Risibi un saludo fraternal di nos parti den e relato pa prensa aki relashona ku desaroyonan politico den nos pais Korsou, kaminda un obligashon moral ta urgi nos pa enbes di para wak na banda y kritika, nos pone nos schouder bou di e proyekto un desaroyo nobo pa Korsou, kaminda kambio di e kosnan tradishonal ku a kousa nos hopi daño na nos pais pa e ultimo 25 añanan. Ta un realidat ku pa e ultimo 25 añanan nos pais no a konose un kresementu, sino semper un maneho di entrega, entrega, entrega. Nos a tuma nos tempu y analisa kosnan riba un trankilidat y nos a bin ta buska salidanan pa trese un kambio den e spiral ku ketu bait a bai abou den nos dushi pais, te ku nos a yega na e punto ku gran parti di nos poblashon tin ku eksisti riba un limosna di pakete di kuminda. Nos intenshon no ta pa kritika, sino simplemente pone e kosnan den perspektiva real, y for di e realidat aki ban konstrui huntu un pais nobo ku nos tur por ta orguyoso di dje. Nos a skohe pa entama e proseso di kambio aki, kual mester bira un proseso di kambio continuo pa enfrenta retonan di future basa riba e siguiente puntonan di salida:

Nos ta tuma un aserkamentu salí for di e responsabilidatnan di e ser humano pa krea un mihor bida pa Pueblo, Planeta y Profisiensia ( E tres P’ nan di Nashonan uni pa agenda 2030 for di un optiko di konservashon di bida) vide (People, Planet, Profit).

E aserkamentu di Partido Movemento un Pueblo pa Progreso (MPP), ta basa riba e siguiente puntonan di lansa:

1. Prinsipionan di humanidat, tur persona, sin importa su sekso, desendensha etniko, status sosial, simpatia politiko, idioma, edat, nashonalidat of religion, tin un responsabilidat pa preserva e digindat humano y stimula respèt mutuo entre tur ser humano.

2. No violensha y respèt pa bida, tur persona, for di esun di m mias haltu, te esun di mas abou, tin e responsabilidat pa respeta bida. Niun hende tin e derecho di habuza, herida, kastiga of mata un otro persona. Esaki no ta kita e derecho di defensa propio di niun individuo.

3. Hustisia sosial y solidaridat, tur persona, for di esun di mas ariba te na esun di mas abou tin e responsabilidat di komporta su mes di un forma integro, honesto y hustu. Niun persona of grupo tin e derechi di horta di un otro persona of grupo, of di horta nan propiedat for di nan.

4. Berdat y toleransha, tur persona tin e responsabilidat di papia e berdat y aktua konforme di loke ta berdat. Niun hende, sin importa ku haltu of abou e ta den sosiedat, of kon poderoso e ta den komunidat, tin e derecho di ta saka mentira y trose e berdat. E derecho riba privasidat, konfiabilidat personal y profeshonal mester wordu respeta. Niun hende tin e obligashon di bisa e berdat simper kaminda esaki ta perhudika otro hende of grupo inesesariamente.

5. Respèt mutuo y partnership, tur homber y muher tin e resposabilidat di respeta otro y demonstra komprenshon den nan relashon di partner. Niun hende no tin e derechi di malusa un otro komo opheto seksual y krea dependensha of habuzu. Alkontrario, partnernan mester asumi e responsabilidat pa sòru pa e bienestar di e otro.

Konkretamente nos partido ta kere ku den e situashon aktual di un forma agudo mester tuma e siguiente pasonan pa demostra e responsabilidat komunitario den e situashon aktual ku nos pueblo ta biba aden, pa trese mas balanse sosial entre mandatarionan y e pueblo den su totalidat, loke lo redunda den un konfiansa pa ban traha huntu pa desaroyo di nos pais. E pasonan aki ta:

 Kita tur e emolumenten di tur mandatario y parlamentarionan, konsiderando e realidat ku nan salario ta relativamente aseptabel ku nan por demonstra e responsabilidat di karga nan gastunan personal igual ku henter nos poblashon

 Mester bini un maneho di flankeo den kaso di fleksibilisashon di merkado laboral, di manera ku e obrero por sigi gosa di un eksistensha humanamente responsabel, kual lo dun’e un eksistensha digo di un ser humano.

