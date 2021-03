Debat en briefing over het coronavirus: volg het live

De Tweede Kamer debatteert woensdag 10 maart vanaf 13.00 uur over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Voorafgaand aan het debat krijgen Kamerleden een technische briefing over dit onderwerp. De powerpointpresentaties vindt u in dit bericht. U kunt de bijeenkomsten live volgen via deze site en de app Debat Direct.

Tijdens de persconferentie op 8 maart werd onder andere bekendgemaakt dat mensen van 27 jaar en ouder vanaf volgende week weer buiten mogen sporten in groepjes van maximaal vier personen.

Technische briefing: update coronavirus

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt voorafgaand aan het plenaire debat vanaf 9.30 uur een technische briefing. Kamerleden krijgen een update van experts over de laatste ontwikkelingen in de bestrijding van het coronavirus. De briefing wordt verzorgd door Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), en Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Presentaties

Bekijk de powerpointpresentatie van Ernst Kuipers (LNAZ)

Bekijk de powerpointpresentatie van Jaap van Dissel (RIVM)

Wat gebeurt er in een technische briefing?

In een technische briefing geven ambtenaren van een ministerie of vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer, adviescolleges of onderzoeksinstellingen uitleg over technische aspecten van een bepaald dossier. Na deze uitleg krijgen Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen zijn niet politiek gericht, maar op de feiten. Een briefing kan openbaar of besloten zijn, afhankelijk van het onderwerp.

Plenair debat: ontwikkelingen rondom coronavirus

De Tweede Kamer debatteert vanaf 13.00 uur in de plenaire zaal over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. De Kamerleden spreken over de maatregelen die tijdens de persconferentie op 8 maart door het kabinet zijn afgekondigd. Voor het debat komen naar verwachting demissionair minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid naar de Kamer.