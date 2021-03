Notisia di polis di djárason 3 di mart pa djabièrnè 5 di mart 2021/Politieberichten van woensdag 3 maart tot en met vrijdag 5 maart 2021

Notisia di polis di djárason 3 di mart te ku djabièrnè 5 di mart 2021

Kimamentu di sushi a resultá den kandela

Riba djabièrnè 4 di mart sentral di polis a risibí notifikashon tokante un kandela na un kas situá na Seru Grandi. Na yegada a topa ku un fèlt grandi ku a kima. Dos bòshi di mata tabata na kandela ainda. Brantwer a paga e kandela. No tabatin herido, pero e bisiñanan den besindario si tabatin molèster di holó i huma. E habitante na e sitio kaminda e kandela a surgi a deklará ku ta djis sushi e kier a kima. El a hasi esaki den un baki di metal pero no a paga tinu ku e baki no tabatin bòm, dor di kua e kandela a plama. A papia serio ku e habitante tokante e echo ku kimamentu di sushi ta kastigabel. Un próksimo biaha lo sigui un prosès ferbal.

Artíkulonan hañá

Riba djaweps 4 di mart a trese un pòtmòni kolo shinishi ku pretu di marka Rip Curl warda di polis. A haña e pòtmòni pafó di un negoshi ku ta bende pan situá na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. A haña tambe un tas riba un banki riba malekon. Doñonan di e artíkulonan aki por akudí na warda di polis ku un ID bálido pa buska nan.

A detené dama pa ladronisia

Riba djaweps 4 di mart a drenta keho di ladronisia for di den diferente kamber di un akomodashon turístiko situá na Kaya Internashonal. Un dama a presentá su mes komo trahadó di e akomodashon pa asina haña akseso na e kambernan. El a bai ku entre otro sèn kèsh i pertenensianan personal di e huéspetnan for di e kambernan. A detené e dama di inisial D.A.D.SJ di 24 aña pa ladronisia.

Kiebro den bukhandel

Riba e mainta di djaweps 4 di mart a drenta keho di kiebro den un bukhandel situá na Kaya Pos di Amor. Deskonosínan a destruí un porta pa por a drenta e negoshi i bai ku entre otro televishon Samsung kolo pretu i un kaha kolo pretu di marka Casio. Ta investigando e kaso.

Violashon di medida di emergensia: aglomerashon

Riba djaweps 4 mart, alrededor di 1.30 or di mardugá un patruya a konstatá un grupo grandi di hende na Te Amo bich. E grupo tabata konsistí di 50 pa 60 persona ku no tabata manteniendo e distansia di 1,5 meter. Polis a supliká tur hende pa bandoná e sitio inmediatamente na kua e nan a duna oido mesora.

E tim multidisiplinario, ku ta konsistí di KPCN, direktorado di supervishon i Mantenshon di Entidat Públiko i Stinapa lo kontrolá di forma estrikto i si ta nesesario, duna but.

Lo hasi kontrol riba e reglanan vigente di e ordenansa di emergensia tur kaminda ku aglomerashon por surgi. Un biaha mas ta sigui un yamada na un un tur pa tene nan mes na e reglanan di e ordenansa di emergensia.

Mas i mas but pa manehá sin faha di seguridat bisti i papia na telefòn

Den e dianan tras di lomba a duna but pa manehá sin hèlm bisti, sin dokumentunan bálido di seguro, sin reibeweis bálido, pa tene telefòn den man miéntras ta manehá i pa manehá sin faha di seguridat bisti.

Bisti bo faha pa bo mes seguridat. Un faha di seguridat ta protehá okupante di un outo durante di un aksidente. Dor di uza e faha e persona protehá ta keda sinta riba su stul, no tin e posibilidat pa dal su kabes den winshil i no ta keda bentá den e outo p’aki p’aya. Dor di bisti bo faha di seguridat bo chèns di tin un aksidente mortal ta baha ku 30 pa 40%. Tambe patras den outo bo tin 20% ménos chèns di keda herida seriamente ora bo tin bo faha bistí.

Uzando bo telefòn selular miéntras bo ta manehá, bo ta hinka bo mes, pero tambe otronan den peliger. Pasobra ora nos ta uza nos telefòn nos ta ménos alertá.