 Mester bini un bureau independiente di evaluashon di e obrero mas kualifika pa sierto funshonan, pa evalua e nepotismo ku nos konose den nos komunidat aworaki, kaminda famia y amigu ta wordu pone den funshonan ku nan no tin e preparashon p’e y ta hasi hopi daño na e organisashon su produktividat y personal na e persona ku ta bai den un posishon di kobra sin bai traha, afektando asina e produktividat total di pais.

 Drecha nos strukturanan di produkshon, e.o. nos aeropuerto pa esakinan por brinda un servisio optimal y genera divisas.

 Diversifika nos ekonomia pa evita e vulnerabilidat di nos ekonomia y konstrui un kas solido ku ta para riba mas ku un pia, ku un fundeshi ku por wanta slanan di desaroyonan mundial y adapta rapidamente na kambionan ku ta influensha nos futuro.

 Krea organonan desentralisa pa atrae fondonan di organisashonan internashonal ku ta outonomo for di gobiernu, pero kontrola dor di gobiernu, pa evita korupshon y identifika korupshon inmediatamente y elimina esaki.

 For di e punto di bista di resposabilidat pa akshonan pone mandatarionan resposabel pa uso di fondonan publiko y e resultado produktivo di invershonan di fondonan publiko. P.e. kuantu nos ta inverti den nos kareteranan y ki resultado e invershon den nos kareteranan ta duna kompara ku paisnan den region y internashonal.

 Vigila plan nan di implementashon di proyektonan, pa evita desperdisio di kapitalnan grandi manera nos por a opserva den konstrukshon di nos hospital nobo y pone e mandatario accountable pa e desishonan ku e ta tuma.

 Depolitisa Korpodeko, Adeck, Kamara di Komersio, Banko di desaroyo di Antias y vigila pa e organonan aki kumpli kun an tarea di desaroya nos ekonomia strukturalmente, kaminda invershonan den empresanan chiki y mediano ta wordu implementa y guia di un forma optimal.

Pa e prome komunikado aki nos kier a keda te aki y gustosamente nos ta disponibel y dispuesto pa sigi elabora riba e desaroyonan ku nos pais mester bai entama pa yega na un ekonomia kresiente y kontrola sin desperdisio y mal maneho. Nos mester stop di skirbi plan nan ku ta kosta hopi sen ku ta disparse den lachi sin nunka wordu implementa. Nos partido Movementu un Pueblo pa Progreso a bini pa traha, no sinta kobra sin hasi nada.

Ban pone man na obra,

Pueblo mester di nos trabou

No chistenan ku nunka ta bira realidat

Ban implementa.

Danki pa boso atenshon y koperashon

Atentamente,

_____________________

Marco Tyrol

Lider Movemento un Pueblo pa Progreso.

De movementu un Pueblo pa Progreso (MPP)

De politieke actiegroep “een volk in ontwikkeling”, werd recent opgericht op basis van een grote verontrusting bij de bevolking, die gedrukt gaat onder een buitensporig hoge politieke corruptie, waardoor de armoedegrens van de bevolking tot boven de vijftig procent is gestegen. Als we over de werkeloosheid onder de jongeren beneden de 23 spreken, spreken wij van een hoge jeugdwerkloosheid van boven de zeventig procent. Op Curaçao is een derde van de jongeren in de beroepsbevolking werkeloos, op Sint-Maarten bijna een kwart en op Aruba en Bonaire rond een vijfde. … Op Aruba is 13 procent aan het werk, op Bonaire, Curaçao en Saba is dat 17 à 18 procent. (bron CBS)

Dit is een onhoudbare situatie, geen enkele volk of ontwikkelende gemeenschap kan met zo een triest werkeloosheidcijfers een gezonde gemeenschap organiseren. Het is immers onmogelijk om mensen met een hongerige maag te overtuigen dat zij niet mogen stelen om hun honger te stillen. Des te erger wordt het wanneer dezelfde jongeren om zich heen kijken en zien hoe anderen verkwistend leven met ongurig verdient geld die uit de stadskas wordt geroofd. (Vide verslag (Algemene Rekenkamer). De sociale inkomensverdeling is totaal scheef met tien procent van de bevolking die van negentig procent van de inkomens genieten en negentig procent van de bevolking die met tien procent van de imkomens rond moeten proberen te komen. Van deze negentig procent van de bevolking is hun inkomen meestal gebaseerd op een minimumloon, waarmee zij moeten proberen om met een uitgebreide familie rond te komen. En dan praten we niet eens over de criminaliteit.

