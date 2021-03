Spich di Gezaghebber Edison Rijna riba 5 di mart 2021 i Spich di dr. Marian Luinstra-Passchier riba 5 di mart 2021

Kralendijk – Delaster biaha ku mi a papia ku boso, mi tabata preokupá ku e kantidat di hende ku a pega ku e vírùs di corona. Despues di esei mi wòrinan a oumentá mas ainda. E simannan ku ta tras di lomba nos tabatin pa dia entre 1 i 4 kaso di kontagio. Ántayera nos tabatin den un tiru diesseis kaso aserka i ayera diessinku. A base di e resultadonan ku ta drentando awor, ta parse ku kasonan ta sigui oumentá. Awe nos tin diesshete kaso positivo aserka miéntras ku nos no a haña tur resultado aden ainda. Na febrüari nos tabatin na tur kuarentinuebe kaso i 38 hende a rekuperá. I awor nos tin na mart den sinku dia sinkuentishete kaso positivo kaba.

Nos ta mira ku den e grupo di trinta pa trintinuebe aña, tin hopi hende ta pega ku e vírùs. Mayoria hende ta pega ku e vírùs via e hendenan ku nan ta biba kuné den kas, via kolega i amistatnan. Esaki tabata asina na yanüari tambe. Nos ta ripará ku hopi biaha hende ku keho ta sigui traha tòg. Nan ta bai tèst lat tambe. Tin un oumento tambe den e kantidat di cluster, esta grupo di kontagio. Entre otro na trabou, den seno di kas i na lugá di dibertí. E fuente di kontagio ta konosí den algun di e kasonan akí, pero esei no ta e kaso tur ora.

Nos no ta sigur si e tipo ingles di e vírùs di corona òf un otro tipo di e vírùs ta aki. Parse ku e vírùs ta plamando mas fásil. Ke men ku por ta bon bon ku e vírùs kambiá ta aki. Danki Dios ku tin ainda tiki kaso di hende ku mester drenta hospital. Pero nos sa tambe ku den práktika por lo general ta despues di par di siman di kontagio, tin hende ta drenta hospital. Loke sí nos ta wak kaba, ta ku preshon riba sektor di kuido ta oumentando. Esaki komo ku trahadó den kuido ta tèst positivo i otro trahadó ta den karentena.

Ta posibel ku un hende ku pasa nan di promé angua ku e bakuna, ta tèst positivo tòg. Den mayoria kaso esaki ta pasobra nan a pega ku e vírùs promé ku nan a bakuná. Ta posibel tambe ku un hende ta pega ku e vírùs despues ku e bakuná. Nos ta mira ku hende no ta bira masha malu mas. Ta p’esei nos ta bakuná e hendenan den e gruponan di riesgo, manera hende di sesenta aña bai ariba. Ta imposibel ku e bakunashon ta infektá hende ku e vírùs.

Manera gezaghèber a bisa kaba : awor a tuma medidanan mas severo. Ta p’esei mi ta konsehá:

– Si bo tin keho keda kas. No bai traha òf no bai un lugá kaminda tin hende.

– Laga nan tèst bo mesora si bo tin keho. Yama 0800 0800. Si bo tin keho, no keda kana ku esei. Maske e kehonan ta leve. Bo por pega otro hende ku e vírùs sin ku esei tabata bo intenshon.

– Si bo ta hende di 60 aña bai ariba, bai bakuná mas lihé ku ta posibel. Hasi esei pa bo mes i pa komunidat. Si setenta porshento di hende a bakuná, nos por logra kontrolá e vírùs. E ta den bo man i mi man pa logra esei.

Toespraak van dr. Marian Luinstra-Passchier op 5 maart 2021

Kralendijk – De laatste keer dat ik u toesprak, was ik bezorgd om het aantal besmettingen. Mijn zorgen zijn daarna nog meer toegenomen. De afgelopen weken hadden we per dag tussen de 1 en 4 besmettingen. Eergisteren hadden we in één keer 16 besmettingen erbij en gisteren 15. Met de uitslagen die nu binnenkomen, lijkt de stijging door te zetten. We hebben vandaag 17 positieve gevallen erbij gekregen terwijl nog niet alle uitslagen binnen zijn. In februari hadden we in totaal 49 positieve gevallen en zijn er 38 mensen hersteld. En nu hebben we in maart in vijf dagen 57 positieve gevallen.

