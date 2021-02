Fecha: 16 – 02 – 2021

Timnan médiko i no médiko kla pa kuminsá bakuná kontra corona

Kralendijk – Timnan di personal médiko i no médiko ta kla pará pa for di 22 di febrüari kuminsá bakuná mas o ménos 600 profeshonal den kuido. Siman pasá miembronan di e timnan a terminá un entrenamentu ku éksito ku Fundashon Mariadal i departamento di Salubridat Públiko a organisá. For di djaluna promé di mart 2021 ta bai usa e timnan pa bakuná hendenan riba 60 aña.

Den e timnan médiko tin enfermera, asistente di dòkter, asistente di botikario i dòkter eksperensiá. E tim no médiko ta konsistí di kolaboradó atministrativo, anfitrion i trahadó di seguridat. Durante e entrenamentu, e miembronan di tim a repasá paso pa paso loke ta spera di nan durante bakunashon. E asistentenan di botikario i enfermeronan ta prepará e bakuna. Enfermeranan i asistentenan di dòkter ta sòru pa bakunashon. Na e sitio di prekmentu semper tin un dòkter presente pa supervishon. Enfermeranan Militza Janga-Donata, Audri Statie-Torres i Anicella Thodé di Fundashon Mariadal a entrená e personal médiko.

E kolaboradónan atministrativo a praktiká den e entrenamentu kon mester registrá hendenan i tambe kon prosesá esnan ku a registrá. Ku e anfitrionnan a mira kon nan tin ku risibí i guia hendenan. E personanan di seguridat a haña splikashon kiko nan mester hasi pa pèrkurá ku tur kos ta kana seif i segun regla.

Ta bakuná e personal den kuido na Fundashon Mariadal. Ta bakuná sobrá di poblashon na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas na Kaya Amsterdam òf Fundashon Cocari na Rincon. Fundashon Mariadal i Salubridat Públiko a kuminsá ku entrenamentu di e timnan na prinsipio di febrüari.

PERSBERICHT

Afdeling Communicatie van het openbaar lichaam Bonaire

Telefoon: 715-5330 | Email: communicatie@bonairegov.com

Datum: 16 – 02 – 2021

Medische en niet medische teams in de startblokken voor inenting tegen corona

Kralendijk – Teams van medisch en niet medisch personeel staan in de startblokken om vanaf 22 februari ongeveer 600 zorgprofessionals in te enten. Leden van de teams hebben vorige week met succes een training afgerond die door Fundashon Mariadal en de afdeling Publieke Gezondheid is verzorgd. Vanaf maandag 1 maart 2021 worden de teams ingezet bij de inenting van 60-plussers.

In de medische teams zitten ervaren verpleegkundigen, doktersassistenten, apothekersassistenten en artsen. Het niet medische team bestaat uit administratief medewerkers, gastheren/vrouwen en beveiligers. Tijdens de training hebben de teamleden stap voor stap doorgenomen wat er bij het inenten van hen wordt verwacht. De apothekersassistenten en verpleegkundigen bereiden de vaccins voor. Het inenten wordt door verpleegkundigen en doktersassistenten gedaan. Op de prikplek is altijd een arts aanwezig die toezicht houdt. Verpleegkundigen Militza Janga-Donata, Audri Statie-Torres en Anicella Thodé van Fundashon Mariadal hebben het medisch personeel getraind.

De administratief medewerkers hebben in de training geoefend hoe de mensen geregistreerd worden en ook hoe de aanmeldingen worden verwerkt. Met de gastheren en gastvrouwen is gekeken hoe ze straks de mensen opvangen en begeleiden. De beveiligers hebben uitleg gekregen over wat ze moeten doen om te zorgen dat alles veilig en volgens de regels loopt.

Het zorgpersoneel wordt bij Fundashon Mariadal ingeënt. De rest van de bevolking wordt bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas in Playa of Fundashon Cocari in Rincón ingeënt. Fundashon Mariadal en de afdeling Publieke Gezondheid zijn begin februari begonnen met het trainen van de teams.