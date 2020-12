Alle vestigingen Hof gesloten op 24 en 31 december en 4 januari

Oranjestad / Willemstad / Philipsburg / Kralendijk – Alle vestigingen van het Hof zijn op donderdag 24 december, donderdag 31 december 2020 en maandag 4 januari 2021 gesloten. Het Hof is op de genoemde data gesloten in verband met Arbeidsverkortingsdagen (ATV).

Tur lokalidat di Korte será dia 24 i 31 di desèmber

i dia 4 di yanüari

Oranjestad / Willemstad / Philipsburg / Kralendijk – Tur lokalidat di Korte ta será djaweps 24 di desèmber, djaweps 31 di desèmber 2020 i djaluna 4 di yanüari 2021. Esaki ta den kuadro di ‘

Arbeidstijdverkorting (ATV)’.

Tur oficina di Corte sera dia 24 i 31 di december

i dia 4 di januari

Oranjestad / Willemstad / Philipsburg / Kralendijk – Tur oficina di Corte ta sera diahuebs 24 di december, diahuebs 31 di december 2020 i dialuna 4 di januari 2021. Esaki ta den cuadro di e asina yama ‘Arbeidstijdverkorting (ATV)’.

Court closed on December 24 and 31 and January 4

Oranjestad / Willemstad / Philipsburg / Kralendijk – All offices of the Court will be closed on Thursday December 24, December 31, 2020 and January 4, 2021. The Court is closed on the aforementioned dates in connection with the so called ‘Arbeidstijdverkorting (ATV) dagen’.