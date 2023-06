Oproep zaak Xavier Durlinger in Opsporing Verzocht

Het onderzoeksteam dat al meer dan een jaar werkt aan het onderzoek naar de dood van Xavier staat ook na de aanhouding van de 23-jarige verdachte nog altijd in contact met de familie van Xavier. In dat contact is er meermaals gesproken over een horloge dat Xavier eigenlijk altijd droeg: een familiestuk met grote emotionele waarde. Dat horloge is nooit teruggevonden. Voor de verwerking van de familie is het ontzettend belangrijk dat dit horloge alsnog bij hen terecht komt. Daarom wordt er dinsdagavond een oproep gedaan in de uitzending van Opsporing Verzocht. Kijken dus. Vanavond om 21:05 uur op NPO2.