Reakshon di Minister di Finansa – Kenneth Gijsbertha riba komunikado di Mr. drs. Javier Silvania, kandidato # 4 riba lista di MFK.

Silvania: Diferente penshonado i nan famia a bati na porta di MFK pa pidi yudansa, nos a konstatá ku Ontvanger a pone beslag riba kama di un ansiano i te hasta e penshonado a haña karta di Ontvanger ku fecha di findishi. Ta inhumano bende kama, mesa ku stul den kas di un ansiano. Pa kolmo e ansiano tin Alzheimer, pa medio di esaki suskrito kier pidi minister Gijsbertha pa pasa man na kurason, no por trata un ansiano na un manera inhumano asina. Ta un penshun di apénas 800, = florin e ansiano ta kobra, ta kon e ta hasi paga belasting for di esaki, si e mester di sèn pa e biba.

Minister: Pa eherse su tarea di kobransa Ontvanger ta dispone di un kuerpo di kobrado i deurwaarder ku na tur momentu ta tene kuenta ku nos leinan i maneho di kobransa. Den nos leinan di kobransa, entre otro den e artikulo 447 i 448 di nos Rechtsvordering, ta pará bon kla ku den kaso di un bibienda no ta pone beslag riba entre otro kama. Di otro banda tambe un di e puntonan masha importante den nos maneho ta ku Ontvanger ta tene debidamente kuenta ku e posishon di e debedo di belasten. Es desir ku kaminda no tin nada mas, no por kobra nada mas tampoko. Ontvanger ta konsiente ku si sigi ku un kobransa kaminda no tin ningun forsa mas pa paga e debe, e por bai hasi mas daño ku bon. Pa kasonan asina nos maneho konose un prosedura kamninda no ta bai molestia e debedo mas; ta disidi di pone e debe un banda.

Silvania: Suskrito ta na altura di vários kaso kaminda Ontvanger a pone beslag riba penshun te hasta na un fundashon ku ta manehá kas di ansiano Ontvanger a pone beslag. Kaha di gobièrnu ta bashí i Ontvanger ta kore loko loko ta pone beslag tur kaminda sin tene kuenta ku e parti humano di esnan ku no por karga e peso di belasting.

Minister: Ta un hecho ku en prinsipio tur hende mester para responsabel pa nan debe di belasten. No tin diskushon den esaki. Ontvanger su trabou ta kobra belasten. E penshonado meskos ku e fundashon ku ta manehá kas di ansiano tambe ta obligá pa paga nan belasten. Si no paga, Ontvanger tin e drechi pa buska un manera pa e kobra e belasten. Esaki por sosode tambe via un beslag. E ponementu di beslag ta masha bon regla mes den nos leynan. Por ehempel ora ku no por otro sino ku pone beslag riba un penshun, nos lei ta preskribi ku Ontvanger ta obliga di tene su mes na sierto parti di e penshun; e no mag di pone beslag riba mas tantu ku 1/6 parti di e penshun. Pa loke ta trata e penshun di behes (AOV): nos lei i nos manheho di kobransa ta prohibi pa mishi ku esaki. Ontvanger no ta pone beslag riba e penshun di behes.

Ta sosode ku tin di nos hende grandinan ku ta kobra penshun di behes (AOV) i tin un belasten pa paga, ta aserka Ontvanger pa pagamentu di su debe ku su AOV via di SVB. Den e kasonan aki e penshonado ta firma un akuerdo ku Ontvanger pa duna SVB un mandato pa retene un suma palabrá. E suma retene ta wordu manda Ontvanger pa paga su debe. Pa kita tur konfushon, esaki no ta un beslag.

Silvania:Mester tin un maneho mas humano pa kobra impuesto

Ora un hende no tin moda di paga impuesto e mester haña un eksonerashon. Ontvanger ta pèrdè su tempu, yag riba hende pober ku no tin e forsa finansiero pa paga belasting. Na findishi ningun hende ta kumpra un kama ku kolchon segunda mano. Ta kuantu sèn Ontvanger ta kere ku e ta haña ora e bende un mesa bieu? E maneho di minister Gijsbertha ta hasi daño na bida di hende i ta pone trahadó di Ontvanger bou di stress.

Silvania: Proyekto di lei

Ta p’esei frakshon di MFK bou di guia di su lider Gilmar “Pik” Pisas a entregá un proyekto di lei na Staten pa duna eksonerashon di impuesto. Un ansiano ku un penshon di apénas 800 florin pa luna no mester paga OZB i un penshonado no mester paga prima di seguro sosial riba su penshon.

Frakshon di MFK ta konvensí ku e proyekto di lei aki lo haña sosten masal di pueblo, MFK no ta hasi promesa bashí durante kampaña polítiko aki. Ku e proyekto di lei aki MFK kier trese un solushon real i duradero pa para sufrimentu di penshonadonan. Tur penshonado ku tin problema ku servisio di impuesto por haña yudansa pòrnada na sede di MFK.

Minister: Ta di lamenta ku ta trese un komunikado den prensa sin ta debidamente na altura di e leinan i e maneho di kobransa ku Ontvanger ta kumpli ku ne kabalmente na momentu di eherse su trabou. E komunikado di Javier Silvania ta karese di konosementu di hinter e proseso di kobransa i dor di esaki e ta hasi hopi daño. Pa trese argumentunan dilanti, ku no ta kargá dor di sano huisio, djis pa segunda un entrega pa un proyekto di lei, ta hopi inapropia den e momentunan aki.

Atentamente.

Minister di Finansa

Kenneth Gijsbertha