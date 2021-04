Promé angua di corona sin sita na Kompleho Nicolaas i Fundashon Mariadal

Tambe posibel pa pasa promé angua sin sita na sentronan di barrio

Kralendijk – Pa hisa e kantidat di bakunashon, for di djabièrnè 16 di aprel te ku 30 di aprel ta posibel pa pasa e promé angua di corona sin sita na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas i Fundashon Mariadal. E siman akí e departamento di Salubridat Públiko a anunsiá di bai amplia konsiderablemente e kantidat di posibilidat pa pasa angua. E departamento ke logra dentro di dos siman ku ta bakuná 85% di poblashon. Anteriormente gezaghèber Edison Rijna a deklará ku si bakuná 85% di poblashon, Boneiru tin e vírùs mihó bou di kontròl i por bai bèk na un sosiedat habrí.

Den siman di djaluna te ku djabièrnè di 17:30 -19:30 habitantenan por pasa e promé angua sin sita na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas. Djasabra 24 di aprel esei ta posibel di 09:00 -11:30 i di 13:00 – 17:30. Djadumingu 25 di aprel siudadanonan por pasa nan promé angua di 09:00 – 11:30 i di 13:00 – 16:30.

Na Fundashon Mariadal por pasa e promé angua di corona sin sita di djaluna te ku djabièrnè di 09:00 – 14:00. Pa tur sitio di pasa angua ta konta ku hendenan ku tin un sita kaba, no por kana drenta sin sita pa pasa e promé angua. Tur hende ku kana drenta, mester bai ku un sédula bálido òf pasaporte. Si bo tin fèrkout e konseho ta pa no kana drenta pa pasa angua, keda kas i yama 0800 0800 pa un tèst di corona. Empresanan, ofisinanan, organisashonnan i asosiashonnan ku ke bakuná komo grupo, por registrá na 0800 0900. E lugá pa pasa angua na Fundashon Mariadal ta masha adekuá pa esei. Ora di registrá por bisa si ta deseá pa saka un portrèt den grupo na final.

For di 19 te ku 30 di aprel habitantenan di bario por pasa e promé angua di corona sin sita na nan sentro di bario. Na Rincon hendenan por pasa na Cocari. Habitantenan di Nikiboko por bai Sentro di Bario Tera Kòrá. Habitantenan di Amboina, Antriòl, Nort’i Saliña i Tera Kòrá por pasa angua na nan sentro di bario. Aki ta sigui un bista di e sitionan di pasa angua i e oranan ku por kana drenta sin sita.

Fundashon Mariadal

Djaluna te ku djabièrnè di 09.00 – 14.00.

Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas

Djasabra 17 di aprel Kompleho Deportivo 17.30 – 19.30 Tur hende promé angua

Djadumingu 18 di aprel Kompleho Deportivo 09.00 – 11.30 Tur hende promé angua

13.00 – 16.30 Tur hende promé angua

#BANBAKUNÁ den bo bario

Djaluna 19 di aprel Sentro di bario Tera Cora 10.30 – 13.30

Habitantenan di bario

Tambe pa habitantenan di Nikiboko

Djamars 20 di aprel Sentro di bario Nort’i Saliña 10.30 – 13.30

Habitantenan di bario

Djárason 21 di aprel Cocari, Rincon 10.30 – 13.30

Habitantenan di bario

Djaweps 22 di aprel Sentro di bario Amboina 10.30 – 13.30

Habitantenan di bario

Djabièrnè 23 di aprel Plasa Chicu Goeloe, Antriòl 10.30 – 13.30

Habitantenan di bario

Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas

Djasabra 24 di aprel Kompleho Deportivo 09.00 – 11.30 Tur hende promé angua

13.00 – 17.30 Tur hende promé angua

Djadumingu 25 di aprel Kompleho Deportivo 09.00 – 11.30 Tur hende promé angua

13.00 – 16.30 Tur hende promé angua

#BANBAKUNÁ den bo bario

Djaluna 26 di aprel Sentro di Bario Tera Kòrá 10.30 – 13.30 Habitantenan di bario

