Selebráshon dia internashonal di hende hòmber den luna di Novèmber

Djaweps 19 Novèmber 2020 ta dia Internashonal di hende hòmber. Despues di evento

eksitoso di aña pasa organisá pa Gwen Inspires i Fathers of Curaçao e aña aki nos ta selebrá

un bia mas ku enfasis positivo na nos hende hòmbernan. E tópiko di e aña aki ta: Felisidat di

e Hòmber!

E fecha aki ta unu ku ainda no ta haña masha atenshon aki na Kòrsou. Nos di Gwen Inspires

(Gwendeline Lanoy-Leuteria i team) tiki tiki ta tresiendo kambio di un manera positivo i

edukativo den esaki. Gwen Inspires tei ku e propósito pa empoderá, informá, eduká i

konsientisá famia spesialmente e hende hòmber i brind’e “tools” pa medio di charla, training,

kurso, spèl i aktividatnan edukativo i evento pa e por ta e mihó vershon di su mes.

E aña aki ta bira e di 3 aña ku Gwen Inspires ta hasi un aktividat pa selebrá dia internashonal

di hende hòmber. Aña pasa nos a organisá un evento kaminda tabatin sigur mas ku 50 hende

hòmber ku a partisipá i selebrá dia internashonal di hende hòmber. Tira un bista riba nos

página di Facebook “Fathers of Curaçao” pa bo mira kiko tabata e reakshonnan di algun

hende hòmber ku a partisipá na e evento.

E aña aki un bia mas nos ta selebrá den gran forma. E evento MpowerMEN lo bai ta virtual

via zoom ku e meta pa logra ‘reach’ un kantidat grandi di hende hòmber apesar di e

situashon ku COVID 19 a trese kuné.

Aña pasa e 2 invitadonan a trata Identidat di e hòmber i 2 aspekto ku a bini kòrtiku dilanti

tabata e parti físiko i mental di e hende hòmber. E aña aki nos lo elaborá mas riba e dos

puntonan aki ku e énfasis riba: Kon e hòmber por ta felis? Estudionan ta mustra ku hende

hòmber su espektativa di bida ta mas abou ku esun di e hende muhé. Tambe ku hende hòmber

tin e tendensia di sòru ménos bon pa su salú. Abo sa ki influensia i konsekuensia strès tin riba

bo salú? Kiko ta emoshon i ki influensia e tin riba bo felisidat? Tambe nos a lanta siña ku

hende hòmber no ta yora! Pues nos ta papia di emoshon masha tampoko! No ta tópikonan ku

na Kòrsou te ainda ta komun pa papia habri tokante dje prinsipalmente ora e ta trata e hende

hòmber. E evento tin un durashon di 3 dia. Djaweps 5 i 12 di novèmber último orador

Ramon Antonius a trata tópiko Stress vs Felisidat i Ivan Kuster Emoshon vs felisidat na

un grupo di hende hòmber online!

Djaweps awor 19 di novèmber 2020. Gwen mes lo klousurá e evento riba dia internashonal

di hende hòmber ku e tópiko E muhé/e bida familiar vs Felisidat!

Orario ta di 7or pa 8.30 di anochi. Preguntanan manera: Kiko e hende muhé tin di aber ku

felisidat di e hòmber? E dicho: “Happy wife, happy life”, Bo ta di akuerdo ku n `e ? i hopi

otro pregunta mas lo wòrdu kontestá den evento ONLINE.

Partisipashon pa e evento aki ta kompletamente Grátis. Mester registrá delantá pa sigurá bo

lugá. Lo bo risibí e link pa partisipá riba e dia di e evento. E evento aki ta 𝙎𝙊𝙇𝘼𝙈𝙀𝙉𝙏𝙀 pa

nos hende hòmbernan. Nos lo rifa diferente premio bou di e hòmbernan ku partisipá na e

seshonnan di novèmber pa kortesia di HIM Grooming & Men care i Coca Cola.

Pa e medio aki nos ke invitá tur nos hende hòmber na Kòrsou, Aruba i Boneiru pa partisipá

na e evento i disfrutá di dia internashonal di hende hòmber. Chèk nos página di Facebook pa

e link di registrashon òf manda un mail na info@gwenleuteria.com pa registrá.

Pa mas detaye por tuma kontakto ku sra. Gwendeline Lanoy-Leuteria na whatsapp via

515-1066 òf info@gwenleuteria.com.