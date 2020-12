Tene distansia en bista di oumento di kontagio nobo Kontagio serka hende lokal / Afstand houden met het oog op stijging van nieuwe besmettingen Besmettingen bij lokale mensen  

Tene distansia en bista di oumento di kontagio nobo

Kontagio serka hende lokal

Kralendijk – Departamento di Salubridat Públiko ta pidi tur hende pa en bista di e oumento di kaso di kontagio lokal nobo, nan mantené 1,5 meter di distansia i pone atenshon èkstra. Den e último dianan Boneiru tabatin seis kaso di kontagio lokal nobo. Den dos kaso di kontagio ta konosí ku e fuente ta pafó di Boneiru. E fuente di e otro kuater kasonan ta deskonosí. Esaki ta nifiká ku tin kontagio na Boneiru ku Salubridat Públiko no tin bon bista riba dje. E departamento ta tene kuenta ku den e dianan benidero e kantidat di kaso ta oumentá. Gezaghèber Edison Rijna a deklará anteriormente e luna akí, ku lo por bini ku medida mas severo si e kantidat di kaso di kontagio sigui subi.

Salubridat Públiko a purba pone tur persona ku tabatin kontakto ku e seis personanan infektá den karentena. Esaki tabata pa evitá ku nan por a sigui plama e vírùs. Pero ta di lamentá ku nan no a logra esaki ful. Algun persona infektá tabatin algun biaha hopi kontakto ku persona ku nan no por saka afó ta ken. Ta trata di personanan ku tabata den grupo grandi kaminda no a tene distansia di 1,5 meter. Esaki a pasa por ehèmpel na un fiesta òf na misa. E personanan infektá no sa presis ku ken nan tabatin kontakto. Pa e motibu akí Salubridat Públiko no por drenta den kontakto ku nan.

,,Den e lunanan ku a pasa nos a logra kontrolá COVID-19 bon. Nos ta preokupá ku awor nos tin ménos kontrol komo ku tin fuente deskonosí. Nos ta hasi lo máksimo pa señalá e kasonan di kontagio na tempu i asina evitá ku e vírùs ta sigui plama,” asina dòkter Marian Luinstra-Passchier di Salubridat Públiko a deklará. “Pa e motibu akí nos ta pidi abitantenan i hende ku tei pa vakashon pa nan paga èkstra tinu den kambio di aña i e dianan despues. Tene 1,5 meter di distansia i kòrda ku ken bo tabatin kontakto.”

Luinstra-Passchier ta hasi un yamada tambe pa hende tuma akshon mesora ku nan tin keho ku por tin di aber ku COVID-19. ,,Ora bo tin keho, no warda wak kon esei ta desaroyá. Yama 0800 0800 i hasi un tèst mas lihé ku ta posibel. Keda kas te ora ku bo sa si bo ta infektá òf nò. Den kambio di aña tambe nos tei pa yuda hende ku tin keho. ”

Afstand houden met het oog op stijging van nieuwe besmettingen

Besmettingen bij lokale mensen

Kralendijk – De afdeling Publieke Gezondheid (PG) roept iedereen op om met het oog op de stijging van nieuwe lokale besmettingen 1,5 meter afstand te houden en extra op te letten. Bonaire telde de afgelopen dagen zes nieuwe besmettingen onder de lokale bevolking. Van twee besmettingen is bekend dat de bron buiten Bonaire ligt. Van de andere vier besmettingen is de bron onbekend. Het betekent dat er op Bonaire besmettingen plaatsvinden die PG niet goed in beeld krijgt. De afdeling houdt er rekening mee dat het aantal besmettingen de komende dagen oploopt. Gezaghebber Edison Rijna verklaarde eerder deze maand dat bij een stijging van het aantal besmettingen de maatregelen aangescherpt kunnen worden.

Publieke Gezondheid probeerde om alle mensen die contact hadden met de zes besmette personen in quarantaine te zetten. Dit was om te voorkomen dat zij het virus verder kunnen verspreiden. Maar dat is helaas niet helemaal gelukt. Een paar besmette personen hadden soms veel contacten die niet achterhaald konden worden. Het gaat om contacten in grote groepen waar geen 1,5 meter afstand werd gehouden. Dat gebeurde bijvoorbeeld op een feest of in de kerk. De besmette personen weten niet precies met wie ze contact hadden. Daarom kan Publieke Gezondheid niet met hen in contact komen.

,,De afgelopen maanden is het ons gelukt om COVID-19 goed onder controle te krijgen. We maken ons zorgen dat we nu minder controle hebben omdat er onbekende bronnen zijn. We doen heel hard ons best om besmettingen vroeg op te sporen en verspreiding van het coronavirus te voorkomen,’’ zo heeft dokter Marian Luinstra-Passchier van Publieke Gezondheid verklaard. ,,Daarom roepen we de lokale bevolking en de vakantiegangers op om met de jaarwisseling en de dagen erna extra goed op te letten. Houd 1,5 meter afstand en onthoud met wie u contact had.”

Luinstra-Passchier roept mensen ook op om meteen in actie te komen als ze klachten hebben die op COVID-19 kunnen wijzen. ,,Als u klachten heeft, wacht niet af hoe het afloopt. Bel 0800 0800 en laat u zo snel mogelijk testen. Blijf thuis totdat u weet of u wel of niet besmet bent. We staan ook met oud en nieuw klaar voor mensen met klachten.”