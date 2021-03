Ampliashon konsiderabel di kapasidat di tèst na Boneiru / Forse uitbreiding testcapaciteit op Bonaire

Ampliashon konsiderabel di kapasidat di tèst na Boneiru

Kralendijk – A ampliá e kapasidat di tèst pa e vírùs di COVID-19 konsiderabelmente pa medio di un koperashon entre BonLab N.V. i HESTIA CSC, kaminda Entidat Públiko Boneiru tabatin un ròl di fasilitadó.

Djabièrnè último 4 aparato di tèst a yega Boneiru for di Hulanda. Ya for di djasabra 20 di mart a pone esakinan den uso. E 4 aparatonan huntu tin un kapasidat di 288 tèst pa kada 24 ora. A hasi pedido pa un di 5 aparato. Ta trata di un vershon mas grandi ku ta adekuá pa prosesamentu di maksimal 380 tèst pa dia aserka.

Un bon koperashon entre BonLab NV i e kompania hulandes Hestia CSC a hasi ampliashon di e kapasidat di tèst lokalmente posibel. Ocho siman pasá Entidat Públiko Boneiru a tuma kontakto ku Hestia CSV, pasobra e kompania aki ta distinguí su mes di otro proveedornan pa loke ta trata profeshonalidat i rapides. Despues di esei Entidat Públiko Boneiru a pone e kompania den kontakto ku e kompania di gobièrnu BonLab NV. Seguidamente BonLab NV a konkretisá e palabrashonnan di koperashon, loke a resultá den un entrega di urgensia di e aparatonan ku djabièrnè a yega Boneiru.

Huntu ku e aparatonan a bini tambe un tékniko di laboratorio for di Hulanda ku tin eksperensia amplio ku e aparatonan nobo. El a entrená empleadonan di BonLab den kon pa traha korektamente ku e aparatonan. Ta trata di e asina yamá tèst di NAAT, un vershon rápido di e konosido tèst di PCR ku un resultado dentro di mei ora. No ta nesesario mas pa manda tèst pa análisis na Kòrsou. Ku e aparatonan aki lo entregá e resultadonan mas rápidamente na departamento di Salubridat Públiko i na turistanan. Direktor Xander Schurink di Hestia: ‘Hestia ta un kompania ku un embolbimentu sosial fuerte. A base di nos bèkgrount di kuido nos ta komprendé sumamente bon kiko e impakto di e malesa i un pandemia manera esaki ta. Pa e motibu aki no ta nada mas ku lógiko pa koperá ku un petishon manera nos a haña di Entidat Públiko Boneiru. Esei nos ta hasi ku amor. Komo direktor mi ta orguyoso ku e koperashon i e manera ku durante e último dianan tur hende a hasi posibel pa logra haña tur kos reglá asina rápidamente.’

Ta bai hasi uso di e kapasidat èkstra di tèst pa tantu habitantenan lokal komo pa bishitantenan di nos isla, pa kende na momentu di regresá nan pais di orígen un obligashon di tèst ta na vigor, manera na Hulanda entrante 20 di mart. Gezaghèber Rijna: ‘Hasi hopi tèst ku un resultado rápido ta e manera mas efektivo pa logra haña e brote aktual bou di nos poblashon bou di kontròl.’ Direktor interino di BonLab Hose Booi: ‘Ku Hestia CSC nos tin un partner profeshonal ku ta komprendé bon kiko nos mester na Boneiru.’

Diputado Hennyson Thielman: ‘Banda di e interes di salubridat públiko e paso aki ta importante tambe pa turismo. Ampliashon di e kapasidat di tèst ta bon pa ámbos interes, tanten ku nos no a alkansá e grado optimal di bakunashon ainda.’ For di djadumingu biaheronan por laga tèst nan mes. A lansa un wèpsait kaminda por plania un sita: www.bonairesafetravel.org

Mas rápido posibel tur hende ku tin keho mester traha un sita pa tèst na Salubridat Públiko, na number di telefòn 0800 – 0800. Esaki ta e úniko manera pa redusí e vírùs. Huntu nos ta vense corona!