We zien veel besmettingen in de groep van 30-39 jarigen. De meeste mensen raken besmet via huisgenoten, collega’s en vrienden. Dat was in januari ook zo. We zien regelmatig dat mensen met klachten toch doorwerken. Ze laten zich ook te laat testen Er ook een stijging van clusters, dus groepen van besmettingen. Onder ander op de werkplek, in de huiselijke kring en in het uitgaansleven. Bij een deel van deze besmettingen is de bron bekend, maar lang niet altijd.

We weten nog niet zeker of we de Britse vorm van het coronavirus of een andere vorm hier hebben. .Het virus lijkt zich gemakkelijker te verspreiden. Dat betekent dat het heel goed zou kunnen dat het gewijzigde virus hier is. Gelukkig zijn er nog weinig ziekenhuisopnames. Maar we weten dat in de praktijk een ziekenhuisopname meestal een paar weken na de besmetting volgt. Wel zien we dat de druk in de zorg groter wordt doordat zorgprofessionals positief testen en anderen in quarantaine zijn.

Het is mogelijk dat mensen na hun eerste prik met het vaccin, toch positief testen. Dat is meestal omdat zij al besmet waren voordat ze de vaccinatie Het is ook mogelijk dat iemand na de vaccinatie besmet raakt met het virus. We zien dat mensen dan niet ernstig ziek meer worden. Daarom vaccineren we eerst de mensen in de risicogroepen, zoals de 60 plussers. Het is onmogelijk dat door de vaccinatie iemand met het virus besmet wordt.

De gezaghebber zei het al: Er zijn nu zwaardere maatregelen genomen. Mijn advies is daarom:

– Als u klachten heeft, blijf thuis. Ga niet naar het werk of een plek waar mensen zijn.

– Laat u direct testen bij klachten. Bel 0800 0800. Als u klachten heeft, blijf er niet mee rondlopen. Ook al zijn de klachten mild. U kunt zonder dat u dat wilt, andere mensen besmetten!

– Als u 60 plusser bent, laat u zo snel mogelijk vaccineren. Doe het voor uzelf en de gemeenschap. Zo beschermen we elkaar. Als 70 procent van alle mensen is gevaccineerd, dan kunnen we coronavirus onder controle krijgen. U en ik kunnen daarvoor zorgen!

Speech by Dr. Marian Luinstra-Passchier on March 5th 2021

Kralendijk – The last time I addressed you, I was concerned about the number of infections. Since then, my concerns have only increased. In recent weeks we have had between one and four infections every day. The day before yesterday we had 16 infections in one go, and yesterday it was 15. With the results coming in at the moment, the increase seems to be continuing. Today we have added 17 positive cases, and not all results have been received yet. In February, we had a total of 49 positive cases and 38 recoveries. And now, in March, we have already had 57 positive cases in five days.

We see many infections in the age group of 30 to 39 year-olds. Most people are being infected via roommates, colleagues and friends. This was also the case in January. We regularly see that people with symptoms still continue to go to work. They are also getting tested too late. Additionally, there is an increase in clusters, i.e. groups of infections, in places such as the workplace, the home circle and nightlife venues. The source for some of these infections is known, but by no means for all of them.

We are not sure yet if we are dealing with the UK variant of the coronavirus or some other variant. The virus seems to be spreading more easily, which means it could very well be that the modified virus is indeed here. Fortunately, there are still only a few hospital admissions. However, we know that in practice hospitalization usually follows a few weeks after infection. We do see that the pressure on healthcare is increasing because some healthcare professionals are testing positive and others are in quarantine.

It may occur that people test positive after their first inoculation with the vaccine. This usually happens because they were already infected before they received the vaccination. It may also occur that someone becomes infected with the virus after their vaccination. In these cases we see that people no longer become seriously ill. This is why we are vaccinating people in the risk groups, such as people 60 years and older, first. It is impossible for someone to become infected with the virus as a result of the vaccination.

The Lieutenant Governor has already said it: More severe measures have been taken at this time. My advice to you is therefore:

– If you have symptoms, stay at home. Do not go to work or a place where there are other people.

