VISHON: “Staat van onze wegen zegt veel over hoe we ons land besturen” / VISHON: “Estado di nos kayanan ta ehèmpel di kon nos ta manehá nos pais”

(NL)

VISHON: “Staat van onze wegen zegt veel over hoe we ons land besturen”

Willemstad, 9 Maart 2021 – Volgens VISHON moeten wij, voordat wij het hebben over nieuwe wegen, eerst zorgdragen voor de staat van onze huidige wegen. Het wegennet van Curaçao is in de Jaren ’60 aangelegd. Hierna zijn, apart van de Julianabrug die in 1974 gebouwd is, maar enkele wegen verbreed en enkele rotondes aangelegd. Dit, terwijl wij in de jaren ’70 ongeveer 23.000 auto’s op het eiland hadden. Nu, in 2021 hebben wij meer dan 90.000 voertuigen die gebruik maken van onze wegen. Door gebrek aan ruimtelijke planning worden op dit moment sommige wegen voor andere doeleinden gebruikt dan hun primaire functie, wat voor problemen zorgt voor de kwaliteit van onze wegen en de hoeveelheid verkeer waarvoor ze gepland waren. Het is dus geen verrassing dat door de zware belasting onze wegen flink achteruitgaan. Om die reden is het van belang om onze wegen te repareren en te onderhouden op basis van een lang termijnplan met de juiste visie op de toekomst. Alleen de toplaag herstellen, zoals de laatste jaren gebeurt, is in ieder geval niet de oplossing.

Overstroming van onze wegen tijdens regenval is een ander bekend probleem in bepaalde gebieden. Na een flinke bui hebben Saliña, Zeelandia, Nieuwe Haven, Asiento en Otrobanda al gauw wateroverlast. Ongeveer 5 kilometers van onze wegen is in gevaar van overstroming in het geval van een zeespiegelstijging van 1 meter. Ruim 28 kilometer lopen risico op overstroming in het geval van een stormvloed. Deze overstromingen hebben een directe invloed op onze infrastructuur. Verschillende hotels, winkelcentra en gezondheidscentra worden daardoor onbereikbaar en dit creëert een risico voor zowel burgers als bezoekers van ons eiland.

Volgens Vishonario Roy Huggins moeten we om deze problemen op te lossen, beschikken over geografische informatiesystemen en up-to-date data. Overstromingen kunnen worden opgelost door verbetering van ons afwateringsysteem. Wij moeten niet vergeten dat naast ons wegennet er ook een netwerk van natuurlijke afwatering, rioleringen en dammen bestaat. Door het laatste decennium geen aandacht te besteden aan dit netwerk accumuleert steeds meer en meer water in gebieden waar dit eigenlijk op natuurlijke wijze door had moeten stromen. Een recent voorbeeld hiervan is in Marie Pampoen, waar men vroeger nooit last had van wateroverlast, omdat het water direct door kon stromen naar de zee. Door een recente ontwikkeling bij het aangelegde bolas veld is de afwatering verhinderd. Dit heeft ervoor gezorgd dat bewoners, na een flinke regenbui, nu last ondervinden van overstromingen in hun huis en tuin.

Bij het repareren en onderhouden van onze wegen mogen we de trottoirs ook niet vergeten. Deze zijn al een hele lange tijd compleet verwaarloosd en veroorzaken een groot gevaar voor voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer. Ruim 9.000 mensen gebruiken dagelijks openbaar vervoer om naar werk te gaan en ongeveer 10.000 kinderen gaan dagelijks met de bus naar school. Deze personen hebben het recht om veilig over een trottoir te kunnen lopen naar hun eindbestemming. Er zijn verschillende wegen waar een voetganger over de (auto)weg moet lopen, omdat er simpelweg geen troittoir is.

Minder dan de helft van onze hoofdwegen verkeert momenteel in goede staat. Ongeveer 20% is in zeer slechte staat. Dat laat nog 30% in een “acceptabele” staat over. De 20% in slechte staat vertegenwoordigd meer dan 400.000 vierkante meter oppervlakte dat dringend aandacht nodig heeft. Wegen worden momenteel zonder een duurzaam plan onderhouden. Erger nog, er is geen plan. Waar er meer druk is, meer geklaagd wordt, of politiek gescoord kan worden, wordt gerepareerd. Voor onderhoud van de overige wegen moeten weggebruikers helaas maar wachten.

“VISHON gelooft in een transparant plan waarbij eenieder inzicht kan krijgen in de werkzaamheden die plaats moeten vinden en hoeveel dit zal kosten. De systemen om deze plannen in vast te leggen zijn er al. Het is tijd dat we deze eindelijk prioriteit geven en goed gaan gebruikenʺ, aldus Huggins. Komende zaterdag ochtend om 10 uur geeft Roy Huggins ‘live’ een presentatie over ruimtelijke planning op de facebookpagina van VISHON.

