Nuebe trahador nobo den servisio di Wardakosta / Negen nieuwe kustwachters voor de Kustwacht

Negen nieuwe kustwachters voor de Kustwacht

Na hun tweejarige opleiding met succes te hebben afgerond, kregen negen aspiranten

afgelopen woensdag het politiediploma en het kustwachtcertificaat uit handen van de

Plaatsvervangend Directeur Kustwacht, Eugene Middelhof en de teamchef Cariben van de

Nederlandse Politie Academie, Rob Appelhof. De aspiranten ontvingen het diploma en het

certificaat tijdens een ceremonie op Marinebasis Parera. In verband met de coronamaatregelen

is deze ceremonie met een zeer klein gezelschap gehouden, bestaande uit een aantal

familieleden en een selecte groep collega’s van de Kustwacht. De nieuwe medewerkers zijn nu

volwaardige kustwachters en gaan op de kustwachtsteunpunten samen met hun collega’s op de

varende eenheden de kustwachttaken uitvoeren.

De aspiranten zijn in maart 2018 aan de Opleiding Caribische Politie en Kustwacht (OCPK)

gestart. De OCPK is de voorganger van de nieuwe Basis Opleiding Kustwacht (BOK).

De aspiranten hebben samen met medeleerlingen van Korps Politie Caribisch Nederland

(KPCN) veel fysieke, mentale en theoretische uitdagingen doorstaan. Na het afronden van het

politieonderwijs bij het KPCN hebben de aspiranten een nautische module van twee maanden

gevolgd voor de Kustwacht. De nautische module leert ze onder andere navigeren,

zeemanschap en boten boarden. Gedurende de ceremonie gaf de teamchef Cariben van de

Nederlandse Politie Academie, Rob Appelhof in zijn speech aan dat hij trots is dat de Politie

Academie negen kustwachtaspiranten in de opleiding hebben meegemaakt. “We hebben jullie

ondanks de soms zware omstandigheden en twijfels zien groeien. Gefeliciteerd met jullie

diploma”. Na de speech van de teamchef richtte de Plaatsvervangend Directeur Kustwacht,

Eugene Middelhof het woord tot de nieuwe kustwachters: “voor de Kustwacht is vandaag een

bijzondere dag, negen nieuwe kustwachters die voor de Kustwacht gaan werken. Vier nieuwe

kustwachters komen op het steunpunt Aruba te zitten, drie op Curaçao en twee op Sint

Maarten. Jullie staan aan het begin van een nieuw hoofdstuk in je leven! Maak het team op de

steunpunten sterker, maar leer ook vooral van de collega kustwachters. Gefeliciteerd en

succes”.

Ruim twee jaar hebben de jonge aspiranten naar deze dag uitgekeken. Na hard te hebben

gewerkt en periodes lang van huis te zijn geweest, is het nu feest! De diploma’s zijn binnen en

het echte werk bij de Kustwacht kan beginnen. Vanaf januari 2021 gaan de nieuwe

kustwachters naar de kustwachtsteunpunten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten waar ze

samen met de andere kustwachters op zee worden ingezet. Mashá pabien en succes met de

werkzaamheden.

16 dezèmber 2020

Nuebe trahador nobo den servisio di Wardakosta

Ayera mainta nuebe trahador nobo di Wardakosta a risibí nan diploma di akademia di polis i

nan sertifikado di Wardakosta for di man di ‘Plaatsvervangend Directeur van de Kustwacht’,

señor Eugene Middelhof i hefe di tim di Karibe di e Akademia di Polis na Hulanda, señor Rob

Appelhof. E diploma i e sertifikado a ser entregá durante un seremonia den presensia di algun

miembro di famia i un selekshon chiki di e staf di Wardakosta. Pa motibu di e medidanan di

corona aktual a tene un seremonia simpel i bunita pa e hòbennan.

E aspirantenan a kuminsa na mart di 2018 na e ‘Opleiding Caribische Politie en Kustwacht

(OCPK). OCPK ta e estudio anterior ku a bira ‘Basis Opleiding Kustwacht’. E aspirantenan aki a

kuminsa nan estudio di OCPK na 2018 huntu ku otro studiantenan di Korps Politie Caribisch

Nederland (KPCN). E grupo di aspirante komo tim a enfrentá retonan fisiko, mental i teorétiko.

Despues di terminá e estudio na e akademia di polis e aspirantenan di Wardakosta a sigui un

periodo pa nan siña e modulo nóutiko kual ta siña nan e parti di nabegashon, aborda un boto i

‘natte wetgeving’. Durante di e seremonia, hefe di e tim di Karibe di e Akademia di Polis na

Hulanda, señor Rob Appelhof a hiba un spich bisando; “mi ta orguyoso di boso tur. Mi a mira

boso krese i desaroya boso mes apesar di retonan i momentunan di duda. Mashá pabien ku

boso diploma”. ‘Plaatsvervangend Directeur van de Kustwacht’, señor Eugene Middelhof tambe

a hiba palabra di felisitashon na e trahadornan nobo; “Awe ta un dia speshal pa Wardakosta i

bosonan. Wardakosta su puntonan di sosten ta haña trahadornan nobo, di kual kuater lo

kuminsa na Aruba su punto di sosten, tres lo kuminsa na Kòrsou i dos lo kuminsa na Sint

Maarten. Awe un kapítulo nobo tei kuminsa den boso bida! Boso ta bai hasi e timnan na e

puntonan di sosten di Wardakosta mas fuerte, pero korda tambe pa boso siña di boso

koleganan. Mashá pabien i eksito ku e trabounan!

E aspiranten a traha duru pa dos aña largu pa por logra nan meta. Awor despues di keda hopi

tempu leu for di kas i for di nan famia, nan a logra. E trahadornan nobo lo kuminsa laborá pa

Wardakosta den yanüari 2021 na e diferente puntonan di sosten. Pabien i tur kos bon.