biaha)

Wo-Master Notarieel Recht (programa nobo, evaluashon positivo)

Pa loke ta e evaluashon positivo di e kalidat di e programanan di estudio di UoC, esaki ta ekivalente na e akreditashon di un estudio na Hulanda pa un periodo di 6 (seis) aña. Durante henter aña 2023 e estudionan akí a pasa dor di un trayekto di evaluashon, kaminda nan a keda evaluá dor di un pènel internashonal. Tur e pènelnan akí a duna un konseho positivo tokante e kalidat di e estudio, kaminda despues NVAO a duna UoC un evaluashon final positivo. Den e lunanan di yüni, ougùstùs i sèptèmber di e aña akí e pènelnan akí a bishitá UoC. Ta hopi importante informá tambe ku tur esaki a bai den koperashon ku diferente grupo ku tabata importante den esaki, pa haña un bista mas ampio durante e trayekto di evaluashon. E gruponan ku a yuda den esaki ta: e dirigentenan di e programa, dosentenan, studiantenan, komishon di eksamen, graduadonan i representantenan di e profeshon ku a tene kombersashon ku e pènelnan.

Universidat di Kòrsou ta hopi orguyoso di e resultadonan akí ku el a logra i lo keda duna prioridat na e kalidat di su programanan di estudio.

Zes UoC-opleidingen zijn positief (her)beoordeeld door de NVAO, Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie.

Met groot genoegen en trots kan de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez informeren dat er in de afgelopen 6 maanden zes (6) opleidingen positief zijn beoordeeld door de NVAO, Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie.

Hbo-Bachelor Toegepaste Psychologie (behalen Toets na drie jaar)

Hbo-Bachelor Social Work (positieve herbeoordeling)

Hbo-Bachelor LOFO (positieve herbeoordeling, voor de derde keer)

Wo-Bachelor Recht (positieve herbeoordeling, voor de derde keer)

Wo-Master Recht (positieve herbeoordeling, voor de derde keer)

Wo-Master Notarieel Recht (nieuwe opleiding positief beoordeeld)

Wat betreft deze positieve beoordeling van de kwaliteit van UoC-opleidingen, is dit gelijkwaardig met de accreditatie van een opleiding in Nederland voor een periode van 6 (zes) jaar. Gedurende heel het jaar 2023 hebben deze opleidingen een beoordelingstraject doorlopen, waarbij zij door een internationaal panel werden beoordeeld. Al deze panels hebben een positief advies gegeven omtrent de kwaliteit van de opleiding, waarbij de NVAO vervolgens een positief eindoordeel aan de UoC heeft gegeven. Deze panels hebben een bezoek aan de UoC afgelegd in de maanden juni, augustus en september van dit jaar. Het is ook erg belangrijk om te informeren dat dit in samenwerking was gegaan met verschillende groeperingen die hierbij van belang waren om zo een breder zicht te krijgen gedurende het beoordelingstraject. Deze groeperingen die hieraan meewerkten zijn: het opleidingsmanagement, docenten, studenten, examencommissie, alumni en vertegenwoordigers van het werkveld die in gesprek waren gegaan met de panels.

De University of Curaçao is zeer trots op de behaalde resultaten en zal de kwaliteit van al haar opleidingen voorop blijven stellen.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket