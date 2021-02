Investigashon relashoná ku posibel haf di karga nobo na Boneiru

Boneiru mester di un haf di karga nobo? E pregunta aki Kolegio Ehekutivo i ministerio ta hasi for di 2016 i awor nan ke bai investigá esaki mas aleu.

For di basta aña kaba ekonomia di Boneiru ta kresiendo. Konsekuensia ta ku kada bes mester importá mas merkansia. Pa esaki infrastruktura riba hopi tereno no ta sufisiente. Esaki ta konta sigur tambe pa infrastruktura di haf. Ya pa algun aña kaba Kolegio Ehekutivo huntu ku ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa ta trahando riba mehorashon di esaki. Por ehèmpel na aña 2018 a renobá Waf Nello Craane (waf di sùit) na Playa kompletamente i tambe e Waf di Meimei ku ta mas chikitu nan a hasi adekuado pa por deskargá e barkunan di Don Andres. Aktualmente nan ta ekstendé Waf Nello Craane pa por laga barku krusero mara na un manera seif i pa por laga e pasaheronan abordá i desembarká sin problema.

Infrastruktura di haf duradero pa futuro

Pa por disponé di un infrastruktura di haf ku ta duradero pa futuro i ku ta krese ku desaroyonan tin mester di mas. Un kombinashon di nabegashon krusero i atendementu ku karga no ta optimal, pa motibu ku kada tipo di karga mester di otro fasilidat. Por ehèmpel pa deskargá barku di kònteiner tin mester di un kran di haf ku no por instalá riba Waf Nello Craane manera e ta aktualmente. Tambe e tráfiko di karga ku ta bai den direkshon di waf òf ku ta bandoná waf i ku mas i mas ta oumentando, ta hañ’é den pèrtá ku e sobrá tráfiko den e parti mas drùk di Playa. Separashon di e fluhonan di tráfiko aki i mehorashon di e atendementu ku merkansia ta un di e metanan di Kolegio Ehekutivo i ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa. Un haf di karga nobo lo por ta e solushon.

Preis mas abou pa konsumidó

Un haf di karga ta hasi posibel ku direktamente por risibí barku di kònteiner for di Oropa, Suramérika i Merka. Di e manera aki no tin mester di hiba kònteinernan Kòrsou promé, loke ta hasi ku gastu di transporte di merkansia pa Boneiru por baha. ‘Pa motibu ku barkunan di kònteiner por yega Boneiru direktamente, preis pa konsumidó por baha i esaki ta di gran importansia pa nos poblashon’, segun diputado Thielman di Desaroyo Ekonómiko.

Posibel ubikashon

Un ubikashon adekuá pa un posibel haf di karga nobo ta WEB na Hato. Na aña 2017 kaba Kolegio Ehekutivo a indiká esaki komo ubikashon di preferensia pa un haf di karga nobo. E dos argumentonan mas importante pa esaki ta: un klima di ola trankil pa motibu ku e ta situá den un kurva di nos isla i protehé pa Klein Bonaire i na e ubikashon aki ya kaba tin aktividat industrial establesé, manera e instalashon di awa di bebe di WEB i tankinan di almasenahe di Curoil. Pa e haf mester ahustá e plan di destinashon.

Investigashon pa loke ta trata faktibilidat finansiero i ekonómiko

Huntu ku ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa Kolegio Ehekutivo a duna enkargo pa investigá e faktibilidat finansiero i ekonómiko di un haf nobo. E di dos paso lo ta pa investigá di ki manera konhuntamente por finansiá e haf nobo. Entre otro lo traha un Raportahe di Efekto riba Medio Ambiente (Milieu Effect Rapportage – MER).

Diálogo ku poblashon

Pa loke ta trata e Raportahe di Efekto riba Medio Ambiente (MER) e diálogo ku e alrededor, interesadonan i organisashonnan di naturalesa ta okupá un lugá importante. Poblashon i organisashonnan di interes ta haña oportunidat pa ekspresá nan mes tokante un haf di karga nobo. Gezaghèber Rijna: ‘Na mi opinion e haf nobo ta un paso grandi padilanti pa Boneiru, pero sigur mes importante ta ku e proseso aki ta kana hopi kuidadosamente, ku frankesa i den bon diálogo ku nos poblashon. Nos tin ku papia ku otro tokante e benefisionan i e difikultatnan.’

