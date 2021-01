APC Bank a optené lisensia komo banko komersial

Willemstad – Despues di un proseso ekstenso di preparashon, APC Bank resientemente a optené su lisensia komersial di Banko Sentral di Kòrsou i St. Maarten. Awor ku e banko ta disponé di e lisensia pa por operá na Kòrsou i St. Maarten, trabounan lo sigui pa lansa APC Bank riba e merkadonan aki.

APC Bank a keda establesé na aprel 2020. Na luna di mei, APC Bank a kumpra e akshonnan di PSB i aktualmente APC Bank ta hasiendo e trámitenan pa kumpra e akshonnan di CHB próksimamente. Banda di e desaroyonan aki, den e último lunanan a traha intensivamente riba entre otro APC Bank su plan stratégiko (“business plan”) i su plan di kapitalisashon.

Awor ku APC Bank a optené su lisensia, e banko a inisiá su trayekto di komunikashon pa mantené tur grupo di interes debidamente informá tokante e desaroyonan. E promé fase di e trayekto aki ta konsistí di informashon general i segun e trayekto avansá, lo sigui komuniká.

Dunando inisio na e trayekto di komunikashon, riba djabièrnè 15 di yanüari 2021 señor Oswin (Oz) Eleonora, presidente di hunta di komisario di APC Bank, a duna informashon na empleadonan di PSB i CHB tokante e desaroyonan menshoná.

Komunidat en gerenal tambe ta un grupo di interes importante i por spera di sigui risibí informashon ku regularidat.

APC Bank krijgt bankvergunning

Willemstad –APC Bank heeft na een uitgebreid voorbereidingsproces onlangs een commerciële bankvergunning gekregen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Met deze vergunning kan APC Bank zich gaan richten op de voorbereidingen voor de lancering van de Bank op Curaçao en Sint Maarten.

De APC Bank is opgericht in april 2020. In de maand mei heeft de bank de aandelen van PSB Bank overgenomen. APC Bank is ook van plan om de aandelen van CHB over te nemen. Verder heeft APC Bank de afgelopen maanden hard gewerkt aan haar ondernemingsplan en haar kapitalisatieplan, die onderdeel uitmaakten van de procedure van vergunningverlening door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

Met de vergunning in handen is APC Bank begonnen aan een communicatietraject, om belanghebbenden goed te informeren over alle ontwikkelingen. De eerste fase van dit communicatietraject bestaat uit algemene informatie en in de loop der tijd zal de bank frequenter communiceren.

In dit kader heeft de heer Oswin (Oz) Eleonora, president-commissaris van APC Bank, op 15 januari 2021 de werknemers van PSB en CHB geïnformeerd over bovengenoemde ontwikkelingen.

De gemeenschap is een belangrijke stakeholder en mag dan ook met zekere regelmaat informatie verwachten. Nadere berichtgeving hierover volgt.

APC Bank obtains banking license

Willemstad – After an extensive preparatory process, APC Bank recently obtained a commercial banking license from the Central Bank of Curaçao and Sint Maarten. With this license, APC Bank can now focus on the necessary preparatory work to start operating in Curaçao and Sint Maarten.

APC Bank was founded in April 2020 and bought the shares of PSB in May. APC Bank plans to purchase the shares of CHB as well. In addition to these developments, APC Bank worked hard on its business and capitalization plans.

With the license in hand, APC Bank has initiated a communication process that will keep all stakeholders informed of developments. As a kick-off of the communication process, Mr. Oswin (Oz) Eleonora, Chairman of APC Bank’s Supervisory Board of Directors, briefed PSB and CHB employees on the recent developments in a town hall meeting held on January 15.

The community is also a key stakeholder. Therefore, you can expect to receive updates regularly. Further communication on this topic will follow.