(PAP)

VISHON: “Estado di nos kayanan ta ehèmpel di kon nos ta manehá nos pais”

Willemstad, 9 di Mart 2021 – Segun VISHON, promé ku nos papia di kaya nobo nos mester atendé ku e kayanan aktual ku ta den mal estado. Kòrsou su ret di kaya a wòrdu traha promé ku añanan ‘60. Despues di esaki, banda di e konstrukshon di nos brùg Juliana den 1974, a hasi solamente algun kaya mas hanchu i a krea algun rotònde. Esaki, miéntras ku den añanan ‘70 solamente alrededor di 23.000 outo tabata hasi uso di nos kareteranan. Aworaki, den 2021, tin mas ku 90.000 vehíkulo ta move riba nos kareteranan. Alabes, pa falta di planifikashon urbanisá, aktualmente algun karetera ta wòrdu usá pa funshonnan otro for di nan funshon primordial, kual ta algu ku ta krea un diskrepansia entre e struktura di nos kareteranan i e kantidat di tráfiko ku nan a wòrdu diseñá pe.

Teniendo kuenta ku esaki no ta un sorpresa ku dor di uso ekstensivo nos karetera nan ta bai atras. Pa e motibu ei ta di sumo importansia ku a base di un plan ku vishon nos drecha i mantené e kareteranan aki pa un término largu. No solamente dor di raspa un ‘toplaag’ i basha esaki bèk, si’no dor di reparashon duradero kaminda ta tene kuenta ku tur aspekto.

Inundashon di nos kareteranan ta un problema konosí pa hopi aña na e mesun áreanan. Asina ku un áwaseru fuerte kai, esaki ta kousa problema, prinsipalmente den e área di Saliña, Zeelandia, Nieuwe Haven, Asiento i Otrobanda. Alrededor di 5 kilometer di nos kareteranan ta kore riesgo di inundashon na momentu ku laman subi ku 1 meter. Alrededor di 28 kilometer di nos kareteranan ta kore riesgo di inundashon si un tormenta surgi. Un inundashon tin un impakto direkto riba infrastruktura. Lugánan importante manera Hotèl, sentro komersial i instansianan di kuido ta keda inaksesibel, kreando riesgo pa hopi siudadano i bishitante di nos pais.

Segun vishonario Roy Huggins, pa resolvé e problema aki, mester traha a base di informashon i usa sistemanan ku por yuda drecha e problema den 1 biaha. Inundashon por wòrdu resolvé dor di bo sistema di “afwatering”. Nos no mester lubidá ku banda di nos ret di kaya, tin nos ret di dam i riolering. Pa motibu ku no a duna importansia na esakinan den e delaster dékadanan i a desaroyá edifisio i otro proyektonan di urbanisashon, awor aki nos ta haña nos ku e problema ku awa ta akumulá su mes mas i mas, kaminda ku ántes esaki tabata resolvé su mes riba un manera mas natural. Resientemente nos por a mira esaki tuma lugá na Marie Pampoen kaminda ku ántes nunka tabata tin problema paso awa por a pasa liber bai laman, pero aktualmente, pa motibu di un desaroyo, esaki ta opstakulisá e awa pasa bai kual konsekuentemente ta pone ku awa ta yena den kas di siudadanonan.

Na momento di drecha i mantené kaya nos no por sigui neglishá nos aseranan. Esakinan pa último añanan no ta haña niun atenshon i ta kousando hopi peliger i lamentablemente te asta ta okashoná konsekuensha fatal pa peaton i usuarionan di transporte públiko. Alrededor di 9.000 hende ta hasi uso di transporte públiko pa bai trabou i 10.000 mucha ta bai skol tur dia ku bùs. E personanan aki, despues di baha for di bùs, mester por kana di un manera “safe” riba asera pa yega nan destinashon final. Tin vários kaminda ku un peaton ta haña su mes obligá di mester kana riba kaya, simplemente paso no tin otro opshon.

Na e momento nan aki ménos ku mitar di e ret di kaya prinsipal di Kòrsou ta den bon estado. Alrededor di 20% ta den mal estado. Ta sobra 30%, ku ta den estado ‘akseptabel’. E 20% ku ta den mal estado ta representá mas ku 400.000 meter kuadrá di kaya ku tin mester di atenshon purá. Esaki ta konta pa nos kayanan prinsipal so, sin konta tur e kayanan sekundario!

Loke ta lamentabel ta ku e delaster añanan aki drechamentu di kaya no a tuma lugá a base di un plan duradero, pero a base di kaminda ta haña mas petishon, mas yamada i mas preshon.

“VISHON ta kere den un plan transparente kaminda pueblo di Kòrsou por haña un bista riba e trabounan ku mester wòrdu hasi i e kostonan mara na esaki. E sistemanan pa yuda nos plania i ehekutá ta ‘in place’. Ban usa nan!”, Huggins ta konkluí. Djasabra próksimo, 10’or di mainta, Roy Huggins lo ofresé un presentashon riba e tópiko di planifikashon urbano ‘live’ riba facebook di VISHON.