Salubridat Públiko ta enserá muchu mas ku nos Hospital Nobo

‘Publieke Gezondheidszorg draait om meer dan ons nieuwe ziekenhuis’ (NL)

Willemstad, 24 januari 2021 – Afgelopen zaterdag heeft Dr. Natasha Rog-Wanner de visie van politieke partij VISHON gepresenteerd met betrekking tot de toekomst van onze Publieke Gezondheidszorg. Natasha heeft in 2006 de huisartsenpraktijk in Santa Maria van wijlen Dr. Hermelijn overgenomen. Daarnaast is zij sinds 2017 betrokken bij de reorganisatie van verpleeghuis Betèsda. Vanwege de resultaten die ze heeft weten te boeken is ze in 2019 benoemd tot Directeur. Deze functie vervult zij naast haar dagelijkse werkzaamheden als huisarts in St. Maria.

Volgens Natasha heeft de Publieke Gezondheidszorg op Curaçao te kampen met veel knelpunten als gevolg van een ontoereikend budget. Het is van essentieel belang dat er gedurende de komende regeerperiode meer aandacht, tijd en geld wordt besteed aan zaken die daadwerkelijk een effect hebben op onze gezondheidszorg, met name om het betaalbaarder en kwalitatief beter te maken.

Hierbij wil VISHON rekening houden met de vooruitzichten. Deze vooruitzichten hebben te maken met een toename aan chronische ziekten, de 4-dubbele vergrijzing en ontwikkeling vanuit de medische technologie. Indien onze gezondheidszorg niet de prioriteit ontvangt die het op dit moment hard nodig heeft, zal het zeer moeilijk en misschien zelfs onmogelijk zijn om onze publieke gezondheidzorg te handhaven.

“Met de afronding van de bouw van het nieuwe ziekenhuis en de operationele verhuizing van onze ziekenhuiszorg naar het Curaçao Medical Center (CMC) is onze aandacht de afgelopen jaren met name uitgegaan naar onze tweede lijn zorg. Hierdoor zijn de zorglijnen eromheen niet mee ontwikkeld en zelfs verwaarloosd”, aldus Natasha. Zij vervolgt: “Juist door deze lijnen te ontwikkelen kunnen de kosten in de gezondheidszorg beter gehandhaafd worden. Wij kunnen niet langer wachten en moeten reeds nu ons gehele gezondheidszorgsysteem ontwikkelen en versterken zodat wij voorbereid zijn op de ontwikkelingen die op ons afkomen”.

Door de Raad voor Volksgezondheid te (her)installeren [waarmee bedoeld wordt de zorgautoriteit op te richten en het BIG-register vorm te geven], kunnen de beroepsverenigingen vergaande bevoegdheden krijgen. Deze beroepsverenigingen kunnen zelfregulerend zijn, kwaliteitseisen stellen en deze gaan handhaven. “Verder dienen wij met hoge prioriteit werk te maken van een opleidingsinstituut voor nascholing en wetenschappelijk onderzoek, om zo te komen tot uniforme werkprotocollen”, aldus Natasha. Zij geeft tijdens haar presentatie ook aan dat er Patiëntenverenigingen dienen te komen die de patiënten vertegenwoordigen op strategisch niveau en opkomen voor hun belangen bij klachten.

Parallel hieraan is Natasha van mening dat er meer aandacht uit moet gaan naar preventieve zorg. Relevante onderwijs op scholen met name gericht op gezondheid en ziekten leidt tot bewustere jongeren die weloverwogen keuzes maken ten aanzien van hun gezondheid. Als het gaat om gezondheid wordt niet slechts bedoeld aandacht voor het lichaam, maar ook de geest en ziel op alle leeftijden.

Om een volledig beeld te krijgen van de beleidsintenties van VISHON op het gebied van Publieke Gezondheidszorg verwijzen wij u naar de opname die is gemaakt van de presentatie van Natasha Rog-Wanner. Deze is te vinden op de facebook page van VISHON of de website: www.vishon.cw.

‘Salubridat Públiko ta enserá muchu mas ku nos Hospital Nobo’ (PAP)

Willemstad 24 di yanüari 2021 – Djasabra último dòkter Natasha Rog-Wanner a presentá e vishon di partido VISHON pa loke ta trata e futuro di Salubridat Públiko. Na aña 2006, Natasha a tuma over e ofisina di defuntu dòkter Hermelijn na Santa Maria. Alabes e ta involukrá den e reorganisashon di kas di kuido Betèsda for di 2017. Debí na su bon trabou el a wòrdu nombrá komo direktor na 2019: un funshon ku e ta okupá banda di su trabounan diario komo dòkter di kas na Santa Maria.

Segun Natasha, Salubridat Públiko na Kòrsou konosé hopi bottleneck/problema debí na e presupuesto kual ta hopi limitá. Ta esensial pa bini mas atenshon i sèn disponibel den e periodo di gobernashon nobo aki, pa asuntunan ku berdaderamente ta di influensia riba nos salubridat pa por mehorá esaki i hasié mas pagabel.

VISHON ke tene e perspektivanan na kuenta. E perspektivanan aki tin di haber ku oumento di malesanan króniko, envehesimentu drástiko di nos poblashon i desaroyo di teknologia médiko. Si no duna nos salubridat e atenshon i prioridat según e nesesidatnan aktual, ta bira hopi difísil i kisas imposibel pa por manehá nos salubridat públiko manera debe ser.

“Despues ku a finalisá e konstrukshon di e hospital nobo i e mudansa operashonal di nos kuido hospitalario pa Curaçao Medical Center (CMC), nos atenshon den e añanan tras di lomba a bai partikularmente pa tweede lijn zorg. Debí na esaki e otro liñanan di kuido (zorglijnen) no a sigui desaroyá i a wòrdu neglishá”, Natasha ta splika. E ta kontinuá, indikando ku: “hustamente dor di desaroyá e liñanan aki por manehá e gastunan di salubridat mihó. Nos no por warda mas i awor aki ta e momento pa desaroyá i reforsá e sistema di salubridat den su totalidat pa asina nos ta prepará pa e desaroyonan ku ta bini riba nos kaminda”.

Dor di re-instalá e Konseho pa Salubridat di pueblo (Raad voor Volksgezondheid) [kual ta enserá funda un outoridat di kuido i duna kontenido na e BIG-register], e asosiashonnan di profeshon por sirbi ku mas outoridat. E asosiashonnan aki por outo-regulá, determiná eksigensianan di kalidat i manehá esaki nan. “Nos mester pone prioridat pa establesé un instituto di edukashon pa duna nascholing i hasi investigashon sientífiko pa asina por yega nan protokòlnan di trabou uniformá”, Natasha ta splika. Durante su presentashon Natasha a indiká tambe ku mester bini asosiashonnan di pashènt ku ta representá pashèntnan riba nivel stratégiko i ta para pa nan derechinan pa loke ta trata keho.

Paralelo na esaki Natasha ta di opinion ku mester duna mas atenshon na kuido preventivo. Edukashon relevante na skolnan riba e témanan salubridat i malesa, ta resultá den hóbennan mas konsiente ku ta tuma mihó desishonnan pa loke ta trata nan salú. Ora ta trata e tópiko Salubridat no ta enfoká solamente riba bienestar di e kurpa pero tambe bo mente i alma. Esaki ta aplikabel pa tur edat.

Pa mas kontenido pa loke ta trata e intenshonnan di maneho di VISHON riba e tereno di Salubridat Públiko por wak e grabashon di e presentashon di Natasha Rog-Wanner riba e paginá di Facebook di VISHON òf e wèpsait http://www.vishon.cw.