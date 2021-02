Notisia di polis di djárason 24 di febrüari te ku djabièrnè 26 di febrüari 2021/Politieberichten van woensdag 24 februari tot en met vrijdag 26 februari 2021

Notisia di polis di djárason 24 di febrüari te ku djabièrnè 26 di febrüari 2021

Kòntròlnan di tráfiko ta kontinuá

Riba djárason 24 di febrüari i djaweps 25 di febrüari a tene kòntròlnan di tráfiko plania na respektivamente Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot i Kaya J.N.E. Craane. Durante di e kòntròl na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot, dos shofùr a haña prosès ferbal pa manehá sin reibeweis i seguro bálido. Na e kòntròl na Kaya J.N.E. Craane, 5 shofùr a haña un prosès ferbal. Esakinan tabata pa uzo di telefòn miéntras ta manehá, no bisti faha di seguridat, pa no tin dokumentonan di seguro bálido i pa manehá sin hèlm bistí riba skuter.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa violashonnan ta varia entre $30 te ku $225.

A tou outo mal di stashoná

Riba djárason 24 di febrüari e outo di tou mester a bin na vigor na momentu ku a konstatá un outo mal stashoná den e sitio di stashoná dilanti di Bestuurkantoor.

Lo tou vehíkulonan ku mal stashoná i ku ta stroba tráfiko i e doño ta haña un prosès ferbal pa stashoná fout. Despues di pago di e gastunan di e toumentu,e doño por buska su vehíkulo bèk na warda di polis. Gastunan di e prosès ferbal ta $85.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

Kòntròl multidisiplinario

Wikènt tras di lomba, durante kòntròlnan rutinario, a konstatá vários fiesta ilegal i aglomerashon di hende na bich i na kunukunan alehá.

E tim multidisiplinario, ku ta konsistí di KPCN, direktorado di supervishon i Mantenshon di Entidat Públiko i Stinapa lo kontrolá di forma estrikto i si ta nesesario, duna but.

Lo hasi kontrol riba e reglanan vigente di e ordenansa di emergensia tur kaminda ku aglomerashon por surgi. Un biaha mas ta sigui un yamada na un un tur pa tene nan mes na e reglanan di e ordenansa di emergensia.

Kiko ta e diferensia entre un ‘aangifte’ i un ‘melding’?

Si bo ta hasi un ‘melding’, bo ta djis informá polis di e situashon.

Ora bo hasi un ‘aangifte’, bo ta hasi petishon pa un persekushon penal. A kometé un echo kastigabel i bo ke hasi algu na esaki.

Mèldu

Bo ta testigu di un situashon sospechoso? Bo ta mira komportamentu sospechoso òf un echo kastigabel ta tuma lugá? Mester di yudansa mesora? Mèldu esaki na polis. Polis ta evaluá kiko e posibilidatnan ta pa tuma akshon.

Unda mi ta mèldu kiko?

Por mèldu tantu via number di telefòn 717 8000, 715 8000 komo na bali di warda di polis. Naturalmente bo por mèldu serka e agente polisial riba kaya tambe.

Bo ta preferá keda anónimo? E ora ei por uza e number di telefòn 717 7251.

Kon mi ta hasi ‘aangifte’?

Por hasi un ‘aangifte’ via telefòn na 717 8000 òf 715 8000, via meil na politie@politiecn.com òf na warda di polis. Ora hasi un ‘aangifte’ na telefòn òf via meil ta traha un sita pa bin firma e ‘aangifte’ pa asina por sigui e proseso. Solamente ‘aangifte’ ta resultá den persekushon penal.

911

Yama 911 den situashon di urgensia òf ora gara un persona ta kometé un akto kastigabel. Yama 911 ora mester di ayudo den situashonnan di bida òf morto. Ora señalá situashonnan sospechoso òf si bo ta testigu di un krímen. Òf por ehèmpel despues di un aksidente di tráfiko, kandela òf ora un hende ta kibra pa drenta. E ora ei kada sekònde ta konta.

Ku ken mi por yama?

911 (emergensia/gara)

717 8000 òf 715 8000 (no ta emergensia, pero mester di atenshon di polis)

717 7251 (liña di tep anónimo)

Kon e liña di tep anónimo ta traha?

