UITSPRAAK PROJECT APPARTEMENTEN TE LANDHUIS STADSRUST

Curaçao, 23 november 2020

Op het terrein van het Landhuis bekend als plantage “Stadsrust”, was een ontwikkelaar bezig met het

realiseren van een relatief groot aantal appartementsgebouwen. Daarvoor was ondanks bezwaren van de

buren, op onbegrijpelijke wijze een bouwvergunning afgegeven door de Minister van Verkeer, Vervoer en

Ruimtelijke Planning. Naar aanleiding daarvan hebben omwonenden een zaak aangespannen middels ons

kantoor, teneinde de afgegeven bouwvergunning door de rechter te laten toetsen.

Al op 7 mei 2019 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie een uitspraak gegeven in een vergelijkbare

zaak te Julianadorp. Het gaat om de vraag of appartementen kunnen worden gebouwd op een perceel

dat deel uitmaakt van een verkavelingsplan waarin is bepaald dat op de kavels slechts één woning kan

worden gebouwd. Het Hof beantwoordde die vraag destijds al ontkennend. Het Hof gaf aan dat een

verkavelingsplan moet worden gezien als een nadere uitwerking van het EOP en dat een bepaling in die

planvoorwaarden die aangeeft dat er slechts één woning op een perceel kan worden gebouwd, niet in

strijd is met het EOP en dus rechtsgeldig is. Dat maakt dat zowel de eigenaar van het perceel als de

overheid zich aan die bepaling moeten houden. Het verlenen van een bouwvergunning in strijd met een

dergelijke bepaling is dus niet mogelijk, laat staan de bouw van een bouwwerk (appartementen) dat in

strijd is met een dergelijke bepaling.

Dit uitgangspunt is door het Gerecht thans wederom toegepast in de uitspraak van het project “Stadsrust”

van 20 november 2020. Ook hier is geoordeeld dat het perceel waar het Landhuis op staat behoort tot

het verkavelingsplan “Stadsrust” en dat in dat verkavelingsplan de bepaling is opgenomen dat er slechts

één woning op het perceel kan worden gebouwd. Dat maakt de bouw van appartementen op het perceel

dus onmogelijk. Ook in dit geval heeft de rechter onder meer om deze reden (de bouwvergunning had

meer mankementen) de bouwvergunning voor de bouw van de appartementen te Stadsrust vernietigd en

het Land veroordeeld in de kosten van de procedure.

Deze uitspraken zijn van belang voor eenieder die een appartement wenst te kopen in dit soort projecten.

De koper doet er dus goed aan om te onderzoeken of het perceel waarop de appartementen worden of

zijn gebouwd, behoren tot een verkavelingsplan en of er een dergelijke bepaling in het verkavelingsplan

is opgenomen. De meeste ontwikkelaars van appartementen wensen namelijk vooraf een deelbetaling

van de koopsom, teneinde het appartement dat de koper heeft gekocht in fasen te realiseren. Het zou

heel vervelend zijn voor de koper als die er achteraf achter komt dat appartementen niet zijn toegestaan

op het betreffende perceel en dat de deelbetalingen die zijn gedaan aan de ontwikkelaar mogelijk

verloren zijn gegaan. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Wat betreft het project te Stadsrust betekent de uitspraak dat er geen appartementen aldaar kunnen

worden gebouwd. Tot de verbazing van eenieder heeft de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke

Planning in strijd met het vorengaande aangekondigd, een nieuwe vergunning te willen verlenen aan deze

ontwikkelaar om aldaar alsnog appartementen te realiseren. Cliënten hopen dat de uitspraak de Minister

tot nieuwe inzichten zal brengen en dat zij haar taak als handhaver serieus zal nemen, door het geraamte

van het eerste appartementsgebouw dat reeds is gebouwd op het terrein, te doen afbreken. Het in

aanbouw zijnde gebouw staat er immers zonder bouwvergunning en kan ook geen bouwvergunning meer

krijgen. Indien nodig zullen cliënten wederom de interventie van het Gerecht verzoeken om het aanbouw

zijnde gebouw gesloopt te krijgen.

Namens de omwonenden,

mr. Achim K.E. Henriquez