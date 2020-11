Konsehal Daisy Coffie na koalishon di MPB-UPB:

Boso mester responsabilisá boso mes pa mal maneho finansiero di diputado Tjin-a-Sjoe

Kralendijk, 30 di novèmber 2020 – ‘Iresponsabel i un negligensia total i serio di tarea mester kalifiká e aktitut ku partidonan UPB i MPB di e aktual koalishon a tuma djaweps último ora ku nan no a presentá na e reunión tokante mal maneho finansiero. No a duna tampoko ningun argumentu ni motibu di nan ousensia. Tin un dicho ta bisa: “Bo por kore pero bo no por skonde”. Grasias na Dios ku nos leinan mes ta pone ku maske kuantu e 5 miembronan Renata Domacasse, Edison Ellis, Joselito Statie, Gerald Silberie i Esther Bernabela kore, nan lo no por skonde e bèrdat ku ta presentá nan dilanti. Anto e bèrdat lo presentá djarason awor, ora ku gezaghèber bolbe habri e reunion. E ora ei tantu bal ku nan t’ei òf laga di t’ei, e reunión lo kontinuá i lo tuma desishonnan legal i bálido,’ asina konsehal Daisy Coffie ta ekspresá su mes fuertemente den un komunikado pa prensa. ‘Na promé lugá nan a aseptá ku un diputado den un forma ònbeskòp i sin rèspèt pa nan ku a nombr’é ta tuma retiro mandando un karta pa gezaghèber i no pa su dunadó di trabou ku ta Konseho Insular. Ki klase di honor bo ta duna bo mes komo miembro di Konseho Insular ora un diputado ku abo a nombra no ta bin responsabilisá su mes den Konseho Insular. Den un relashon di trabou normal, un trahadó ku hasi algu asina, hasta por ser poné responsabel pa dañonan ku e ta kousa na un empresa pa motibu di e aktitut ei.’

Mas aleu detayadamente Diasy Coffie ta splika ku diferente karta di CFT i tambe di sekretario di estado den kua nan ta deskualifiká e funshonamentu di diputado Tjin–A–Sjoe for di dia ku ela asumí e responsabilidat di finansa ta papia palabra kla i ta mustra ku no por tin ningun duda ku tin mal maneho finansiero. Kuentanan anual no ta kla, no ta nombra komisario ni direktor den e kompanianan di gobierno. No ta manda kambionan di presupuesto i ehekushon di presupuesto ta laga hopi di deseá. Kada biaha no ta uza e fondonan pa lokual nan ta destiná i kuentanan anual di e kompanianan di gobièrnu ta kore atras for di 2016. Te awe no a entregá e di tres kambio di presupuesto 2020. No tin un bista riba gastunan di personal ku ta traha pa Entidat Públiko Boneiru. No a atendé ku e 37 rekomendashonnan pa drecha e maneho finansiero. No ta raportá kon ta pará ku e plan di Ernst and Young pa fortifiká aparato públiko. E akuerdo di gobernashon firmá na novèmber 2018, esta dos aña pasá tampoko tin progreso den su ehekushon. Esakinan ta algun punto pa ilustrá kon defisiente e maneho finansiero di e diputado ku a bai tabata durante e 19 lunanan ku ela karga e responsabilidat aki. Pa koroná obra e ta entregá presupuesto di 2021 no ménos ku 8 siman lat ku e konsekuensia ku no ta representantenan di pueblo ku pueblo a skohe ta stipulá e presupuesto di e plakanan di belasting ku pueblo a produsí, sino ta CFT ta hasi esaki.

I pa mustra kon serio e situashon aki ta Daisy Coffie ta referí na un sitado for di e karta di CFT di 17 di novèmber: ‘Bij het onvoldoende nakomen van de door BZK gestelde voorschriften ofwel bij het met onvoldoende urgentie oppakken van het plan van aanpak van EY, kan de staatssecretaris ertoe overgaan een algemene of bijzondere aanwijzing te geven (artikel 34 lid 5 Wet FinBES). Het Cft zal de staatssecretaris van BZK hiertoe indien noodzakelijk adviseren.’ I segun Daisy Coffie koalishon, esta UPB i MPB, tambe ta na altura di tur loke el a trese dilanti, pasobra nan tambe a risibí tur e kartanan.

