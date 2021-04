Citro Curacao

• CITRO en KUSTWACHT redden twee zeilers en stellen hun beschadigde schip veilig, in het holst van de nacht•

Afgelopen nacht om 01:15 am ging het alarm bij onze vrijwilligers. Het rescue coordination center (RCC) vroeg onze hulp bij een redding van een zeiljacht dat op de rotsen was gelopen tussen Directors baai en de ingang van Sta Barbara.

De opvarenden hadden zichzelf na de schipbreuk tijdelijk weten te redden door direct van boord te springen en op de kant te klimmen. De reeds ingeschakelde Kustwacht eenheid wist het schip van de rotsen te trekken en bij Baya af te meren en wist vervolgens ook de twee opvarenden veilig te stellen door deze bij Baya beach aan land te brengen.

Doordat het schip onder waterlijn beschadigd was dreigde het alsnog te zinken. De aangesnelde CITRO leden wisten dit te voorkomen door direct de waterpompen in te schakelen.

Vervolgens werd besloten om het jacht al pompende naar de werf van Curacao Marine in Willenstad te slepen, om direct uit het water gehaald te worden. De operations manager van Curacao Marine is zelf ook CITRO lid en was al op de hoogte gesteld en trommelde een team bij elkaar.

Rond 04:00 am voeren we de Annabaai binnen. De metalshark van de Kustwacht had het slepen op zich genomen van Baya beach naar de Annabaai. De sleep werd vervolgens overgenomen door de sloep van de werf en een half uur later was het schip gelicht! Rond 5:00 am keerden onze vrijwilligers huiswaarts.

Weer een geslaagde reddingsactie van de CITRO in nauwe samenwerking met hun partner KUSTWACHT.