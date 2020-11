Inspekshon di barku krusero MS Oosterdam / Inspectie cruiseschip MS Oosterdam

E barku krusero MS Oosterdam a bini Boneiru awe pa inspekshon. Un inspektor a subi mainta i a keda te ku atardi na bordo. Dòkter Marian Luinstra-Passchier di departamento di Salubridat Públiko di Entidat Públiko Boneiru (EPB) tabatin kontakto ku e dòkter di e barku. A tèst tur hende pa Covid i esaki a resultá negativo. Tur e tripulantenan nobo ta keda 14 dia den karentena. E riesgo pa kontagio aki na Boneiru ta hopi chikitu. Tur persona a tenٌe nan mes na e instrukshonnan di higiena, esta mantené 1.5 meter distansia i bisti tapa boka. Awor ku e inspektor a baha for di e barku e ta keda traha for di kas pa un siman pa evitá kualke riesgo. Inspekshon di e barku ta importante e tempu akí. Asina ta garantisá ku ta kumpli ku reglanan marítimo. Tin atenshon speshal pa trato humano di e tripulante.

Het cruiseschip MS Oosterdam was vandaag naar Bonaire gekomen voor inspectie. Een inspecteur is vanaf vanochtend aan boord gegaan en is tot in de late middaguren daar blijven werken. Marian Luinstra-Passchier, arts van de afdeling Publieke Gezondheid van het openbaar lichaam Bonaire (OLB), had contact met de scheepsarts. Iedereen aan boord is getest op Covid-19 en het resultaat was negatief. De nieuwe bemanningsleden zijn allemaal voor 14 dagen in quarantaine. Het gevaar voor de gemeenschap voor Bonaire is dus minimaal. Vanzelfsprekend hield iedereen zich aan de hygiëne instructies door 1.5 meter afstand te houden en een mondmasker te dragen. De inspecteur is van boord en blijft een week vanuit huis werken om elk risico te vermijden. Inspectie van de schepen is erg belangrijk op dit moment. Zo kan men er zeker van zijn dat er aan de maritieme eisen wordt voldaan. Er is vooral aandacht voor de humane behandeling van bemanning.