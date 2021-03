Curaçao Medical Center

Korda yama bo dòkter di kas si bo tin síntoma dI COVID-19 pa asina e guiábo den e proseso. NO bai CMC si bo situashon di COVID no ta un Emergensia.

Yuda nos yuda’bo.

Remember to call your General Practitioner if you have COVID-19 symptoms to guide you through the process. DO NOT go to CMC if your Covid situation is not an Emergency.

Help us help you

Tur pashent di EMERGENSIA ku COVID-19 mester akudi na Hospitent na CMC

Willemstad 27 di Mart 2021 – CMC a prepara un Hospitent pa asina por atende e pashentnan di EMERGENS A sospechoso di tin COVID-19. E tent ta un ekstenshon die departamentu di Emergensia ku tur e fasilidatnan pa por duna e mesun servisio ku ora bo yega na e departamentu di Emergensia. Tur pashent di COVID-19 ku a hafia indikashon di dr. di kas ku nan mester bin hospital ku urgensia, mester akudi na e Hospitent ku ta situa net dilanti di e departamentu di emergensia na CMC.

Ta importante pa menshona ku debf na e situashon di krisis ku nos ta pasando aden lamentablemente mester kansela tur sita di PollkHnika te un proksimo aviso. Sigui nos pagina di Facebook pa mas informashon na momentu ku nos kuminsa bek ku e sitanan na Poliklfnika.

Tratamentunan Hiperbariko,Dialisis,Radlologla,Radioterapia i Onkologla si ta sigui normal. CMC ta gradisi hinter komunidat di Korsou pa e komprenshon konfiansa i sosten