– Get tested immediately if you have symptoms. Call 0800 0800. If you have symptoms, do not continue to walk around with them. Even if the symptoms are mild, you could infect others without wanting to!

– If you are 60 years of age or older, get vaccinated as soon as possible. Do this for yourself and for the community. This is how we protect each other. If 70 percent of all people are vaccinated we will be able to get the coronavirus under control. You and I can make that happen!

Discurso de la dra. Marian Luinstra-Passchier del 5 de marzo 2021

Kralendijk – La última vez que me dirigí a ustedes, me preocupaba el número de infecciones. Desde entonces, mis preocupaciones han aumentado. En las últimas semanas, hemos visto entre una y cuatro infecciones por día. Anteayer hubo un aumento repentino a 16 infecciones, ayer hubo 15, y las cifras parecen indicar que las infecciones siguen en aumento. Hoy, hasta ahora registramos 17 casos positivos, pero hay que tener en cuenta que todavía no tenemos todos los resultados. En febrero, hubo un total de 49 casos positivos y 38 personas recuperadas. Ahora, en apenas los primeros cinco días de marzo, ya tenemos 57 casos positivos.

Vemos un gran número de infecciones en la categoría de 30 a 39 años. La mayoría de las personas se infectan a través de miembros de su hogar, colegas y amigos. El mismo fue el caso en enero. Es común ver a personas que siguen yendo al trabajo con síntomas. Además, las personas se hacen la prueba demasiado tarde. También ha habido un aumento en el número de focos, es decir, los grupos de personas infectadas. Los contagios se producen en el lugar de trabajo, en el círculo familiar y en la vida nocturna. Se conoce el origen de algunas de estas infecciones, pero no de todas.

Todavía no se sabe con certeza si tenemos la variante británica del virus u otra variante aquí en la isla. Sin embargo, el virus parece propagarse con mayor facilidad últimamente y eso bien podría indicar que se trata de la variante. Afortunadamente, hasta ahora ha habido pocas hospitalizaciones. Pero hay que tener en cuenta que las hospitalizaciones suelen suceder unas cuantas semanas después de la infección. Lo que sí se ve es que está aumentando la presión en el sector sanitario, debido a que hay profesionales sanitarios que dan positivo y otros se encuentran en cuarentena.

Es posible que alguien dé positivo después de su primera dosis de la vacuna. Esto suele deberse a que ya estaba infectado cuando recibió la vacuna. También es posible que uno se infecte con el virus después de la vacuna. En esos casos, la persona no suele enfermarse de gravedad. Por eso estamos vacunando primero a las personas de los grupos de riesgo, como los mayores de 60 años. No obstante, es imposible infectarse con el virus a través de la vacuna.

Como ya dijo el Teniente Gobernador: Se han tomado medidas más estrictas. Por lo tanto, mi consejo es:

– Si tiene síntomas, quédese en casa. No vaya al trabajo ni a lugares donde haya gente.

– Si tiene molestias, hágase la prueba inmediatamente. Llame al 0800 0800. Si tienes alguna molestia, no siga andando con ella. Incluso si los síntomas son muy leves, ¡usted puede contagiar a otros sin quererlo!

– Si es mayor de 60 años, vacúnese lo antes posible. Hágalo por sí mismo y por la comunidad. Así nos protegemos unos a otros. Si el 70% de las personas se vacuna, podremos dominar el coronavirus. ¡Usted y yo podemos contribuir a esa victoria!

Spich di Gezaghebber Edison Rijna riba 5 di mart 2021

Kralendijk – Bondia,

E kantidat di persona ku Covid-19 a krese drástikamente delaster siman. E situashon aktual ta mas preokupante ku otro biaha nan. Tin mas ‘cluster’, tin mas kontagio ku no por haña e fuente i ta mustra ku e vírùs ta plamando mas lihé. Dokter Marian Luinstra lo papia mas detayá di esaki un djis. Esei ta pone ku mester tuma medida drástiko pa evitá ku e vírùs di corona ta sigui plama na Boneiru. Mi a tuma e desishon pa nos bai nivel di riesgo 5. Awe mainta mi ta bai splika kiko esaki ta nifiká pa kada unu di nos.