Partij ideologie

Gezien de gemaakte analyses en gesprekken met de bevolking en ook gesprekken met de jongeren op zondagen tijdens de oefeningen met het sport van Airsoft werden de kaders van onze samenleving steeds duidelijker voor de oprichter van movementu un Pueblo pa Progreso (MPP). Het werd duidelijk dat er snel iets gedaan diende te worden om deze neerwaardse spiraal een halt toe te roepen. Het aanpakken van de problemen zijn dus het leidmotief voor de oprichting van de politieke partij, want het is duidelijk dat politieke wanprestatie van de trias politica van het eiland debet zijn aan de schrijnende armoede waarin het land Curaçao zich bevindt. Uitgaande van deze realiteit, zijn we systematisch gaan zoeken naar een passende ideologie die als instrument ingezet kan worden om uit deze situatie te geraken. Bewust hebben wij zodoende gekozen voor een gematigde benadering, waardoor wij op een centristisch model zijn uitgekomen. Het politiek centrum (of midden) of centrisme is een politiek ideaal dat een koers voorstaat die zich te midden houdt van links en rechts. Centristische politici en partijen staan vaak een economisch beleid voor dat socialisme en kapitalisme combineert. Christendemocratie, agrarisme, vormen van liberalisme en verschillende stromingen die zichzelf de Derde Weg noemen profileren zich vaak als centristisch. Gezien onze geografische ligging en de verschillende stromingen in de regio achten wij het verstandig om een gematigde koers te varen, waardoor wij voor geen van de andere ideologieën een gevaar vormen en gemakkelijker kunnen samenwerken met de landen in de regio. Als commercieel centrum, hetgeen we moeten ontwikkelen, is een goede verstandhouding en respect voor interne aangelegenheden van de andere landen een must.

De basisuitgangspunten van onze partij zijn gebaseerd op de de verklaring van de universele verantwoordelijkheden van de mens, kort samengevat als volgt:

• Overwegende dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de menselijke familie de basis vormt voor vrijheid, rechtvaardigheid en vrede in de wereld, en verplich¬tingen of verantwoordelijkheden meebrengt,

• overwegende dat het uitsluitend aandringen op rechten kan resulteren in conflict, verdeeldheid en eindeloos geschil, en de verwaarlozing van de menselijke verantwoordelijkheid kan leiden tot wetteloosheid en chaos,

• overwegende dat de rechtsstaat en de bevordering van de mensenrechten afhangen van de bereidheid van mannen en vrouwen om rechtvaardig op te treden,

• overwegende dat globale problemen globale oplossingen vereisen die alleen bereikt kunnen worden door middel van ideeën, waarden en normen die gerespecteerd worden door alle culturen en samenlevingen,

• overwegende dat alle mensen, naar beste kennis en bekwaamheid, verantwoordelijkheid hebben bij te dragen aan een betere sociale orde, zowel thuis als in de globale wereld, doelstelling die niet kan worden bereikt door wetten, voorschriften en verdragen alleen,

• overwegende dat het menselijk streven naar vooruitgang en verbetering alleen kan worden gerealiseerd door over¬eengekomen normen en standaarden die toepasselijk zijn op alle mensen en instellingen ten allen tijde,

Gaat onze partij uit van de volgende uitgangspunten:

 Grondbeginselen voor de mensheid, iedere persoon, ongeacht geslacht, etnische afkomst, sociale status, politieke overtuiging, taal, leeftijd, nationaliteit of godsdienst, heeft een verantwoordelijkheid om alle mensen op een humane manier te behandelen.

 Geweldloosheid en Eerbied voor het Leven, iedere persoon is verantwoordelijk om het leven te eerbiedigen. Niemand heeft het recht om een ander mens te verwonden, te martelen of te doden. Dit sluit het recht van individuen of gemeenschappen van gerechtvaardigde zelfverdediging niet uit.

 Rechtvaardigheid en Solidariteit, iedere persoon heeft verantwoordelijkheid zich integer, eerlijk en rechtvaardig te gedragen. Geen enkele persoon of groep zal stelen van een andere persoon of groep, of hen willekeurig beroven van hun eigendom.

 Waarachtigheid en Tolerantie, iedere persoon heeft verantwoordelijkheid naar waarheid te spreken en te handelen. Niemand, hoe hoog of hoe mach¬tig ook, mag leugens uitspreken. Het recht op privacy en persoonlijke en professionele vertrouwelijkheid dient te worden gerespecteerd. Niemand is verplicht aan iedereen en altijd alle waarheid te zeggen.

