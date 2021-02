Notisia di polis di djabièrnè 5 di febrüari te ku djaluna 8 di febrüari 2021/Politieberichten van vrijdag 5 februari tot en met maandag 8 februari 2021

Notisia di polis di djabièrnè 5 di febrüari te ku djaluna 8 di febrüari 2021

Outo ta dal den palu di lus

Riba djasabra 6 di febrüari, alrededor di 7.30 or di mainta un aksidente entre dos outo a tuma lugá na Kaminda Gurubu. Pa motibu deskonosí un di e shofùrnan a pèrdè kòntròl i bai dal den un palu di lus. Shofùr di outo aki a keda pega. Brantwer mester a bin pa saka e shofùr despues di kua a hib’e hospital pa tratamentu médiko. Ta investigando e kaso.



Pikòp na kandela

Den oranan di mardugá riba djasabra 6 di febrüari sentral di polis a risibí notifikashon tokante un pikòp ku tabata na kandela na Nort Saliña. Tin indikashon ku ta trata di un pegamentu di kandela. Ta investigando e kaso.



Kas na kandela

Den oranan di atardi riba djadumingu 7 di febrüari sentral di polis a risibí notifikashon tokante un kas situá na Kaya Carlos A. Nicolaas ku tabata na kandela. Pa motibu deskonosí un kandela a sende den un área di e kas. E habitantenan mes a logra paga e kandela. Brantwer ku a bin na e sitio a hasi e inspekshon nesesario.



Damanan detené despues di bringamentu

Riba djasabra 6 di febrüari a detené dos dama en konekshon ku un bringamentu den un establesimentu nokturno situá na Kaya Nikiboko Nort. A detené un dama na e sitio mes en konekshon ku maltrato i menasa. A detené e otro dama na warda di polis en konekshon ku menasa di morto. Ta trata di e damanan di inisial K.D.V.B.P. di 40 aña i Y.C.P.L. di 35 aña.



Aksidente entre outo i skuter

Den oranan di anochi, riba djasabra 6 di febrüari, un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá na Kaya Caribe. E outo tabata koriendo den direkshon nort i kier a kita na su man robes pa kore drenta su kura di kas. E shofùr a indiká esaki ku su règtenwèizer. Shofùr di e skuter no a mira esaki i a dal den bùmper di patras di e outo, dor di kua e shofùr i e pasahero di e skuter a kai. Ambulans a transportá ámbos pa hospital pa tratamentu médiko.

Ladronisia di tapa di wil

Riba djasabra 6 di febrüari a drenta keho di ladronisia di kuater tapa di wil for di un outo ku tabata stashoná dilanti di un kas situá na Kaminda Lagun. Deskonosínan a bai ku e tapanan di wil entre djabièrnè 5 di febrüari, 9 or di anochi i djasabra 6 di febrüari 9 or di mainta. E kaso ta bou di investigashon.



Detenshon pa menasa i insulto di agentenan polisial durante kontrol rutinario

Den oranan di mainta riba djasabra 6 di febrüari a para un outo pa kontrol riba kumplimentu ku e stipulashonnan menshoná den e Lei di Tráfiko. E shofùr no tabatin reibeweis, seguro ni e no por a legitimá su mes. Despues di kontrol ku e sentral di polis a resultá ku e shofùr ya kaba a yega di haña un but 3 biaha kaba pa manehá sin reibeweis. E shofùr a haña prosès ferbal i a konfiská e outo. Riba esaki dos okupante di outo a reakshon di forma agresivo i a kuminsá menasa i insultá e agentenan polisial. Nan tabata bou di influensia di alkohòl i a detené nan. Ta trata di e hòmber di inisial A.E.C. di 57 aña i e hòmber di inisial R.J.B. di 31 aña.

Polis ta haña agresividat i violensia kontra su trahadónan inakseptabel. Agentenan polisial tin un ròl responsabel den komunidat i mester por ehersé nan trabou sin estorbo. Ku rèspèt mutuo. Agresividat òf violensa kontra trahadónan, den kualkier forma, no ta tolerá.



Detenshon despues di persekushon

Den oranan di anochi riba djabièrnè 5 di febrüari a detené un hòmber di inisial O.C. di 17 aña di edat despues di un persekushon kòrtiku. Un patruya na warda a mira i tende kon e shofùr tabata res e motor di su bròmer. Den e último lunanan tabatin hopi notifikashon di molèster di zonido okashoná pa bròmer a drenta. Ademas e shofùr tabata koriendo sin hèlm bisti ni e bròmer no tabatin plachi di number. Esaki tabata motibu pa a para e shofùr di e bròmer pa kontrolá e dokumentu nan nesesario. Sinembargo e shofùr no a duna oido na e diferente petishon di polis pa para. Algu mas despues el a bin kai den besindario di e tereno di sòftbòl situá na Kaminda di Lac i aki polis a aserk’é. El a resistí dor di kua polis a hañ’é obligá pa uza violensia adekuá durante di su detenshon. El a haña un prosès ferbal pa a keda sin duna oido na òrdu di polis, pa manehá sin hèlm bistí, pa manehá sin reibeweis, pa no a sende règtenwèizer ora di lora, pa no tin un plachi di number bálido, pa trese tráfiko den peliger i pa surpasá e velosidat máksimo.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 5 februari tot en met maandag 8 februari 2021

