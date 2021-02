Notisia di polis di djaluna 15 di februari te ku djarason 17 di februari 2021/Politieberichten van maandag 15 februari tot en met woensdag 17 februari 2021

Notisia di polis di djaluna 15 di februari te ku djarason 17 di februari 2021

Kòntròl den kuadro di Lei di Opio

Riba djamars 16 di febrüari un patruya na warda a kontrolá dos persona den kuadro di e Lei di Opio. Despues ku e patruya a sinti un holó fuerte di probablemente mariwana, a kontrolá e personanan i nan vehíkulo rigurosamente. Durante di e kòntròl a topa ku un kantidat di narkótiko i a konfiská nan. Ambos hòmber a risibí un prosès ferbal pa violashon di Lei di Opio BES.

Kiebro na MBO

Den oranan di mardugá riba djamars 16 febrüari sentral di polis a risibí notifikashon ku un kiebro a tuma lugá na un edifisio di MBO situá na Kaya Nikiboko Nort. Deskonosínan a kibra algun bentana. Paden tabatin algun piedra benta ku probablemente a uza pa kibra e bentananan. A bai ku dos televishon flètskrin di marka Samsung. Ta investigando e kaso.



Detenshon pa maltrato

Riba djaluna 15 di febrüari, alrededor di 8 or di anochi, sentral di polis a risibí notifikashon ku mester tin un bringamentu na un bar/restorant situá na Kaya Papa Cornes. Un hòmber a dal un dama. A detené un hòmber di inisial D.A.N. di 36 aña pa maltrato.

Outo a kima

Den oranan di mainta riba djaluna 15 di febrüari sentral di polis a risibí notifikashon ku tabatin un outo na kandela den besindario di morotin. Tabata trata di un Toyota Tercel kolo bèrdè, sin plachi di number. E outo tabata full kima na yega i e patruya. Kousa di e kandela no ta konosí. Ta investigando e kaso.



Reglanan pa hèrmènt ku ta kore riba su mes (zelfrijdend werktuig)

Un hèrmènt ku ta kore riba su mes ta vehíkulo grandi i pisa ku por move riba su mes manera por ehèmpel un ‘Backhoe’, ‘Forklift’, ‘Loader’, etc. Antes no tabata regla den lei ku e shofùr mester tin reibeweis spesial pa por manehá tipo di vehíkulonan aki. For di aña pasa si e ta regla den e lei ku ta na vigor. E vehíkulonan grandi aki tambe mester kumpli ku e mesun eksigensianan ku un vehíkulo motorisá normal. Pues e shofùr tambe mester tin un reibeweis bálido, seguro bálido i mester tin un plachi di number riba e vehíkulo.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 15 februari tot en met woensdag 17 februari 2021

Controle Opiumwet

Op dinsdag 16 februari is door een patrouille een tweetal personen staande gehouden voor een controle in het kader van de Opiumwet. Nadat de patrouille een sterk vermoeden had dat ze een marihuana geur roken, zijn de personen en hun voertuig grondig gecontroleerd. Tijdens de controle is een hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen. Beide mannen kregen een proces-verbaal voor het overtreden van de Opiumwet BES.

Inbraak bij MBO

In de nachtelijke uren op dinsdag 16 februari kreeg de politie centrale melding dat er een inbraak had plaatsgevonden bij een MBO gebouw aan de Kaya Nikiboko Noord. Onbekenden hebben enkele ruiten ingeslagen. Binnen lagen stenen die vermoedelijk waren gebruikt om de ruiten in te slaan. Er werden twee flat-screens van het merk Samsung weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding voor mishandeling

Op maandag 15 februari kreeg de politiecentrale omstreeks 20.00 uur melding van een vechtpartij bij een bar/restaurant aan de Kaya Papa Cornes. Een man had een vrouw geslagen. Een man met initialen D.A.N. van 36 jaar werd aangehouden wegens mishandeling.

Auto verbrand

In de ochtenduren van maandag 15 februari kreeg de politiecentrale melding dat er een auto in brand stond in de omgeving van morotin. Het betrof een groene Toyota Tercel zonder kenteken. Bij aankomst van de patrouille was de auto helemaal uitgebrand. Oorzaak van de brand is niet bekend. De zaak wordt onderzocht.

Regels zelfrijdend werktuig

Een zelfrijdend voertuig is een groot, zware voertuig dat op zichzelf beweegt zoals een Backhoe, Forklift, Loader, enz. Vroeger was niet in de wet geregeld dat de bestuurder een rijbewijs moest hebben speciaal om dit soort voertuigen te besturen. Sinds vorig jaar is dit in de nieuwe wet wel geregeld. Deze grote voertuigen moeten ook voldoen aan de dezelfde eisen als van een gewoon motorvoertuig. Dus de bestuurder moet ook in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, geldige verzekering en het voertuig moet een kentekenplaat hebben.

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden zoals hierboven genoemd op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.