 Wederzijds respect en partnerschap, alle mannen en alle vrouwen hebben verantwoordelijkheid respect te tonen voor elkaar en begrip in hun partner¬schap. Niemand mag een andere persoon onderwerpen aan seksuele uitbuiting of afhankelijkheid. Integendeel, seksuele partners moeten de verantwoordelijkheid aanvaarden te zorgen voor elkaars welzijn.

Vertrekkende vanuit deze uitgangspunten, waarbij de mens centraal staat, zullen wij een vernieuwde aanpak invoeren met de volgende acties op korte termijn:

 Diversificatie van de economie om de kwetsbaarheid van onze economie te minimaliseren. Wij gaan een gemeenschap bouwen die op meer dan alleen maar ėėn pilaar steunt, met een fundering die tegenslagen flexibel kan incasseren ten gevolge van wereldwijde ontwikkelingen en di zich snel kan aanpassen aan een steeds constant veranderende wereld.

 Gedecentraliseerde organisaties opzetten los van de politieke ambtenaren apparaat die fondsen van internationale organisaties gaan aantrekken en beheren en die verantwoordelijk zijn voor de beschikbaar gestelden fondsen en die ervoor moeten zorgdragen dat deze fondsen effectief ingezet worden voor de ontwikkeling van de economie. Thans gaat veel kapitaal verloren aan corruptie en nepotisme.

 Vanuit het uitgangspunt van de verantwoordelijkheid van de individu, moeten gezagsdragers verantwoordelijk gesteld worden voor de onder hen beschikbaren openbare fondsen en de rendement van deze fondsen in projecten. Als wij ettelijke miljoenen in onze wegen net investeren, dan is kan het onmogelijk zijn dat nagenoeg alle wegen vol gaten zijn en niet geschikt zijn voor veilig verkeer. Het feit dat overal op het eiland kraters in de wegen ontstaan duidt op een zeer slecht kwaliteit van het werk en de reparatie van een slecht wegdek komt meestal duurder uit dat het aanleggen van een compleet nieuwe wegdek. In dit kader is het ook aan te bevelen om een prijs/kwaliteitsanalyse te maken van onze kosten vergeleken met landen in de regio en Nederland.

 Bewaken van een gedegen implementatieplan van projecten en het begeleiden hiervan, om kapitaal vernietiging te voorkomen zoals we recentelijk gezien hebben bij de bouw van het nieuwe hospitaal, alwaar de bouwkosten verdriedubbeld zijn met een zeer hoor kostenpost voor projectbegeleiding die niet ten voordele kwan van de kwaliteit van het project. Ook hier geldt weer dat de gezagdrager verantwoordelijk gesteld dient te worden voor de kapitaalbestedingen en het rendement.

 Depolitiseren van Korpodeko, Adeck, Kamer van Koophandel, Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen en erop toezien dat deze organisaties ook daadwerkelijk aan hun doelstellingen voldoen, niet door dure rapporten van consultants di corruptie in stand houden, maar door controles die daadwerkelijk nagaan of deze organisaties aan hun taak van ontwikkelingsprojecten op korte, middellange en lange termijn vodoen en wat het effectief rendement van de projecten zijn.

Voor wat betreft deze eerste persbericht, willen wij het hierbij houden en met genoegen zullen wij natuurlijk beschikbaar zijn en blijven om verder te verdiepen en uit te wijden over welke projecten noodzakelijk zijn op korte, middellange en lange termijn. Het is nu tijd dat wij ophouden met het verzinnen van kletspraatjes en leugens en daadwerkelijk aan de slag gaan met mensen die daadwerkelijk willen en kunnen werken en projecten gaan implementeren zonder het verkwisten van het weinige kapitaal die wij ter beschikking hebben. Wanbeleid en corruptie moeten afgestraft worden om de corruptie terug te dringen. Plannn die veel geld gekost hebben zonder ooit in de implementatiefase te komen moeten uiteindelijk uit de lade gehaald worden en het schrijven van rapporten die duizegend gulden per woord kosten en niet gebruikt worden moet ophouden.Onze partij “Movementu un Pueblo pa Progreso” komt om te werken en niet op een statenzetel te zitten nietsen en geld innen om een rubberstamp van slecht beleid en corruptie te zijn.

Laat ons de handen aan de ploegen slaan,

Het volk heeft werk nodig,

Geen moppen en leugens die alleen maar fata morgana’s zijn,

Laat ons eindelijk gaan doen.

Hartelijk dank voor uw aandacht en medewerking,

Met vriendelijke groeten,

_____________________

Marco Tyrol

Leider “Movemento un Pueblo pa Progreso”.