‘Ku e kedamentu sin presentá na reunión, UPB i MPB a unifiká nan mes ku e mal maneho finansiero di nos isla. Ta nos di Konseho Insular tin e obligashon komo tarea pa kontrolá i korigí gobièrnu ora e no ta kumpli ku e prinsipionan di bon gobernashon. I laga mi ta bon kla den esaki. Kolegio ehekutivo ta un kolegio ku ta traha a base kolegial, pues gezaghèber huntu ku e tres diputadonan ta kolektivamente i individualmente responsabel pa maneho en general i den e kaso spesífiko aki e maneho finansiero. Diputado Elvis a bai sin bin responsabilisá su mes. Mi ta kere ku e dos otro diputadonan mester komprondé ku baimentu di Elvis a pone lus mas skèrpi riba nan dos, komo ko-responsabel pa e maneho finansiero pésimo ku nan tambe aparentemente a aprobá. Kiko nan ta bai hasi awor, tira falta riba diputado Elvis òf nan tambe ta konsiderá nan posishon den e aktual Kolegio Ehekutivo. Anto nos gezaghèber, e lo sali dilanti i para ko-responsabel pa e maneho aki? No lubidá ku banda ku e ta miembro di Kolegio Ehekutivo e ta wardadó di prinsipionan di bon gobernashon i integridat di gobernashon. Ta na dje CFT i sekretario di estado a dirigí tur e kartanan ku e atvertensianan serio aki. Kiko ela hasi, ki paso i akshon ela tuma pa korigi. Lo ta bon si ela tuma paso òf akshon pa kompartí esakinan ku komunidat,’ asina sra Coffie a sigui trese padilanti.

Terminando konsehal Daisy Coffie ta puntra koalishon: ‘Boso ku a kore, boso lo ta dispuesto di bin ku un moshon di aprobashon i konfiansa den diputado Elvis Tjin–A–Sjoe pa asina laga pasa ku su retiro ta pa motibunan personal ela tum’é? Boso ta dispuesto pa duna e Kolegio Ehekutivo aki un moshon di sosten pa loke a pasa riba tereno finansiero i mui en partikular e entregamentu lat di presupuesto 2021 di moda ku Konseho Insular no por a stipulá esaki na tempu? Pa boso hasi esei tin un kondishon si, esta duna kara i no kore. Kumpli ku boso tarea di kontròl i korigí maneho i sigur korigí mal maneho. Pueblo en general, pero mui en partikular votadónan di UPB i MPB ta spera sin mas pa boso duna kuenta i rason pakiko boso no ta òf no kier kumpli ku boso tarea pa kual boso a pidi e pueblo konfiansa. I spesialmente na mi eks-koleganan di MPB, ta esaki ta e polítika nobo ku nos tur (inkluyendo ami) a kuminsá na 2015? Nò tòg?’

Boneiru, 30 di novèmber 2020

Daisy Coffie

Miembro di Konseho Insular.

Raadslid Daisy Coffie aan MPB/UPB- coalitie:

Jullie moeten jezelf verantwoorden voor het slechte financiële beleid van gedeputeerde Tjin-a-Sjoe

Kralendijk, 30 november 2020 – ‘Als ontverantwoordelijk en een totale en ernstige blijk van taakverwaarlozing moet de houding die de partijen UPB en MPB afgelopen donderdag hebben ingenomen bestempeld worden, door niet te komen opdagen bij de vergadering over slecht financieel beleid. Er werden ook geen argumenten en geen redenen aangedragen voor hun afwezigheid. Er is een gezegde die luidt: ‘You can run but you can’t hide’. Godzijdank bepalen onze wetten zelf dat hoewel de 5 leden Renata Domacasse, Edison Ellis, Joselito Statie, Gerald Silberie en Esther Bernabela op de loop gaan, zij de waarheid die vóór hen opdoemt niet zullen kunnen verbergen. En de waarheid zal komende woensdag gepresenteerd worden, op het moment dat de gezaghebber de vergadering heropent. Dan maakt het niet uit of ze er zijn of niet, de vergadering zal doorgaan en er zullen legale en geldige besluiten genomen worden,’ aldus de stellingname van raadslid Daisy Coffie in een persbericht. ‘Op de eerste plaats accepteren ze dat een gedeputeerde op een onbeschofte en respectloze manier voor hen die hem benoemd hebben ontslag neemt via een brief aan de gezaghebber in plaats van aan zijn werkgever, de Eilandsraad. Wat voor eer geef je jezelf als eilandsraadlid als een gedeputeerde die door jou benoemd is zich niet komt verantwoorden in de Eilandsraad. In een normale arbeidsrelatie zal een werknemer die zoiets uithaalt zelfs verantwoordelijk gehouden worden voor alle schade die hij vanwege zo’n houding aan een bedrijf berokkent.’

