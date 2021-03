Partido Trabou pa Kòrsou ta refutá tur notisianan falsu kontra di su lider i ta sostené su lider pa drenta parlamento.

“Calmes” Mi no por bai ku asiento for di un partido ku ta di ami mes i no ta bèrdat ku direktiva a pidi mi asiento. Ta traha fake news komo strategia pa stroba mi drenta gobièrnu.

E gobernante orgániko tin prinsipio, karakter, ta humilde, ta para kontra tur kos robes i no ta bek patras ni tambaliá pa atakenan.

Kon tur kos a kuminsá?

Partido Trabou pa Kòrsou a wòrdu lanta dor di Rennox Calmes i un señora. Despues ku na 3 okashon e señora a bèl “Calmes”, “Calmes a disidí di bai skuch’é. E meta ku a lanta e partido ta pa ban krea trabou pa pueblo di Kòrsou i spesialmente nos hóbennan i asina pone ekonomia di Kòrsou kuminsá move. No tabatin niun otro palabrashon mas. Asina ta ku a harma un lista di 29 persona konsistiendo di hendenan ku konosementu riba diferente área. E grupo di hendenan aki tabata reuní tur siman i traha riba plannan konkreto pa yuda Kòrsou. E grupo di hendenan aki a kana bario tur siman hasi kampana ku awe Trabou pa Kòrsou tin 1 asiento.

Proseso di struktura partido

Na febrüari 2021 partido a djis laga un direktiva interino temporal, no skohe demokrátikamente atendé ku loke ta kampaña i preparashonnan pa elekshon. Ku otro palabra e direktiva aki su funshon a terminá 19 di mart 2021. Tantu via telefòn i den un reunion riba 23 di mart 2021 a rekordá nan riba esaki.

Despues di elekshon, 19 di mart 2021, a kuminsá ku un proseso di struktura partido riba mandato di e kandidato nan riba lista pa skohe un direktiva interino nobo ku ta representá e lsita, pa atendé ku negosashon nan di formashon pa gobièrnu, krea struktura i statutonan di Partido i pa organisá un elekshon pa skohe un direktiva demokrátikamente. E direktiva interino despues di práktikanan di manipulashon di e señora tabata konsistí di 10 persona. Kon por ta posibel ku un direktiva ta “even getal”? “Calmes” no a partisipá ku e direktiva aki I a konfrontanan ku no por tin 10 hende den un direktiva. Direktamente despues di elekshon, “Calmes” komo lider polítiko a kuminsá struktura partido. P’esei a redusí e direktiva interino na 7 persona i a duna nan 4 tarea pa kumpli kuné. Na momentu ku a redusí e kantidat di persona, a bin resultá ku tin hende den e direktiva interino temporal ta haña ku ta nan mester keda den e direktiva pa nan bai negoshá formashon di gobièrnu i tambe sigur 1 di nan a tuma un posishon ku ta e ta disidí. (diktadura). Esaki a buta ku “Calmes” a yama un reunion ku kandidatonan riba lista kual ta e órgano mas haltu ku demokrátikamente ta tuma desishon. Den un reunion 24mart 2021 kandidatonan a vota, firma i baha e direktiva interino i a nombra un otro direktiva.

Fake news

Niun momentu so niun direktiva a pidi Sr. Rennox Calmes pa entrega asiento o bira minister. “Calmes” ta lamentá e Fake news aki. Ta armando strategianan pa stroba “Calmes” drenta gobièrnu. Trabou pa Kòrsou no a reuní riba e tópikonan aki ètòl.

Aktual direktiva di Partido

E direktiva elegí dor di kandidatonan riba lista di Trabou Pa Kòrsou ta konsistí di:



Mickel Martis Presidente

Refert Martina Tesorero

Jonathan Symor Sekretario

Errol Goeloe Miembro

Abigail Boelijn Miembro





Interes personal ta kos di hende ku pestiside p’esei “Calmes” a kore ku nan”

Segun dianan tabata pasa “Calmes” a tuma nota ku señora tabatin otro intenshon i ku na niun momentu so tabata interesá pa yuda niun pais, pero mas bien señora tabatin interesnan personal. Entre otro tabata gaña i purba manipulá hopi, pero sin éksito. Na luna di Novèmber Señora no tabata ke pa instalá un direktiva pa partido. Na febrüari 2021 numa a instalá un direktiva interino temporalmente ku e meta pa atendé kampaña i elekshon. Aki tambe señora tras di lomba di “Calmes” tabata manipulá purba hinka i saka hende for di direktiva. Tabata purba traha dil pa faboresé su subrino riba lista, riba e otronan. Tabata purba ofresé algun kandidato riba lista funshon pa bira minister tras di lomba di lider polítiko, siendo esaki no tabata palabrashon. E personanan aki a pone “Calmes”na altura komo lider polítiko debidamente. Na final ora tur kandidato riba lista a kere ku a lanta un partido pa yuda Kòrsou, despues di pre elekshon señora ta bin bisa ku ta pa su subrino e a lanta partido. Ta kos di hende kabes bon? ta ku kua meta ta purba lobi pa hende bira minister?

Fundraising i dede largu

Trabou pa Kòrsou a organisá 2 fundraising for di kual diferente miembro a bende. Sorpresa a resultá ku señora a gasta tur e sèn sin konsulta ku niun hende. Na momentu ku “Calmes” a pidié pa relato finansiero, señora a ninga di hasi esaki na 3 diferente okashon. Adishonal ta bin resultá ku un persona a koperá ku un suma na e fundraising, señora no a registrá e suma aki ni no a pone “Calmes” na altura di esaki. Te ku awe e suma aki a somentá i ainda señora no a responsabilisá e relato finansiero na partido. Tur esaki a resultá ku “Calmes” for di despues di Pre elekshon a distansia su mes kompletamente for di señora. Trabou pa Kòrsou ta enfatisá ku Ayshel Maria no a invertí sèn den Trabou pa Kòrsou. Ainda trabou pa Kòrsou ta warda relato finansiero.

For di despues di pre elekshon Calmes a distansia for di Ayshel Maria. 2 siman promé ku # 6 a hañ’e den problema ku hustisia. Ke a manipulá pueblo ku karta sin balor di un abogado.

Ta debí ku señora no tabatin nèt nada di bisa mas den e partido i lider polítiko a retirá su subrino #6, esei a buta ku e la rabia bai televishon i bisa ku e tambe ta fundador. Tantu bal bo ta fundador pero e hendenan riba lista no ke mira bu ni pinta i lider polítiko a kore ku bo. Despues di e suseso di # 6, Señora a laga un abogado traha un karta pa gaña pueblo ku #6 ta liber, siendo ku ta (OM) ministerio públiko i korte ta e úniko outorisá pa hasi esaki. Tipo di aktonan asin’aki ta den direkshon i/o ta duna indikashon I ta habri kaminda pa korupshon, “Calmes” ni Trabou pa Kòrsou no ta partisipá na tipo di aktividatnan asina.

Trabou pa Kòrsou no tin doño

E partido ta konsistí di un grupo di hende ku a bini ta reuní pa atendé problemanan ku pais Kòrsou tin na e momentu nan aki. E grupo ku a krese bira un partido polítiko ta para pa gobernashon orgániko. Tur ku tin pestiside e grupo ta kore kuné. Punto. Pa Trabou pa Kòrsou awor ku a duna pueblo aklarashon i a limpia stupi kore ku tur pestiside, e kaso ta sera. Trabou pa Kòrsou ta sigui pa dilanti ku e meta di inisio di e partido. Traha pa Kòrsou.