Nivel di riesgo 5 kiermen ku ta limitá e kontakto ku por tin ku otro persona. Ta permití solamente ku un persona por bin hasi bishita pa kas. Horeka ta sera, ta permití solamente ‘take out’ te 10’or di anochi. Ningun evento no por sigui. Ta urgi tur hende ku por, pa traha for di kas. Ta un persona di famia so por bai supermerkado bai kumpra kos. Tiendanan esensial, manera supermerkado i hardwarestore, so ta keda habri. Tiendanan ku no ta esensial, manera pakus di paña, ta keda será. Ta hasi un pedido pa no tene sirbishi òf misa ku personanan presente, sí por hasi esaki virtual. No ta permití pa personanan ku tin un profeshon ku tin kontakto ku otro hende sigui traha awor akí. Pensa riba pedikür, manikür, un barbero, un hasidó di kabei òf fisioterapista. E riesgo di kontagio ta muchu grandi. Lokual tambe ta será ta kasino, kantor di number i souna. Pa loke ta trata deporte, ta permití solamente pa praktiká deporte pafó. No tin kompetensia.Por train si pero teniendo distansia for di otro i no den grupo grandi. Pues nada di timnan ku ta train ku otro. Ya ku ta prohibí pa hasi deporte paden, ta bon sí pa den e temporada akí pa sigui move pafó. Esaki ta importante pa bo salú físiko i mental. Pa un lista di e medidanan, un aklarashon riba kua deporte por òf kua no por praktiká i un lista di e tiendanan esensial bishitá www.bonairecrisis.com.

E nivel di riesgo 5 tin konsekuensia tambe pa nos muchanan i grandinan. Skol básiko, nan akohida i akohida di mucha chikitu ta keda habrí. Mayornan ku ta bin trese òf buska nan yu, mester mantené 1.5 meter di distansia. Pa skolnan avansá i e alumnonan di skol avansá ku ta bai akohida, ta limitá e kantidat di alumno den klas i ta stimulá pa duna lès virtual sigun protokòl konosí pa skolnan. Pa nos grandinan ku ta bai un pasa dia, ta esunnan di emergensia so ta permití pa ta habrí.

Algun siman pasa a kuminsá permití ku pasaheronan di Boneiru por a keda Kòrsou un anochi, sin ku tabatin nodi di hasi e tèst di pcr ora ta bini bèk. Awor ku nos a bai nivel di riesgo 5 ta kita e posibilidat aki for di djaluna awor ku ta 8 di mart. Tur hende ku ta bini Boneiru for di Kòrsou mester hasi un PCR tèst.

Tin algun aktividat ku sí ta sigui den e temporada binidero. Entre otro e programa di bakunashon. Nos a kuminsá e siman akí ku bakunashon di personanan di 60 aña bai ariba. Esaki ta sigui. E hendenan ku ta bai tuma nan bakuna por bini kompaña pa un persona di konfiansa. Ta bon pa tuma e bakuna pa evitá ku e vírùs ta sigui plama.

Djárason 17 di mart tin elekshon pa Tweede Kamer. Aki na Boneiru tambe por vota. E proseso aki tambe ta sigui apesar ku nos a bai nivel di riesgo 5. Ta sòru pa por kumpli ku reglanan di corona. Ya tur hende por vota seif.

E medidanan nobo ta keda na vigor te ku 19 di mart. Despues di 19 di mart ta bini selebrashon di Pasku di resurekshon. Ta un tradishon ku ta tuma liber e siman di Semana Santa pa entre otro kamper kantu di laman. Esakí no ta permití e aña aki. No duna e vírùs chèns pa sigui plama. E medidanan akí ta pa protehá nos komunidat pa mas lihé posibel nos bolbe bek na un nivel di riesgo mas abou. Ta keda pidi un i tur pa mantené e reglanan básiko di higiena. Laba bo man regularmente ku awa i habon, tene un meter i mei di distansia, no mishi ku bo wowo, nanishi i boka i evitá di ta den grupo grandi. Asin’ei so por prevení ku bo ta pega ku e vírùs. Mi ta pidi bosnan koperashon den esaki, ya nos por bai un nivel di riesgo mas abou.