Tambe pa habitantenan di Nikiboko

Djamars 27 di aprel Sentro di Bario Nort’i Saliña 10.30 – 13.30

Habitantenan di bario

Djárason 28 di aprel Cocari, Rincon 10.30 – 13.30

Habitantenan di bario

Djaweps 29 di aprel Sentro di Bario Amboina 10.30 – 13.30

Habitantenan di bario

Djabièrnè 30 di aprel Plasa Chicu Goeloe, Antriòl 10.30 – 13.30

Habitantenan di bario

Eerste coronaprik zonder afspraak bij Kompleho Nicolaas en Fundashon Mariadal

Ook mogelijk om bij buurtcentra eerste prik te halen zonder afspraak

Kralendijk – Om het aantal vaccinaties te verhogen, is het van vrijdag 16 april tot en met 30 april mogelijk om zonder afspraak de eerste coronaprik te halen bij Sentro Deportivo Jorge Nicolaas en Fundashon Mariadal. Deze week kondigde de afdeling Publieke Gezondheid aan het aantal prikmogelijkheden fors uit te breiden. De afdeling wil binnen twee weken bereiken dat 85% van de bevolking gevaccineerd is. Eerder verklaarde gezaghebber Edison Rijna dat als 85% van de bevolking gevaccineerd is, Bonaire het virus beter onder controle heeft en terug kan naar een open samenleving.

Doordeweeks kunnen inwoners van maandag tot en met vrijdag van 17:30 -19:30 bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas zonder afspraak een eerste prik krijgen. Op zaterdag 24 april is dat mogelijk van 09:00 -11:30 uur en van 13:00 – 17:30. Zondag 25 april kunnen burgers van 09:00 – 11:30 en van 13:00 – 16:30 de eerste prik halen.

Bij Fundashon Mariadal kan men van maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 14:00 de eerste coronaprik zonder afspraak halen. Voor alle priklocaties geldt dat mensen die al een afspraak hadden, niet naar de vrije inloop kunnen om de eerste prik te halen. Iedereen die naar de vrije inloop gaat, moet een geldig sédula of paspoort meenemen. Bij verkoudheid is het advies om niet naar de vrije inloop te komen, thuis te blijven en 0800 0800 te bellen voor een coronatest. Bedrijven, kantoren, organisaties en verenigingen die zich als groep willen vaccineren, kunnen dat aanmelden bij 0800 0900. De priklocatie bij Fundashon Mariadal is daar heel geschikt voor. Bij de aanmelding kan men doorgeven of een groepsfoto na afloop gewenst is.

Van 19 tot en met 30 april kunnen buurtbewoners in hun sentro di bario de eerste coronaprik zonder afspraak halen. In Rincon kunnen mensen bij Cocari langs. Buurtbewoners van Nikiboko kunnen naar sentro di bario Tera Cora. Buurbewoners in Amboina, Antriol, Nort’i Saliña en Tera Cora kunnen in hun buurtcentrum de prik halen. Hier volgt een overzicht van de priklocaties en de tijden voor de vrije inloop.

Fundashon Mariadal

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 14.00 uur.

Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas

Zaterdag 17 april Sportcomplex 17.30 – 19.30 uur Iedereen eerste prik

Zondag 18 april Sportcomplex 09.00 – 11.30 uur Iedereen eerste prik

13.00 – 16.30 uur Iedereen eerste prik

#BANBAKUNÁ den bo bario

Maandag 19 april Sentro di bario Tera Cora 10.30 – 13.30 uur

Wijkbewoners

Ook voor bewoners Nikiboko

Dinsdag 20 april Sentro di bario Nort’i Saliña 10.30 – 13.30 uur

Wijkbewoners

Woensdag 21 april Cocari, Rincon 10.30 – 13.30 uur

Wijkbewoners

Donderdag 22 april Sentro di bario Amboina 10.30 – 13.30 uur

Wijkbewoners

Vrijdag 23 april Plasa Chicu Goeloe, Antriol 10.30 – 13.30 uur

Wijkbewoners

Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas

Zaterdag 24 april Sportcomplex 09.00 – 11.30 uur Iedereen eerste prik

13.00 – 17.30 uur Iedereen eerste prik

Zondag 25 april Sportcomplex 09.00 – 11.30 uur Iedereen eerste prik

13.00 – 16.30 uur Iedereen eerste prik

#BANBAKUNÁ den bo bario

Maandag 26 april Sentro di bario Tera Cora 10.30 – 13.30 uur

Wijkbewoners

Ook voor bewoners Nikiboko

Dinsdag 27 april Sentro di bario Nort’i Saliña 10.30 – 13.30 uur

Wijkbewoners

Woensdag 28 april Cocari, Rincon 10.30 – 13.30 uur

Wijkbewoners –

Donderdag 29 april Sentro di bario Amboina 10.30 – 13.30 uur

Wijkbewoners

Vrijdag 30 april Plasa Chicu Goeloe, Antriol 10.30 – 13.30 uur

Wijkbewoners