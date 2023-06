Verdachte (18) opgepakt voor lossen schot Trommelslager

Schietincident

Op zondag 7 mei rond 18:30 uur kreeg de politie een melding over een schietincident aan de Trommelslager. De melder hoorde vanuit zijn woning een harde knal en keek naar buiten. Hij zag vervolgens iemand uit de naastgelegen brandgang wegrennen.

Onderzoek

De politie onderzocht het schietincident door een plaats-delict te maken en sporen – en buurtonderzoek te verrichtten. Ondanks een oproep via Burgernet en de verspreiding van een signalement van de mogelijke verdachte leidde dit in eerste instantie niet naar de man die geschoten zou hebben. Ook bleef onbekend waarom er werd geschoten én waarmee het schot zou zijn gelost.

Aanhouding

Tijdens het onderzoek kwam een 18-jarige Bosschenaar in beeld als verdachte. Hij werd gisteren, maandag 12 juni, aangehouden in zijn woonplaats. In zijn bezit werd een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen en inbeslaggenomen. De verdachte zit vast en wordt verhoord over zijn rol en aandeel in deze zaak.

Vervolgonderzoek

Het op een vuurwapen gelijkende voorwerp is inbeslaggenomen en wordt onderzocht. Na onderzoek wordt het vernietigd.