Toespraak van Gezaghebber Edison Rijna op 5 maart 2021

Kralendijk – Bondia,

Het aantal mensen met Covid-19 is de laatste week sterk toegenomen. De situatie is ernstiger dan de vorige keer. Er zijn meerdere clusters, meerdere onbekende bronnen en de verspreiding lijkt sneller te gaan. Dokter Marian Luinstra Passchier zal hier zometeen verder op ingaan. Hierdoor moeten er ingrijpende maatregelen genomen worden om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt op Bonaire. Ik heb het besluit genomen dat wij naar risiconiveau 5 gaan. Vanmorgen ga ik uitleggen wat dit voor ieder van ons betekent.

Risiconiveau 5 houdt in dat contact met andere mensen beperkt wordt. Er mag nog maar één persoon van een ander huishouden op bezoek komen. Iedereen die dat kan, wordt dringend gevraagd om vanuit huis te werken. De horeca gaat dicht, en kan alleen take out verzorgen, tot tien uur ‘s avonds. Evenementen zijn niet toegestaan. Slechts één lid van het gezin kan naar de supermarkt om inkopen te doen. Alleen essentiele winkels, zoals supermarkten en winkels voor bouwmaterialen blijven open. Niet essentiele winkels zoals kledingwinkels blijven dicht. Er wordt dringend verzocht om geen kerkdiensten of missen te houden waarbij mensen aanwezig zijn. Daarom wordt gevraagd om deze op virtuele wijze te houden. Het is voor mensen met een beroep waarbij er contact is met andere mensen niet toegestaan om nu door te werken. Denk hierbij aan pedicures, manicures, kappers en fysiotherapeuten. Het risico voor besmetting is te groot. Ook casino’s, loterijkantoren en sauna’s gaan dicht. Voor wat betreft sport wordt alleen het uitoefenen van buitensporten toegestaan. Wedstrijden zijn niet toegestaan, trainingen wel, maar op veilige afstand en geen grote groepen. Dus bijvoorbeeld geen teams die tegen elkaar trainen. Omdat het uitoefenen van binnensporten verboden is, is het goed om in deze tijd buiten te blijven te bewegen. Dit is belangrijk voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Voor een lijst van maatregelen, een toelichting op welke sporten wel of welke niet uitgeoefend kunnen worden en een lijst van essentiële winkels, bezoek www.bonairecrisis.com.

Risiconiveau 5 heeft ook gevolgen voor onze kinderen en ouderen. Basisscholen, hun naschoolse opvang en kinderopvang blijven open. Ouders die hun kind(eren) komen brengen of halen moeten anderhalve meter afstand houden. Voor wat betreft middelbare scholen en leerlingen van middelbare scholen die naar de naschoolse opvang gaan, wordt het aantal leerlingen in de klas beperkt en wordt aangemoedigd om ook op virtuele wijze les te geven. Voor onze ouderen die naar de dagopvang gaan, wordt alleen de noodopvang toegestaan om open te zijn.

Enkele weken geleden zijn wij begonnen met passagiers uit Bonaire toe te staan om een nacht op Curaçao te blijven zonder dat het nodig was om een PCR-test te doen bij terugkomst. Nu wij naar risiconiveau 5 zijn gegaan, komt deze mogelijkheid te vervallen. Het vervalt met ingang van aanstaande maandag. Iedereen die vanaf Curaçao naar Bonaire komt moet dan een PCR-test doen.

Er zijn enkele activiteiten die in de komende tijd wel doorgaan. Onder andere het vaccinatieprogramma. Wij zijn deze week begonnen met de vaccinatie van 60 plussers. Dit gaat door. Mensen die hun vaccin komen halen, kunnen samen met een vertrouwenspersoon komen. Juist om het virus in te dammen is het goed om je te laten vaccineren.

Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Op Bonaire kan er ook gestemd worden. Ook dit proces gaat door, ondanks dat wij naar niveau 5 zijn gegaan. Er wordt voor gezorgd dat mensen zich aan de coronaregels kunnen kouden. Zodat iedereen veilig kan stemmen.