Verder legt Daisy Coffie gedetailleerd uit dat meerdere brieven, waarin de CFT en ook de staatssecretaris het functioneren van gedeputeerde Tjin-a-Sjoe afkeuren vanaf de dag dat hij de verantwoordelijkheid voor financiën op zich nam, spreken duidelijke taal en tonen aan dat het geen enkele twijfel lijdt dat er sprake is van slecht financieel beleid. Jaarrekeningen zijn niet klaar en er worden geen commissarissen en geen directeuren benoemd bij de overheidsnv’s. Begrotingswijzigingen worden niet opgestuurd en de uitvoering van de begroting laat veel te wensen over. Elke keer opnieuw worden fondsen niet gebruikt waarvoor ze bestemd zijn en jaarrekeningen van de overheidsnv’s lopen achter sinds 2016. Tot op de dag van vandaag is de derde begrotingswijziging van 2020 niet ingediend. Er is geen zicht op de personeelskosten van het OLB. De 37 aanbevelingen om het financieel beleid te verbeteren worden niet aangepakt. Er wordt niet gerapporteerd hoe het zit met het plan van Ernst and Young om het ambtelijk apparaat te versterken. Er is ook geen voortgang te bespeuren in de uitvoering van het bestuursakkoord dat in november 2018, twee jaar geleden dus, ondertekend werd. Dit zijn enkele punten om te illustreren hoe gebrekkig het financieel beleid van de gedeputeerde die weg is gegaan was tijdens de 19 maanden die hij deze verantwoordelijkheid droeg. Het niet minder dan 8 weken te laat indienen van de begroting 2021 spant wel de kroon, met als gevolg dat niet de door het volk gekozen volksvertegenwoordigers de begroting van de belastinggelden die het volk heeft opgebracht vaststellen, maar het is de CFT die dit doet.

En om te laten zien hoe ernstig deze situatie is, verwijst Daisy Coffie naar een citaat uit de brief van 17 november van de CFT: ‘Bij het onvoldoende nakomen van de door BZK gestelde voorschriften ofwel bij het met onvoldoende urgentie oppakken van het plan van aanpak van EY, kan de staatssecretaris ertoe overgaan een algemene of bijzondere aanwijzing te geven (artikel 34 lid 5 Wet FinBES). Het Cft zal de staatssecretaris van BZK hiertoe indien noodzakelijk adviseren.’ Volgens Daisy Coffie is de coalitie, de UPB en de MPB dus, ook op de hoogte van alles wat zij hier naar voren brengt, omdat ook zij al die brieven hebben ontvangen.

‘Door niet te komen opdagen bij de vergadering vereenzelvigen de UPB en de MPB zich met het slechte financiële beleid van ons eiland. Het zijn wij van de Eilandsraad die als taak de verplichting hebben om het eilandbestuur te controleren en te corrigeren als zij niet voldoen aan de beginselen van behoorlijk bestuur. En laat mij heel duidelijk zijn hierover. Het Bestuurscollege is een college dat op collegiale basis functioneert, dus zijn de gezaghebber en de drie gedeputeerden samen collectief en ook individueel verantwoordelijk voor het algemeen beleid en in dit geval het financieel beleid. Gedeputeerde Elvis Tjin-a-Sjoe is weggegaan zonder zich te komen verantwoorden. Ik geloof dat de andere twee gedeputeerden moeten inzien dat het weggaan van Elvis Tijn-a-Sjoe het licht scherper op hen beiden laat schijnen, als mede-verantwoordelijken voor het uiterst slechte financiële beleid dat zij kennelijk ook goedkeuren. Wat gaan zij nu doen, de schuld afschuiven op gedeputeerde Elvis Tjin-a-Sjoe of nemen zij ook hun positie in het huidige Bestuurscollege in overweging. En onze gezaghebber, zal hij mede-verantwoordelijkheid nemen voor dit beleid? Vergeet niet dat hij naast lid van het Bestuurscollege ook hoeder is van de beginselen van behoorlijk bestuur en bestuursintegriteit. De CFT en de staatssecretaris hebben immers aan hem de brieven met deze ernstige waarschuwingen gericht. Wat heeft hij al gedaan, welke stappen en acties heeft hij ondernomen om te corrigeren? Als hij stappen of actie heeft ondernomen, zal het goed zijn als hij deze met de samenleving deelt,’ aldus mw Coffie.

Tot slot vraagt raadslid Daisy Coffie aan de coalitie: ‘Jullie die er vandoor zijn gegaan, zullen jullie bereid zijn om met een motie van goedkeuring en vertrouwen in gedeputeerde Elvis Tjin-a-Sjoe te komen om zo te laten lijken dat zijn ontslag vanwege persoonlijke redenen is genomen? Zijn jullie bereid om dit Bestuurscollege een motie van ondersteuning te geven voor wat er gebeurd is op financieel gebied en in het bijzonder het te laat indienen van de begroting 2021 zodat de Eilandsraad deze niet op tijd heeft kunnen vaststellen? Om dat te kunnen doen is er wel een voorwaarde, toon je gezicht en ga niet op de loop. Voldoe aan jullie taak om beleid te controleren en te corrigeren en zeker om slecht beleid te corrigeren. De bevolking in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder de UPB- en MPB-stemmers hopen er zonder meer op dat jullie rekenschap afleggen waarom jullie niet aan jullie taak (willen) voldoen waarvoor jullie de bevolking om haar vertrouwen hebben gevraagd. En speciaal aan mijn ex-collega’s van de MPB, is dit de nieuwe politiek die wij allemaal (mijzelf inbegrepen) in 2015 hebben opgestart? Nee, toch?’