Pone bo telefòn for di bista. Asina bo ta prevení e tentashon pa wak tòg. Ora bo ta partisipá den tráfiko, sea ta ku outo òf riba baiskel, ta importante pa bo ta konsientemente presente. Si bo tin un persona ku ta ferwagt un mensahe òf yamada di bo, mèldu nan promé ku por ehèmpel bo subi outo, ku bo no ta bai ta alkansabel pa un ratu.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma pa kore sin faha di seguridat bistí ta $110 i pa manehá ku telefòn den man ta $225.

Manera di traha di KPCN den tempu di Corona

E vírùs di Corona pa largu tempu ainda lo no disparsé. Tur hende mester adaptá nan mes pa na u manera seif tòg sigui ku e bida diario i ku trabou. KPCN tambe ta sigui ehersé su tareanan, pero ku implementashon di algun medida pa garantisá e seguridat di tantu e agente polisial komo e siudadano.

E medidanan ta lo siguiente:

Komo prekoushon nos ta pidi tur bishitante di warda di polis pa bisti un kapa di boka. Den kaso ku e bishitante mes no tin, nos por proveé den esaki.

Nos ta trata na redusí momentunan di kontakto. Esaki ta nifiká ku e prosesonan lo ta adaptá; e siudadano mes lo skirbi kiko a pasa na momentu di hasi un keho serka polis i e koleganan lo sigui guia e proseso sea telefónikamente òf via di mail.

E polisnan uniformá riba kaya por bisti un masker preventivamente asta ora nan ta den outo di polis.

Kuerpo Polisial ta hasi e supliká pa kada unu di nos mantené nos mes na e medidanan ku e Entidatnan Públiko di tantu Boneiru, Sint Eustatius komo Saba a imponé pa seguridat di kada persona.



Kuido di polis ta kompletamente funshonal i operashonal i nos lo sigui traha pa un komunidat sigur.

Reglanan pa hèrmènt ku ta kore riba su mes (zelfrijdend werktuig)

Un hèrmènt ku ta kore riba su mes ta vehíkulo grandi i pisa ku por move riba su mes manera por ehèmpel un ‘Backhoe’, ‘Forklift’, ‘Loader’, etc. Antes no tabata regla den lei ku e shofùr mester tin reibeweis spesial pa por manehá tipo di vehíkulonan aki. For di aña pasa si e ta regla den e lei ku ta na vigor. E vehíkulonan grandi aki tambe mester kumpli ku e mesun eksigensianan ku un vehíkulo motorisá normal. Pues e shofùr tambe mester tin un reibeweis bálido, seguro bálido i mester tin un plachi di number riba e vehíkulo.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 3 maart tot en met vrijdag 5 maart 2021

Afvalverbranding resulteert in brand

Op vrijdag 4 maart kreeg de politiecentrale melding van een brand bij een woning aan de Seru Grandi. Bij aankomst trof men een groot afgebrand veld. Twee bosjes stonden nog in brand. De brandweer heeft de brand geblust. Er raakte niemand gewond, maar de buren in de omgeving hadden wel overlast van stank en rook. De bewoner van de locatie waar de brand was vertelde dat hij enkel afval wilde verbranden. Dit had hij in een metalen bak gedaan zonder op te merken dat de bak geen bodem had waardoor het vuur zich verspreidde. De bewoner is aangesproken op het feit dat afval verbranden strafbaar is. Bij een volgende keer volgt een proces verbaal.

Gevonden voorwerpen

Op donderdag 4 maart werd een zwart/grijze portemonnee van het merk Rip Curl bij het politiebureau afgegeven. De portemonnee werd buiten een broodjeszaak aan de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot gevonden. Er werd ook een tas gevonden op een bank op de Bulevar. De eigenaren kunnen de portemonnee en de tas bij het politiebureau ophalen met een geldig ID.

Dame voor diefstal aangehouden

Op donderdag 4 maart werd aangifte gedaan van diefstal in verschillende kamers bij een toeristenaccommodatie aan de Kaya Internashonal. Een dame deed zich voor als medewerker van de accommodatie om zo toegang tot de kamers te krijgen. Zij heeft onder andere contant geld en persoonlijke bezittingen van de gasten uit de kamers weggenomen. De dame met initialen D.A.D.SJ. van 24 jaar is aangehouden wegens diefstal.