De nieuwe maatregelen blijven tot 19 maart van kracht. Na 19 maart komt de Paasviering. Het is een traditie dat mensen in de Goede Week vrij nemen om onder andere aan zee te kamperen. Dat is dit jaar niet mogelijk. Laat het virus niet de kans krijgen om zich verder te blijven verspreiden. Deze maatregelen zijn om onze gemeenschap te beschermen zodat wij zo snel mogelijk terug kunnen naar een lager risiconiveau. Wij blijven iedereen vragen om anderhalve meter afstand te houden en zich aan de basisregels voor de hygiëne te houden. Was regelmatig uw handen met water en zeep, raak uw ogen, neus en mond niet aan en vermijd in grote groepen te zijn. Alleen zo kunt u voorkomen dat u besmet raakt met het virus. Ik doe een beroep op jullie medewerking zodat we weer naar een lager risiconiveau kunnen gaan.

Speech by Island Governor Edison Rijna on March 5th 2021

Kralendijk – Bondia,

The number of people with COVID-19 has increased significantly in the last week. The situation is more serious than it was last time. There are multiple clusters, multiple unknown sources and the spread seems to be accelerating. Doctor Marian Luinstra Passchier will elaborate on this in a moment. As a result, drastic measures must be taken to prevent the virus from spreading any further on Bonaire. I have decided that we will move up to risk Level 5. This morning I am going to explain what this means for each of us.

Risk Level 5 means that contact with other people will be limited. Only one person from another household is allowed to visit. Anyone who is able to, is urged to work from home. The hospitality industry will be closed for anything other than take- away, and this will only be possible until ten o’clock in the evening. Events are not allowed. Only one member of a household may go to the supermarket to do shopping. Only essential shops, such as supermarkets and building material stores will remain open. Non-essential shops, such as clothing stores will remain closed. We are urgently requesting that church services or masses are not held with any people present. These services should be held online. People in a profession, where there is contact with others, are not allowed to continue to work. This means, for example, nail technicians providing manicures and pedicures, hairdressers and physiotherapists. The risk of infection is too great. Casinos, lottery offices and saunas will also be closed. As far as sports are concerned, only outdoor sports are permitted. Competitions are not allowed. Training is permitted, but only at a safe distance from others and not in large groups. So, for example, teams cannot compete or train with each other. Since indoor sports are not permitted, it is good to keep exercising outdoors during this time. This is important for your physical and mental health. For a list of measures, an explanation of which sports can and cannot be practiced and a list of essential shops, please visit http://www.bonairecrisis.com.

Risk Level 5 also has consequences for our children and the elderly. Primary schools, after-school care and childcare will remain open. Parents who drop off and collect their children must keep a distance of 1.5 meters from each other. As far as secondary schools and secondary-school students attending after-school programs are concerned; the number of students in the classrooms will be limited and the schools will be encouraged to teach online. For our elderly who go to day care, only emergency care is allowed to be open.

A few weeks ago we started to allow passengers from Bonaire to stay overnight on Curacao without having to undergo a PCR test for their return. Now that we have moved up to risk Level 5 this will no longer be possible as of next Monday. Everyone who comes to Bonaire from Curacao will be required to undergo a PCR test.

There are certain activities that will continue. Among other things, the vaccination program will keep going. This week we started vaccinating people aged 60 years and older. This will continue. People who come to get their vaccination may bring a companion. In order to contain the virus it is essential to be vaccinated. The parliamentary elections will take place on Wednesday 17 March and voting will be possible on Bonaire. This process will also go ahead, even though we have gone up to Level 5. We will make sure that people will be able to adhere to the coronavirus rules, so that everyone can vote in a safe manner.

The new measures will remain in effect until 19 March. After 19 March the Easter celebrations will be upon us. It is a tradition that during Holy Week people take time off to go camping at places such as the sea side. This will not be possible this year. Do not let the virus get an opportunity to continue to spread any further.

These measures have been implemented in order to protect our community and so that we can return to a lower risk level as soon as possible. We continue to ask everyone to keep a distance of 1.5 meters from each other and to adhere to the basic hygiene rules. Wash your hands regularly with soap and water, do not touch your eyes, nose and mouth, and avoid large groups of people. This is the only way to prevent becoming infected with the virus. I call for your cooperation so that we will be able to return to a lower risk level.

Discurso del Teniente Gobernador Edison Rijna del 5 de marzo 2021

Kralendijk – Bon dia,

El número de personas con COVID-19 ha aumentado considerablemente esta la última semana. La situación es más grave que la última vez. Hay varios focos, varias fuentes desconocidas y la propagación parece ser más rápida. La doctora Marian Luinstra Passchier entrará en detalle en unos momentos. Debido a esto, es necesario tomar medidas drásticas para evitar que el virus se siga propagando en Bonaire. He tomado la decisión de pasar al nivel de riesgo 5. Esta mañana, explicaré lo que esto significará para cada uno de nosotros.

