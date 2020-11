Notisia di polis di djaluna 23 di novèmber te ku djárason 25 di novèmber 2020/Politieberichten van maandag 23 november tot en met woensdag 25 november 2020

Notisia di polis di djaluna 23 di novèmber te ku djárason 25 di novèmber 2020

Plachinan di number hañá

Riba djaweps, 19 di novèmber a entregá algun plachi di number na warda di polis. Bo ta rekonosé un di e plachinan aki i nan ta prosedente di ladronisia? Mèldu esaki na polis. Entretantu a entregá e departamentu di finansa di Entidat Públiko Boneiru e plachinan di number, kaminda por buska nan ku un prueba di polis.

Nan a hòrta algu di bo? Bo tas òf baiskel? Òf porta asta bo outo? Esaki ta hopi fèrfelu. Mas pió ta tambe si nan kibra drenta bo kas. No solamente bo a pèrdè bo artíkulonan pero e ta afektá bo privasidat i sentido di seguridat tambe. Polis por yuda bo ora bo duna keho. Tambe polis ta haña mihó bista unda i ki ora ladronnan ta aktivo. Ku e informashon aki por lokalisá e malechornan mas rápido.

Kòntròl di tráfiko na Kaya Internashonal

Entre 2.15 or i 2.40 or di mèrdia di djaluna 23 di novèmber a tene un kòntròl di tráfiko na Kaya Internashonal. Aki a kontrolá 16 vehíkulo i a duna un prosès ferbal pa korementu sin reibeweis i sin seguro bálido.

Entre djaluna 23 di novèmber i djárason 25 di novèmber, a kontrolá vários vehíkulo na diferente sitio. A duna prosès ferbal pa entre otro kore sin faha di seguridat bisti, sin reibeweis i papelnan di seguro bálido i tambe pa kore sin hèlm bistí riba skuter. E montante pa e violashonnan aki ta varia entre $85 te ku $225.

Detenshon pa destrukshon

Den oranan di atardi di djamars 24 di novèmber a detené un hòmber di inisial C.J.St.J. di 33 aña di edat na un kas situá na Kaya Nikiboko Sùit, en konekshon ku destrukshon. Den mardugá di 23 pa 24 di novèmber e sospechoso a dal bentana di un outo kibra ku su brasa i resultá heridá na su man. E mes a bai hòspital pa tratamentu médiko.

Shofùr di skuter no ta kumpli ku reglanan di tráfiko

Riba djamars 24 di novèmber a para shofùr di un skuter despues di a dun’e señal pa para algun biaha. Durante di kòntròl a resultá ku e no tabatin su dokumentonan huntu kuné. E patruya a kore su tras bai su kas kaminda ela deklará di tin e dokumentonan. Aki e por a mustra solamente papelnan di seguro ku a vense i a atmití ku e no tin reibeweis tampoko. A dun’e un prosès ferbal pa kore sin reibeweis, kore sin seguro bálido i tambe pa kore sin hèlm bistí.

Bo no ta kumpli ku e reglanan? E ora ei bo por haña un but. Por ehèmpel si bo ta kore muchu duru òf si bo no tin bo faha di seguridat òf hèlm bistí. Asina bo ta hinka bo mes i otronan den peliger. Otro violashonnan tambe ta haña but p’e. E montante por ta basta haltu.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 23 november tot en met woensdag 25 november 2020

Kentekenplaten gevonden

Op donderdag, 19 november werden een aantal kentekenplaten ingeleverd bij het politiebureau.

Herkent u uw kentekenplaat en is het afkomstig van diefstal? Meld dit dan bij de politie.

De kentekenplaten zijn inmiddels ingeleverd bij de afdeling financiën van het Openbaar Lichaam Bonaire waar ze opgehaald kunnen worden met een bewijs van de politie.

Is er iets van u gestolen? Uw tas of fiets? Of misschien zelfs uw auto? Dat is vervelend. Nog erger is het als iemand in uw huis inbreekt. Niet alleen uw spullen zijn weg, maar ook uw privacy en veiligheidsgevoel worden dan aangetast. De politie kan u helpen als u aangifte doet. Ook krijgt de politie met uw aangifte meer inzicht waar en wanneer dieven actief zijn. Met deze informatie kunnen dieven sneller worden opgespoord.

Verkeerscontrole aan de Kaya Internashonal

Tussen 14.15 en 14.40 uur op maandag 23 november, werd een verkeerscontrole gehouden aan de Kaya Internashonal. Hierbij werden 16 voertuigen gecontroleerd. Er werd 1 proces verbaal opgemaakt voor het rijden zonder rijbewijs en zonder verzekering.

Tussen maandag 23 november en woensdag 25 november werden op verschillende locaties, diverse voertuigen gecontroleerd. Er werden processen verbaal uitgeschreven voor onder andere het rijden zonder autogordel, zonder geldige rijbewijs en geldige verzekeringspapieren en ook voor het rijden op een scooter zonder een helm op. De bedragen voor deze overtredingen variëren tussen de $ 85 en $ 225.

Aanhouding voor vernieling

In de middaguren op dinsdag 24 november werd een man met initialen C.J.St.J. van 33 jaar, bij een woning aan de Kaya Nikiboko Zuid aangehouden wegens vernieling. De verdachte had in de nacht van 23 op 24 november een autoruit met zijn arm vernield en hield een snee aan zijn arm hieraan over. Hij was zelf naar het ziekenhuis gegaan voor medische verzorging.

Bestuurder scooter voldoet niet aan verkeersregels

Op dinsdag 24 november werd de bestuurder van een scooter staande gehouden na meerdere malen een stopsignaal te hebben gegeven. Bij nadere controle bleek dat hij geen documenten bij zich had. De patrouille reed achter hem aan naar zijn woning waar de documenten zou hebben liggen. Hier kon hij alleen een verlopen verzekeringsbewijs tonen en gaf toe geen rijbewijs te hebben. Hij kreeg een proces-verbaal voor het niet hebben van een rijbewijs, voor het niet hebben van geldige verzekeringspapieren en voor het rijden zonder een helm.

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een bekeuring krijgen. Bijvoorbeeld omdat u te hard rijdt of uw gordel of helm niet draagt. U brengt dan uzelf of anderen in gevaar. Maar ook andere overtredingen worden bekeurd. Het bedrag kan flink oplopen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.