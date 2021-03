Notisia di polis di djabièrnè 12 di mart te ku djaluna 15 di mart 2021/Politieberichten van vrijdag 12 maart tot en met maandag 15 maart 2021

Notisia di polis di djabièrnè 12 di mart te ku djaluna 15 di mart 2021

Aksidente frontal riba kaminda di Rincon

Riba djadumingu 14 di mart un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba e kaminda di bai Rincon. Pa motibu deskonosí e outonan a dal frontal den otro. Personal di ambulans a trata ámbos shofùr na e sitio despues di kua mester a transportá un di e shofùrnan pa hospital pa kontrol i tratamentu mas aleu.



A konfiská skuter

Den oranan trempan di anochi riba djadumingu 14 di mart a konfiská un skuter na Kaya Caracas, despues di un persekushon kòrtiku. E shofùr a haña un prosès ferbal pa kore sin hèlm bistí, sin plachi di number, sin reibeweis i sin seguro. Banda di esei el a haña un prosès ferbal tambe komo ku e no por a identifiká su mes.

Tim multidisiplinario den akshon

Riba djasabra 13 di mart, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense den kolaborashon ku e direktorado di Supervishon i Mantenshon di Entidat Públiko i STINAPA, a tene un kòntròl multidisiplinario den vários bario i bich na Boneiru.

Durante e kòntròl a hasi kuater detenshon en konekshon ku violashon di reglanan di e ordenansa di emergensia, pa no duna oido na òrdu di polis i pa menasa i insulto di ámtenar den funshon. Ta trata aki di e hòmbernan di inisial R.M.C. di 25 aña, A.J.M. di 42 aña, M.E.S. di 32 aña i un dama di inisial I.E.J.M. di 32 aña.

Na algun sitio a duna atvertensia i/òf tep pa prevení aglomerashon i a pidi hendenan pa bandoná e sitio. E bichnan tabata drùk, pero tabata trata di gruponan chikitu aki aya ku tabata tene na mes na e distansia stipulá.

E tim multidisiplinario lo sigui kontrolá di forma aktivo e periodo benidero. Na momentu ku no ta kumpli ku e ordenansa di emergensia lo duna un prosès ferbal.

Boto den pèrta

Riba djabièrnè 12 di mart sentral di polis a risibí notifikashon ku mester tin boto den pèrta na banda ost di Lac Bai. Tabata trata di un yate di bela ku tabata nabegá bou di bela hulandes ku a sali for di Boneiru na kaminda pa Grenada. E kapitan a deklará ku nan tabata nabegando muchu serka di kosta i na dado momentu a dal den algu. KPCN a asistí KMAR ku hiba e pertenensianan di e tripulantenan tera. Mas lat a saka e boto for di awa. No tabatin niun herido.



Kòntròl den kuadro di lei di Opio

Riba djabièrnè 12 di mart, durante un kontrol rutinario, a kontrolá un vehíkulo den kuadro di Lei di Opio en konekshon ku un holó fuerte di mariwana ku tabata sali for di e outo. Durante di e kòntròl aki a bin topa ku kantidat chikí di mariwana, vürwèrk, i un peso i a konfiská esakinan. Dokumentunan di e vehíkulo tabata na òrdu.



Detenshon pa insulto i menasa di polis

Den oranan di mardugá riba djabièrnè 12 di mart, alrededor di 2.30 or, a detené un dama di inisial V.M.H. di 30 aña en konekshon ku insulto i menasa di ámtenar den funshon i pa no duna oido na òrdu di polis. E sospechoso tabata enbolbí den un pleitu entre amigu durante di kua a destruí un winshil i polis a bai intervení.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 12 maart tot en met maandag 15 maart 2021

Frontale botsing op de weg naar Rincon

Op zondag 14 maart vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de weg naar Rincon. De twee auto’s botsten frontaal om nog onbekende oorzaak. Beide bestuurders werden ter plaatse behandeld, waarna één van de bestuurders met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht voor verdere medische controle en behandeling.

Scooter in beslag genomen

In de vroege avonduren op zondag 14 maart werd op de Kaya Caracas een scooter in beslag genomen na een korte achtervolging. De bestuurder kreeg ook een proces-verbaal voor het rijden zonder helm, kenteken, rijbewijs en verzekering. Daarnaast ook voor het niet kunnen tonen van een identificatie.

Multidisciplinair team in actie

Op zaterdag 13 maart heeft het Korps Politie Caribisch Nederland in samenwerking met de directie Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam en STINAPA, een multidisciplinaire controle uitgevoerd in diverse wijken en op stranden.



Tijdens de controle zijn er vier aanhoudingen verricht voor het overtreden van de noodverordening, voor het geen gehoor geven aan bevelen van de politie en voor bedreiging en belediging van ambtenaren in functie. Het gaat hier om de mannen met initialen R.M.C. van 25 jaar, A.J.M. van 42 jaar, M.E.S. van 32 jaar en een dame met initialen I.E.J.M. van 32 jaar.

Bij enkele locaties zijn er waarschuwingen en/of tips gegeven voor het voorkomen van samenscholing en zijn er mensen gevraagd de locatie te verlaten. De stranden waren druk bezocht, maar het waren merendeels hier en daar kleine groepen de zich ook aan de afstand regels hielden.

Het multidisciplinair team zal de komende periode actief blijven controleren. Bij het niet naleven van de noodverordening zal er een proces-verbaal worden gegeven.

Vaartuig in nood

Op vrijdag 12 maart kreeg de politie centrale melding dat er een vaartuig in nood was ten oosten van Lac Bai. Het betrof een zeiljacht onder Nederlandse vlag die vanuit Bonaire onderweg was naar Grenada. De kaptein verklaarde dat ze te dicht bij de kust aan het varen waren en iets hadden geraakt. KPCN assisteerde de KMAR om de spullen van de opvarenden aan land te zetten. De boot werd later uit het water gehaald. Er waren geen gewonden.

Controle Opiumwet

Op vrijdag12 maart werd, tijdens een routine controle een voertuig gecontroleerd in het kader van de Opiumwet naar aanleiding van een sterke marihuanageur die uit de auto kwam. Tijdens de controle werd een kleine hoeveelheid marihuana, vuurwerk en een weegschaal aangetroffen en in beslag genomen. De papieren van het voertuig waren in orde.

Aanhouding voor belediging en bedreiging politie

In de nachtelijke uren op vrijdag 12 maart, omstreeks 02.30 uur werd een vrouw met initialen V.M.H. van 30 jaar aangehouden wegens belediging, het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie en voor bedreiging van ambtenaren in functie. De verdachte was betrokken bij een ruzie tussen vrienden waarbij een autoruit werd vernield en de politie kwam voor bemiddeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.