El nivel de riesgo 5 implica limitar el contacto con otras personas. Se permiten las visitas de una sola persona de otro hogar. Se insta a todo el que pueda a trabajar desde casa. El sector de la hostelería estará cerrado y sólo podrá ofrecer comida para llevar hasta las diez de la noche. No están permitidos los eventos. Sólo un miembro de la familia puede ir al supermercado a hacer las compras. Sólo los establecimientos esenciales, como los supermercados y las ferreterías, permanecerán abiertos. Las tiendas no esenciales, como las tiendas de ropa, permanecerán cerradas. Rogamos encarecidamente que no se celebren oficios religiosos ni misas con presencia de personas, sino que, más bien, éstos se celebren de forma virtual. Las personas con profesiones de contacto, como los pedicuristas, manicuristas, peluqueros y fisioterapeutas, no podrán ejercer su profesión. El riesgo de contagio es demasiado grande. También deberán cerrar los casinos, las oficinas de lotería y las saunas. En cuanto a los deportes, sólo se permiten los deportes al aire libre. No se permiten los partidos y las competencias. Sí se permiten las sesiones de entrenamiento, pero se debe mantener una distancia segura y no puede haber grupos grandes. Así, por ejemplo, no se permiten las competencias entre equipos, ni como entrenamiento. Dado que están prohibidos los deportes de interior, es bueno hacer ejercicio al aire libre, ya que el ejercicio es importante para la salud física y mental. Si desea consultar una lista de las medidas, una explicación de qué deportes se pueden o no practicar y una lista de los establecimientos esenciales, visite http://www.bonairecrisis.com.

El nivel de riesgo 5 también afecta a nuestros niños y ancianos. Las escuelas primarias, las guarderías después de la escuela y las guarderías infantiles seguirán abiertas. Al llevar y recoger a sus hijos, los padres deberán mantener el metro y medio de distancia. En las secundarias y las guarderías después de la escuela para los alumnos de secundaria, se limitará el número de alumnos permitidos en cada aula. También se fomentará la enseñanza virtual. En cuanto a nuestras personas mayores que asisten a la guardería de ancianos, sólo se permitirá el uso de la guardería para casos de emergencia.

Hace unas semanas empezamos a permitir que los pasajeros de Bonaire que pasaron la noche en Curazao pudieran regresar sin tener que hacerse la prueba de PCR. Ahora que hemos pasado al nivel de riesgo 5, a partir del próximo lunes esto ya no será posible. Todos los que vengan a Bonaire desde Curazao tendrán que hacerse la prueba de PCR.

Hay ciertas actividades que sí continuarán, tales como el programa de vacunación. Esta semana, empezamos a vacunar a las personas mayores de 60 años y seguiremos haciéndolo. Las personas que acudan a vacunarse pueden venir acompañadas por una persona de confianza. La vacunación es importante, precisamente para poder limitar la propagación del virus.

El miércoles 17 de marzo, se celebran las elecciones a la Cámara Baja del Parlamento. En Bonaire también se puede votar en esas elecciones y ese también es un proceso que continuará a pesar de que hemos pasado al nivel 5. Nos aseguraremos de que todos puedan cumplir con las medidas preventivas, para que puedan votar de manera segura.

Las nuevas medidas seguirán en vigor hasta el 19 de marzo. Después del 19 de marzo, siguen las celebraciones de Semana Santa. Tradicionalmente, utilizamos los días feriados de Semana Santa para, entre otras cosas, acampar junto al mar. Este año, no será posible hacerlo. No le demos al virus la oportunidad de seguir propagándose. Estas medidas tienen como objetivo proteger a nuestra comunidad para que podamos volver lo antes posible a un nivel de riesgo más bajo. Seguimos pidiendo a todos que mantengan el metro y medio de distancia y sigan las normas básicas de higiene. Lávese las manos regularmente con agua y jabón, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca y evite las aglomeraciones. Solo así podrá evitar contagiarse con el virus. Pido su cooperación para que así podamos volver a un nivel de riesgo más bajo.