Nieuwe Tweede Kamer beëdigd, debat over verkenners op donderdag 1 april

De nieuwe Tweede Kamer is gisteren beëdigd. In drie rondes legden de Kamerleden individueel de eed of belofte af. De Kamer heeft daarna de profielschets voor de functie van Kamervoorzitter vastgesteld. Het debat over de situatie in de verkenningsfase van de kabinetsformatie vindt plaats op donderdag 1 april vanaf 13.25 uur.

Voorzittersverkiezing

De beëdiging van de Kamerleden begon met die van de huidige Kamervoorzitter, Khadija Arib. Zij is beëdigd als tijdelijk Kamervoorzitter totdat de nieuwe Tweede Kamer binnenkort een voorzitter voor deze zittingsperiode kiest. Vervolgens legden de andere Kamerleden de eed of belofte af. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dit in drie rondes.

Lees meer over de eed of belofte van Kamerleden.

Profielschets

Na de beëdiging stelde de nieuwe Tweede Kamer de profielschets vast van de Kamervoorzitter. De oude Tweede Kamer heeft daarvoor een ontwerp-profiel gemaakt. Kamerleden die deze rol graag vervullen, kunnen dat kenbaar maken met een brief aan alle andere Kamerleden. In een plenaire vergadering mogen de kandidaten binnenkort hun motivatie onderbouwen. Daarna volgt een stemming.

Debat over verkenners

Na het vaststellen van de profielschets volgde een regeling van werkzaamheden. Geert Wilders (PVV) vroeg een debat aan over de situatie die is ontstaan in de verkenningsfase van de kabinetsformatie. De Kamer wacht op documenten die aan de verkenners zijn gevraagd voordat zij aan het debat begint. De Kamer heeft besloten om dit debat te houden op donderdag 1 april.

Volg het live

U kunt het debat op donderdag vanaf 13.25 uur live volgen via de livestream van deze site. Lees meer over de verkiezingen en formatie van 2021 op onze website. De Tweede Kamer stelt foto’s beschikbaar via Flickr; deze kunt u rechtenvrij gebruiken.