Ora bo yama 717 7251, bo ta haña un aparato di kontesta na liña ku ta risibí bo i ta pidi bo pa graba bo mensahe. Seguidamente e sistema ta manda un meil pa un ‘inbox’ spesial ku den dje solamente e grabashon di bo mensahe. No tin niun number di telefòn aserka. Bo mensahe ta keda entrega kompletamente anónimo.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 24 februari tot en met vrijdag 26 februari 2021

Verkeerscontroles gaan door

Op woensdag 24 februari en op donderdag 25 februari vonden geplande verkeerscontroles plaats op respectievelijk de Bulevar Gobernador Nicolas Debrot en de Kaya J.N.E. Craane. Tijdens de controle aan de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot kregen 2 bestuurders een proces verbaal voor het rijden zonder geldig rijbewijs en zonder geldige verzekering. Bij de controle aan de Kaya J.N.E. Craane kregen 5 bestuurders een proces verbaal. Deze waren voor het gebruik van de telefoon tijdens het rijden, geen autogordel om, geen geldige verzekeringsdocumenten en het niet dragen van een helm op de scooter.

KPCN wil een ieder erop attenderen de nodige bescheiden op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt geadviseerd. Hiermee draag je bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als men zich niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen.

Het bedrag van een boete varieert tussen de $30 en $225.

Fout geparkeerde auto weggetakeld

Op woensdag 24 februari moest de takelwagen er aan te pas komen voor een fout geparkeerde auto op de parkeerplaats voor het Bestuurskantoor.

Voertuigen die slecht geparkeerd staan en het verkeer belemmeren, worden weggetakeld en de eigenaar krijgt een proces verbaal voor het fout parkeren. De eigenaar kan na betaling van de kosten van de takelwagen het voertuig weer ophalen bij het politiebureau. De kosten van het proces verbaal bedragen $85.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen.

Multidisciplinaire controle

Afgelopen weekeinde werden tijdens reguliere controles verschillende illegale feesten en agglomeratie van mensen op stranden en afgelegen kunuku’s, geconstateerd.

Het multidisciplinair team, bestaande uit KPCN, de afdeling Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam en Stinapa, zullen aankomend weekeinde streng handhaven en indien nodig , bekeuren.

Overal waar samenscholing kan plaatsvinden zal gecontroleerd worden op het naleven van de geldende regels. Nogmaals een oproep aan iedereen om zich te houden aan de regels van de noodverordening.

Wat is het verschil tussen een aangifte en een melding?

Doe je een melding, dan stel je de politie op de hoogte van de situatie.

Bij een aangifte verzoek je om strafvervolging. Er is een strafbaar feit gepleegd en je wilt dat hier iets aan wordt gedaan.

Melden

Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld het de politie. De politie beoordeelt wat de mogelijkheden zijn om actie te ondernemen.

Waar meld ik wat?

Een melding maakt u zowel via telefoonnummer 717 8000, 715 8000 als aan de balie van een politiebureau. Natuurlijk kunt u ook een melding maken via de agent op straat. Wilt u liever anoniem blijven? Gebruik dan het telefoonnummer 717 7251.

Hoe doe ik een aangifte?

Een aangifte kan telefonisch via 717 8000 of 715 8000, via mail via politie@politiecn.com of op het politiebureau gedaan worden. Bij een telefonische aangifte of aangifte via mail wordt er een afspraak gemaakt om de aangifte te komen tekenen voor verdere afhandeling. Enkel aangiftes worden strafrechtelijk vervolgd.

911

Bel 911 bij spoed of bij direct levensbedreigende situaties nodig is. Ook wanneer u verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf. Of bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde.

Met wie kan ik bellen?

911 (spoed of heterdaad)

717 8000 of 715 8000 (geen spoed, wel politie)

717 7251 (anonieme tip lijn)

Hoe werkt de anonieme tip lijn?

Wanneer je 717 7251 belt, krijg je een antwoordapparaat die jou verwelkomt en vraagt om je anonieme boodschap in te speken. Vervolgens stuurt het systeem een mail naar een speciale ‘inbox’ met daarin alleen de opname van je anonieme boodschap. Er zit geen telefoon nummer bij. Je boodschap wordt geheel anoniem aangeleverd.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.