Inbraak bij boekhandel

In de ochtend van donderdag 4 maart werd aangifte gedaan van inbraak in een boekhandel aan de Kaya Pos di Amor. Onbekenden hebben een deur vernield om zo het pand binnen te komen en hebben onder andere een zwarte Samsung televisie en zwarte kassa van het merk Casio weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

Overtreding noodverordening: samenscholing

Op donderdag 4 maart, omstreeks 01.30 uur constateerde een patrouille een grote groep mensen bij de Te Amo Beach. De groep bestond uit 50 à 60 personen die zich niet aan de afstand van 1,5 meter hielden. De politie verzocht iedereen om per direct de locatie te verlaten waaraan de menigte direct gehoor gaf.

Het multidisciplinair team, bestaande uit KPCN, de afdeling Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam en Stinapa, zullen aankomend weekeinde streng handhaven en indien nodig , bekeuren.

Overal waar samenscholing kan plaatsvinden zal gecontroleerd worden op het naleven van de geldende regels. Nogmaals een oproep aan iedereen om zich te houden aan de regels van de noodverordening.

Vaak bekeuring voor het rijden zonder autogordel om en het gebruiken van de mobiele telefoon

De afgelopen dagen werden bekeuringen gegeven voor het rijden zonder helm, zonder geldige verzekeringsdocumenten, zonder geldig rijbewijs, voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden en voor het rijden zonder autogordel. Vooral de laatste twee overtredingen worden steeds vaker bekeurd.

Doe je gordel om, voor je eigen veiligheid. Een autogordel beschermt bij een ongeluk. Door de autogordel te gebruiken blijft de inzittende op zijn stoel, is het niet mogelijk om met de schedel tegen de voorruit te slaan en wordt de persoon niet door de auto geslingerd. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval verminderd met 30 tot 40%

Ook achterin de auto heb je met gordels om 20% minder kans om ernstig gewond te raken.

Met het gebruiken van je mobiele telefoon onder het stuur breng je jezelf , maar ook anderen in gevaar. Als we onze telefoon gebruiken, zijn we minder alert.

Zet je smart phone uit het zicht. Zo kom je niet in de verleiding om toch even te kijken. Als je deelneemt aan het verkeer, of dit nu met auto of op de fiets is, is het van belang dat je bewust aanwezig bent. Als iemand een berichtje of telefoontje verwacht, meld dan voordat je bijvoorbeeld in de auto stapt dat je even niet bereikbaar bent.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag voor het rijden zonder je veiligheidsgordel om is $110 en voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden is $225.

Werkwijze KPCN in de Coronatijd

Het Corona virus is nog niet de wereld uit. Iedereen heeft zich moeten aanpassen om op een veilige manier toch het dagelijks leven en het werk voort te kunnen zetten.

Het KPCN blijft ook haar taken uitvoeren, maar met het toepassen van enkele maatregelen om de veiligheid van de agenten en van de burgers te waarborgen.

De maatregelen zijn als volgt:

Ter preventie zullen wij alle bezoekers aan het politiebureau vragen om een mondkapje te dragen; indien de bezoeker deze niet bij zich heeft kunnen wij in deze voorzien.

Wij proberen de contactmomenten op het bureau zo veel mogelijk te reduceren. Dit betekent voor de burger dat het proces iets anders kan lopen, waardoor een aangever in de eerste instantie zelf op papier dient te zetten wat zich afgespeeld heeft, dit zal daarna telefonisch of via e-mail afgerond worden.

De geüniformeerde agenten op straat kunnen ter preventie een mondkapje opdoen, ook als ze in de politieauto’s zitten.

Het Korps politie vraagt u zich te houden aan de maatregelen die getroffen zijn vanuit de Openbare Lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor de veiligheid van eenieder.

De politiezorg is verder volledig functioneel en operationeel en blijft zich inzetten voor de veiligheid van onze samenleving.

Regels zelfrijdend werktuig

Een zelfrijdend voertuig is een groot, zware voertuig dat op zichzelf beweegt zoals een Backhoe, Forklift, Loader, enz. Vroeger was niet in de wet geregeld dat de bestuurder een rijbewijs moest hebben speciaal om dit soort voertuigen te besturen. Sinds vorig jaar is dit in de nieuwe wet wel geregeld. Deze grote voertuigen moeten ook voldoen aan de dezelfde eisen als van een gewoon motorvoertuig. Dus de bestuurder moet ook in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, geldige verzekering en het voertuig moet een kentekenplaat hebben.

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden zoals hierboven genoemd op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.