‘Het raakt iedereen in Nederland’

De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties die onderzoek doet naar het functioneren van uitvoeringsorganisaties heeft op vrijdag 13 november de zittingsdagen in de Enquêtezaal afgesloten. Voorzitter Andre Bosman blikt terug: ‘Iedereen in Nederland komt in aanraking met uitvoeringsorganisaties. We zien dat de afstand tussen balie en beleid groot is.’

Terugblik hoorzittingen TCU Video

Doel

Doel van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisatie is om problemen bij uitvoeringsorganisaties die de burger raken te onderzoeken. In de eerste week van de hoorzittingen kwamen deskundigen aan het woord om het perspectief van de burger en de professional toe te lichten. In de tweede week van de hoorzittingen was er aandacht voor de uitvoering van beleid bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). In de derde week stond de rol en informatiepositie van de Tweede Kamer centraal en gaven deskundigen hun visie op uitvoeringsorganisaties in het algemeen.

Voorzitter van de commissie, Andre Bosman (VVD):

“Het onderzoek is relevant omdat iedereen in Nederlands in aanraking komt met uitvoeringsorganisaties. We zien dat de afstand tussen balie en beleid groot is. Nu de hoorzittingen achter de rug zijn, gaan we aan de slag met ons rapport. Daarin doen we aanbevelingen aan alle betrokken partijen.’

Samenstelling commissie

Op donderdag 5 maart 2020 is de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) van start gegaan. De commissie bestaat uit de volgende leden: André Bosman (VVD, voorzitter), Evert Jan Slootweg (CDA), Maarten Groothuizen (D66), Nevin Özütok (GroenLinks, ondervoorzitter), Cem Laçin (SP), John Kerstens (PvdA) en Corrie van Brenk (50PLUS).

Achtergrond

Soms lopen burgers vast in hun contacten met de overheid. In de afgelopen periode hebben zich problemen bij uitvoeringsorganisaties voorgedaan die aanzienlijke gevolgen hadden voor grote groepen mensen. Zo waren er bijvoorbeeld problemen bij de Belastingdienst en incidenten met rijbewijskeuringen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het lukt uitvoeringsorganisaties nu niet altijd om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Om te voorkomen dat een burger vastloopt in wetten, regels of overheidssystemen is de aanwezigheid van de menselijke maat noodzakelijk. Op basis van de door de commissie verzamelde informatie, wordt een eindrapport opgesteld met daarin een aantal aanbevelingen die het proces tussen ‘beleid en balie’ moeten gaan verbeteren. De verwachting is dat het rapport voor de verkiezingen in 2021 wordt gepresenteerd.

Drie lopende grote onderzoeken

Na de hoorzittingen van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties, starten op 16 november 2020 de verhoren van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Ook bereidt de tijdelijke Commissie aardgaswinning Groningen een parlementaire enquête voor; het zwaarste middel dat vanuit de Tweede Kamer kan worden ingezet Op dit moment zet de Tweede Kamer dus drie van haar zwaarste instrumenten tegelijkertijd in. Lees hier meer over in deze infographic.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Kodde, woordvoerder Tweede Kamer via a.kodde@tweedekamer.nl of 0625475819