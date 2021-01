Djaluna 25 di yanüari frizernan pa bakuna kontra corona ta yega Boneiru

Kralendijk – E dos frizernan pa almasenamentu di e bakuna kontra corona ta yega Boneiru djaluna 25 di yanüari. Esaki Joey van Slobbe di departamento di Salubridat Públiko a duna di konosé. Van Slobbe ta responsabel pa e preparashonnan pa bakunashon na nos isla. Djaweps 28 di yanüari un tim di RIVM ta yega Boneiru. E miembronan di e tim akí ta kontrolá si tur kos ta bon reglá pa meimei di luna di febrüari kuminsá ku e bakunashon.

,,Un di e frizernan ta pa almasenamentu di e bakuna PfizerBioNTech. Mester warda e bakuna akí na -70 grado. E otro frizer ta adekuá pa almasenamentu di e bakuna Moderna, mester warda esaki na -20 grado”, asina Van Slobbe a deklará.

,,Pa e promé fase di bakunashon Boneiru ta haña e bakuna PfizerBioNTech. Nos no sa ainda si Boneiru ta haña e bakuna Moderna òf e bakuna AstraZeneca ku ainda mester haña aprobashon. Supongamos ku tòg nos haña e bakuna Moderna, e ora ei ya kaba nos tin e frizer. Di e manera ei nos ta bon prepará pa tur posibilidat.”

E bakunashon ta bai den fase na Boneiru. ,,Den e promé fase ta bakuná hende di 70 aña bai ariba i personal den kuido. Despues di esei hende di 60 te ku 70 aña ta na bùrt i hende ku ta den un grupo di riesgo. Por ehèmpel hende ku tin un malesa kardio vaskular, malesa di pulmon òf malesa di suku. Despues ta bakuná hende salú for di 18 aña te 60 aña.’

Portrèt: Frizer ku Hulanda ta usa

Vriezers coronavaccin maandag 25 januari op Bonaire

Kralendijk – De twee vriezers voor de opslag van coronavaccins komen op maandag 25 januari aan op Bonaire. Zo heeft Joey van Slobbe van de afdeling Publieke Gezondheid bekend gemaakt, hij is verantwoordelijk voor de voorbereidingen voor het vaccineren op het eiland. Donderdag 28 januari 28 januari komt een team van het RIVM aan op het eiland. De leden van het team controleren of de zaken goed geregeld zijn om medio februari met vaccineren te beginnen.

,,Een van de vriezers is voor de opslag van het PfizerBioNTech vaccin. Dat vaccin moet bij -70 graden worden bewaard. De andere vriezer is geschikt voor de opslag van het Modernavaccin, dit vaccin moet bij -20 graden worden bewaard,” zo heeft Van Slobbe verklaard.

,,Bonaire krijgt voor de eerste fase van inentingen het PfizerBioNTech vaccin. We weten nog niet of Bonaire het Moderna vaccin krijgt of het AstraZeneca vaccin dat nog goedgekeurd moet worden. Stel dat we toch het Moderna vaccin krijgen, dan hebben we de vriezer alvast. Zo zijn we op alle mogelijkheden goed voorbereid. ”

Het vaccineren gaat in fases op Bonaire. ,,In de eerste fase worden mensen van 70 jaar en ouder gevaccineerd en het zorgpersoneel. Daarna zijn de 60-plussers aan de beurt eb mensen die in een risicogroep zitten. Bij voorbeeld mensen met hart- en vaatziekten, longziekten, suikerziekte Later worden de gezonde mensen vanaf 18 jaar tot 60 jaar ingeënt.”

Foto: Vriezers die in Nederland worden gebruikt