PERSBERICHT

Afdeling Communicatie en Protocol van het openbaar lichaam Bonaire

Telefoon: 715-5330 | e-mail: communicatie@bonairegov.com



Datum: 08 – 02 – 2021

Onderzoek gestart naar mogelijke nieuwe vrachthaven Bonaire

Heeft Bonaire een nieuwe vrachthaven nodig? Deze vraag stelt het Bestuurscollege en het ministerie sinds 2016 en ze willen dat nu verder gaan onderzoeken.

De economie van Bonaire groeit al jaren. Het gevolg is dat er steeds meer goederen moeten worden ingevoerd. Daarvoor is de infrastructuur op veel terreinen onvoldoende. Dat geldt zeker ook voor de haveninfrastructuur. Het Bestuurscollege werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al een aantal jaren aan de verbetering daarvan. Zo is de Zuidpier in Kralendijk in 2018 geheel gerenoveerd en ook de kleinere Middenpier is geschikt gemaakt om de schepen van Don Andres te kunnen lossen. Op dit moment wordt de Zuidpier verlengd om de cruiseschepen op een veilige manier te kunnen afmeren en de passagiers soepel van en aan boord te kunnen laten gaan.

Toekomstbestendige haveninfrastructuur

Om een toekomstbestendige haveninfrastructuur die meegroeit te hebben is meer nodig. Het combineren van cruisevaart en vrachtafhandeling is niet optimaal doordat andere vracht andere faciliteiten nodig heeft. Zo is voor het lossen van containerschepen een havenkraan nodig die niet op de huidige Zuidpier ingepast kan worden, Ook botst het almaar groeiende vrachtverkeer naar en van de haven met het andere verkeer in het drukste deel van Kralendijk. Het uit elkaar halen van deze verkeerstromen en het verbeteren van de goederenafhandeling is een van doelstellingen van het Bestuurscollege en het ministerie van I&W. Een nieuwe vrachthaven zou de oplossing kunnen zijn.

Lagere consumentenprijzen

Een vrachthaven maakt directe ontvangst van containerschepen uit Europa, Zuid-Amerika en de VS mogelijk. Hierdoor hoeven de containers niet eerst naar Curaçao gebracht te worden waardoor de transportkosten van goederen voor Bonaire kunnen dalen. Gedeputeerde Thielman van Economische ontwikkeling stelt: “Door de rechtstreekse aanloop van de containerschepen kunnen de consumentenprijzen dalen en dat is van groot belang voor onze bevolking”.

Mogelijke locatie

Een geschikte locatie voor een mogelijk nieuwe vrachthaven is WEB in Hato. Het BC heeft dit in 2017 al als voorkeurslocatie voor een nieuwe vrachthaven aangewezen. De twee belangrijkste argumenten daarvoor zijn: een rustig golfklimaat door de ligging in de kromming van het eiland en in de luwte van Klein Bonaire én op deze locatie zijn al industriële activiteiten gevestigd zoals de drinkwaterinstallatie van WEB en de tankopslag van Curoil. Voor de haven moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Onderzoek naar financiële en economische haalbaarheid

Het BC heeft samen met het ministerie van I&W opdracht gegeven om de financiële en economische haalbaarheid van een nieuwe haven te onderzoeken. De tweede stap zal zijn om te onderzoeken op welke wijze de nieuwe haven in gezamenlijkheid gefinancierd kan worden. Er zal onder meer een MER (Milieu Effect Rapportage) worden gemaakt.

Dialoog met bevolking

Bij de MER neemt de dialoog met de omgeving, belanghebbenden en natuurorganisaties een belangrijke plaats in. De bevolking en belangenorganisaties krijgen de gelegenheid om zich uit te spreken over een nieuwe vrachthaven. Gezaghebber Rijna: “De nieuwe haven is naar mijn mening een grote stap voorwaarts voor Bonaire maar zeker zo belangrijk is dat dit proces zeer zorgvuldig, in openheid en in goede dialoog met de bevolking verloopt. We moeten het met elkaar over de lusten én de lasten hebben.”