Forse uitbreiding testcapaciteit op Bonaire

Kralendijk – De testcapaciteit voor het virus van COVID19 is fors uitgebreid door een samenwerking tussen BonLab N.V. en HESTIA CSC waarbij het openbaar lichaam Bonaire een faciliterende rol heeft gehad.

Vrijdag jl. zijn 4 testapparaten uit Nederland op Bonaire aangekomen. Deze zijn reeds vanaf zaterdag 20 maart ingezet. De 4 apparaten hebben gezamenlijk een capaciteit van 288 testen per etmaal. Een 5e apparaat is in bestelling. Het betreft een grotere versie, geschikt voor de verwerking van nog eens maximaal 380 testen per dag.

De uitbreiding van de lokale testcapaciteit is mogelijk gemaakt door een goede samenwerking van BonLab NV met het Nederlandse bedrijf Hestia CSC. Door het openbaar lichaam Bonaire is 8 weken geleden contact met Hestia CSC opgenomen omdat het bedrijf zich in professionaliteit en snelheid onderscheidt van andere aanbieders. Hierna heeft het openbaar lichaam Bonaire het bedrijf in contact gebracht met het overheidsbedrijf BonLab NV. Vervolgens heeft BonLab NV de samenwerkingsafspraken geconcretiseerd, resulterend in de spoedlevering van de apparaten die vrijdag aangekomen zijn op Bonaire.

Met de apparatuur is ook een laborant uit Nederland gekomen die ruime ervaring heeft met de nieuwe apparatuur. Zij heeft medewerkers van BonLab getraind in het correct bedienen van de apparaten. Het gaat om zogeheten NAAT-testen, een snelle versie van de bekende PCR-testen met een uitslag binnen een half uur. Het is niet langer nodig testen voor analyse naar Curaçao te sturen. Met deze apparatuur zullen resultaten sneller worden geleverd aan de afdeling Publieke Gezondheid en aan toeristen. Hestia directeur Xander Schurink: “Hestia is een bedrijf met sterke maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit onze zorgachtergrond begrijpen we maar al te goed wat de impact van ziekte en een pandemie als deze is. Daarom is een verzoek zoals dat kwam van OLB voor ons niet meer dan logisch om daar aan mee te werken. Dat dan doen we met liefde. Als directeur ben ik trots op de samenwerking en de manier waarop iedereen in de afgelopen dagen het mogelijk heeft gemaakt om zo snel alles geregeld te krijgen.”

De extra testcapaciteit wordt ingezet zowel voor de lokale bevolking als bezoekers van het eiland voor wie bij terugkeer naar het land van herkomst een testplicht geldt, zoals in Nederland met ingang van 20 maart. Gezaghebber Rijna: “Heel veel testen met een snelle uitslag is de meest effectieve manier om de huidige uitbraak onder de bevolking onder controle te krijgen.” Interim-directeur Hose Booi van BonLab: “In Hestia CSC hebben we een professionele partner die goed aanvoelt wat wij op Bonaire nodig hebben.”

Gedeputeerde Hennyson Thielman: “Naast het belang van de volksgezondheid is deze stap ook belangrijk voor toerisme. Beide belangen zijn gebaat met de uitbreiding van de testcapaciteit zolang we nog niet de optimale vaccinatiegraad hebben bereikt.” Reizigers kunnen zich vanaf zondag laten testen. Er is een website gelanceerd waar men een afspraak kan inplannen: www.bonairesafetravel.org

Iedereen met klachten moet zo snel mogelijk een testafspraak maken bij publieke gezondheidszorg tel nr. 0800 – 0800. Alleen zo wordt het virus teruggedrongen. Samen krijgen wij corona er onder!