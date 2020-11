‘Si nos ke un mihó Kòrsou e hende mester ta pará sentral!’

Willemstad 16 novèmber 2020 – E presentashon di djasabra último ku tabat’in komo tema “Transformá e mente i e hende” presentá pa Yithza Davelaar, tabata un éksito rotundo. Dilanti un sala yená ku bishitante (kumpliendo ku tur regla relatá na prevenshon di COVID-19) Yithza a para ketu na e individuo.

Kòrsou ta degenerando ora nos wak rònt di nos. Norma i balornan a baha. Si nos ke un mihó futuro pa Kòrsou, nos tin ku pone e hende bèk sentral. Pa hopi aña kaba a neglishá e hende, anto e efekto negativo ta bisto. Komo hende nos ta tumando desishonnan ku no ta benefisiá ni nos mes bida, nos komunidat, ni nos país. Yithza a para ketu na e echo ku nos desishonnan ta basá riba nos kreensianan, ku otro palabra nos ‘mindset’. Si nos kier hisa nivel di nos país, nos tin ku enfoká riba e ‘mindset’ di kada individuo. Nos ‘mindset’ ta wòrdu formá dor di nos edukashon na kas, nos enseñansa na skol, nos sírkulo di amistat, nos media i bukinan ku nos ta lesa.

Durante e presentashon Yithza a kontinuá na splika ku VISHON ta mira e tres pilarnan ‘Enseñansa’, ‘Desaroyo Ekonómiko’ i ‘Desaroyo Sosial’, komo e fundeshi di nos país. Un fundeshi ku nos tin ku bai traha duru riba dje. I ta netamente akinan e hende mester ta pará sentral. Nos enseñansa ta konsistí di nos maestronan di skol i hobennan. Nos ekonomia no por drai sin kontribushon di nos hendenan. I pa loke ta trata e aspekto sosial nos barionan ta esensial pa por disfrutá di nos bida na un nivel digno.

Ta insólito pa pretendé di ke un mihó futuro pa Kòrsou, neglishando nos maestronan di skol, nos trahadónan i famianan den bario. Edukashon mester ta é liña kòrá den tur tres pilar. I no edukashon pa un dia so. Pero lokual nos ta yama na ingles ‘lifelong learning’ un edukashon kontinuo pa un i tur.

Banda di e ròl ku gobièrnu tin pa fasilitá pa por logra e metanan ariba menshoná, e hende mes tambe tin e responsabilidat pa tuma rienda di su mes bida. Kada persona ta responsabel pa bira e mihó vershon di su mes, dor di pone enfoke riba su desaroyo.

Yithza a finalisá bisando ku nos mester traha riba Yunan di Kòrsou ku ta íntegro, responsabel, respetuoso i ekselente. VISHON so no por hasi esaki. P’esei e ta hasi un yamada na tur Yu di Kòrsou pa karga e vishon aki huntu kuné.

Por wak e presentashon di “Transformá e mente i e hende” bèk riba página di Facebook di Yithza Davelaar i VISHON.



NL

‘De mens centraal stellen voor een betere toekomst op Curaçao’

Willemstad 16 november 2020 – De presentatie “Transformatie van het brein en de mens” die afgelopen zaterdag door Yithza Davelaar werd gehouden, was een groot succes. In een volle zaal (conform de COVID-19 regels) ging Yithza in op het individu.



Ieder die om zich heen kijkt ziet en ervaart dat de situatie op Curaçao met de dag erbarmelijker wordt. Onze normen en waarden worden steeds minder in acht genomen. Indien we een betere toekomst willen voor ons eiland, dienen we de mens weer centraal te stellen. In de loop der jaren wordt er steeds minder aandacht geschonken aan de mens, en het effect hiervan is verre van positief. We nemen beslissingen die ons als individu, onze gemeenschap en ons eiland niet ten goede komen.



Yithza stond tijdens haar presentatie stil bij het feit dat we als mens beslissingen nemen op basis van onze overtuiging, met andere woorden onze ‘mindset’. Om het niveau van onze gemeenschap te verhogen, dienen we de focus te leggen op de ‘mindset’ van het individu. Onze ‘mindset’ wordt gevormd door onze opvoeding, onderwijs, vriendenkring, de media en de boeken die we lezen.



Yithza gaf tevens aan dat VISHON de drie pilaren ‘Onderwijs’, ‘Economische Ontwikkeling’ en ‘Sociale Ontwikkeling’ ziet als de grondslagen van Curaçao. Hier moeten we heel hard aan gaan werken door o.a. het individu centraal te stellen. Ons onderwijssysteem bestaat uit onze docenten en de jeugd. Onze economie kan zich niet draaiende houden zonder de inbreng van onze mensen. Wat de sociale aspecten betreft, zijn onze buurten en buurtcentra essentieel voor een deugdelijke leefomgeving.



Het is ondenkbaar om te beweren dat we een betere toekomst voor Curaçao willen, en tegelijkertijd onze docenten, sociale werkers en buurten als het ware verwaarlozen. Onderwijs is de rode draad in de drie pilaren van VISHON. Het gaat hierbij om “Lifelong Learning” oftewel gedurende je hele leven leren en je door blijven ontwikkelen.



Naast de faciliterende rol van de overheid om bovenstaand te bewerkstelligen, draagt de mens zelf de verantwoordelijkheid om het heft in eigen handen te nemen. Iedereen is verantwoordelijk om het beste uit zichzelf te halen door zich te blijven ontwikkelen.



Yithza eindigde haar presentatie door aan te geven dat we moeten werken aan integere, verantwoordelijke, respectvolle en excellente Curaçaoënaars. VISHON kan dit niet alleen aanpakken. Daardoor een oproep aan alle Landskinderen om deze visie samen te dragen.



De presentatie “Transformá e mente i e hende” is te vinden op de Facebook pagina van Yithza Davelaar en VISHON.