Lagere gevangenisstraffen in hoger beroep

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag de 20-jarige man R.A.

H., zijn 23-jarige broer J.N. H. en hun 23-jarige medeverdachte R.S.T.A. P., alle drie

afkomstig uit Curaçao, veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor onder meer hun

aandeel in de zaak ‘KARKO’.

Aan de Kaya Karko 7 viel in de maand mei van 2019 na een gewelddadige beroving op twee

bewoners van het aldaar gelegen appartementencomplex een dodelijk slachtoffer, te weten de

53-jarige R.W. M., afkomstig uit Nederland, eveneens bewoner van bedoeld complex. Op hem

werd een kogel afgevuurd door J.N. H., terwijl eerstgenoemde probeerde met een machete de

drie verdachten weg te houden van het hekwerk achter zijn voordeur, toen zij dat hek trachtten

te forceren met een koevoet.

De verdachten werden naast dit feit ook nog veroordeeld voor andere berovingen en verboden

vuurwapenbezit. Zij hebben zich aan zeer ernstige feiten schuldig gemaakt volgens het Hof.

Het Hof komt echter tot lagere straffen dan de eerste rechter. Het Hof overweegt allereerst in

alle drie de zaken dat de opgelegde en in hoger beroep opnieuw geëiste gevangenisstraffen van

25 en 20 jaar op zichzelf gerechtvaardigd zijn gelet op de aard en de ernst van de

bewezenverklaarde feiten.

Niettemin heeft het Hof aanleiding gezien om de op te leggen straffen te matigen. Het Hof is

daartoe overgegaan op grond van de jonge leeftijd van de verdachten, die ten tijde van het

plegen van de feiten slechts 18 en 21 jaar bedroeg. Voorts heeft meegewogen dat R.A. H. en

R.S.T.A. P. over de zeer ernstige gebeurtenissen van mei 2019 opening van zaken hebben

gegeven. Het Hof leidt daaruit af dat bij deze verdachten in zoverre enig

verantwoordelijkheidsbesef en inzicht in het laakbare van hun gedrag bestaat. Aan hen beiden

heeft het Hof 14 jaar gevangenisstraf opgelegd en J.N. H. is veroordeeld tot 20 jaar

gevangenisstraf.

De verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om cassatieberoep bij de

Hoge Raad in Nederland in te stellen.