Auto botst tegen lantaarnpaal

Op zaterdag 6 februari, vond omstreeks 07.30 uur een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaminda Gurubu. Door onbekende oorzaak verloor één van de bestuurders de macht over het stuur en botste tegen een lantaarnpaal. De bestuurder van deze auto raakte hierdoor beklemd. De brandweer moest hier aan te pas komen om de bestuurder te bevrijden waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht voor medische behandeling. De zaak wordt onderzocht.

Pick-up in brand

In de nachtelijke uren op zaterdag 6 februari kreeg de politiecentrale melding dat er een pick-up in brand stond in Noord Saliña. Er zijn indicaties dat er mogelijk sprake van brandstichting is. De zaak wordt onderzocht.

Huis in brand

In de middaguren op zondag 7 februari kreeg de politie centrale een melding dat er een huis aan de Kaya Carlos A. Nicolaas in brand stond. Om nog onbekende reden begon de brand in een ruimte in de woning. Het lukte de bewoners zelf om de brand te blussen. De brandweer die ter plekke kwam deed de inspectie.

Dames aangehouden na vechtpartij

Op zaterdag 6 februari werden twee dames aangehouden naar aanleiding van een vechtpartij bij een uitgaansgelegenheid aan de Kaya Nikiboko Noord. Een dame werd ter plaatse aangehouden wegens mishandeling en bedreiging. De andere dame werd op het politiebureau aangehouden wegens bedreiging met de dood. Het betreft de dames met initialen K.D.V.B.P. van 40 jaar en Y.C.P.L. van 35 jaar.

Aanrijding tussen auto en scooter

In de avonduren, op zaterdag 6 februari vond op de Kaya Caribe een aanrijding tussen een auto en een scooter plaats. De auto reed in noordelijke richting en wilde linksaf slaan om zijn tuin in te kunnen rijden. De bestuurder gaf dit aan met de richtingwijzer. De bestuurder van de scooter zag dit over het hoofd en botste tegen de achterbumper van de auto, waardoor de bestuurder en bijrijder ten val kwamen. Beiden werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Diefstal wieldoppen

Op zaterdag, 6 februari, werd aangifte gedaan van diefstal van vier wieldoppen vanaf een auto die voor een woning aan de Kaminda Lagun geparkeerd stond. De wieldoppen werden tussen vrijdag 5 februari 21.00 uur en zaterdag 6 februari 09.00 uur door onbekenden weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanhoudingen voor bedreiging en belediging politieagenten bij reguliere controle

In de ochtenduren op zaterdag 6 februari werd een auto staande gehouden ter controle van naleving van de bepalingen genoemd in de Wegenverkeersverordening. De bestuurder had geen rijbewijs, geen verzekering en kon zich ook niet legitimeren. Na controle met de meldkamer bleek ook dat de bestuurder al drie keer eerder een bekeuring had gekregen voor het rijden zonder rijbewijs. De bestuurder kreeg een proces verbaal en de auto werd in beslag genomen. Hierop reageerden twee bijrijders agressief en begonnen de politieagenten te bedreigen en te beledigen. Zij waren onder invloed van alcohol en werden aangehouden. Het betreft de man met initialen A.E.C. van 57 jaar en de man met initialen R.J.B. van 31 jaar.

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder hindering hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld tegen medewerkers, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.

Aanhouding na achtervolging

In de avonduren op vrijdag 5 februari werd een man met initialen O.C. van 17 jaar aangehouden na een korte achtervolging. Een dienstdoende patrouille zag en hoorde dat de bestuurder zijn motorfiets op hoge toeren liet draaien. In de afgelopen maanden waren er veel meldingen van geluidsoverlast van motorfietsen. Tevens reed de bestuurder zonder helm en zonder kentekenplaat. Dit was aanleiding om hem staande te gaan houden en om de benodigde documenten te controleren. De bestuurder van de brommer gaf echter geen gehoor aan het verzoek van de politie. Iets later kwam hij ten val bij een softbal park aan de Kaminda di Lac waarop hij werd benaderd door de politie. Hij verzette zich waardoor de politie genoodzaakt was om gepast geweld te gebruiken tijdens zijn aanhouding. Hij kreeg een proces-verbaal voor het geen gehoor geven aan bevelen van de politie, voor het rijden zonder helm, zonder rijbewijs, voor het geen richting aangeven bij het afslaan, voor het niet hebben van een kentekenplaat, voor het in gevaar brengen van het verkeer en voor het overschrijden van de maximale toegestane snelheid. De motorfiets werd in beslag genomen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.