Investigashon di hecho: no tin violashon di integridat na sekretariado di Cft, pero sí deskuido

Willemstad – Despues ku Kolegio di supervishon finansiero a risibí notifikashonnan anónimo, riba enkargo di presidente Raymond Gradus a entamá un investigashon independiente. A base di e investigashon aki a konkluí ku no tabatin violashon di integridat ni komportamentu eksesivo; sí a konstatá ku tabatin kaso di deskuido. Ta nesesario pa introdusí mehorashon den e organisashon atministrativo i hasi e proseduranan interno mas skèrpí na sekretariado di Cft. E notifikashonnan anónimo, kual a keda entregá na komienso di aña, tabata kontené akusashon kontra e sekretariado di e tres Kolegionan. E agensia independiente EBBEN PARTNERS a ehekutá e investigashon di hecho.

Gradus: “Ounke e notifikashonnan a keda hasí anónimamente, mi a konsiderá komo mi responsabilidat pa tuma e alegashonnan ei na serio i laga un agensia independiente investigá nan mas pronto posibel. Miéntras tantu esei a tuma lugá i nos a risibí e relato di e investigashon.”

Gradus ta kontinuá: “Apesar ku a base di e investigashon no a konstatá violashon di integridat ni kondukta eksesivo, ta resultá ku tin nesesidat sí pa den sentido general introdusí mehorashon den e organisashon atministrativo i pa hasi e proseduranan interno mas skèrpí.”

Gradus ta indiká ku komo resultado di e konklushonnan di e investigashon di hecho a tuma vários desishon. Por ehèmpel ta formulá e proseduranan relashoná ku dunamentu di trabou na personal riba un base temporal i esnan relashoná ku biahamentu pa eksterio den un forma mas skèrpi, i den futuro lo no duna gratifikashon den natura mas. Ademas, lo pone e maneho di gratifikashon riba papel, e presidente lo aprobá esaki i e sekretario lo aplik’é.

Riba un otro tereno tambe lo hasi un korekshon. Asina ta ku te desèmber 2019 tabata paga anualmente un gratifikashon di Pasku di ANG 1.000 neto na tur empleado di e sekretariado. Pa e personal lokal tabata konvertí e gratifikashon aki den un suma bruto. A keda sin hasi e prosesamentu atministrativo aki pa e personal ku ta bini di eksterior. Lo konsultá awor ku e Ministerio di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino kon ta konvertí e suma neto ainda den un suma bruto pa e empleadonan aki. A base di un ouditoria lo determiná mas despues si a kumpli korektamente ku e proseduranan di e atministrashon di salario.

Gradus: “Pa resumí: Cft tin un funshon ehemplar. Ta importante pa tur hende na Cft demonstrá un komportashon kompletamente íntegro. A inisiá un trayekto pa sigui hisa e nivel di konsientisashon riba tereno di integridat ku asistensia di un persona di konfiansa (vertrouwenspersoon).

Feitenonderzoek: geen integriteitsschendingen bij secretariaat Cft, wel onzorgvuldigheden

Willemstad – Naar aanleiding van anonieme meldingen aan het College financieel toezicht is in opdracht van voorzitter Raymond Gradus een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Er is geconcludeerd dat zich geen integriteitsschendingen of excessief gedrag hebben voorgedaan; wel zijn er onzorgvuldigheden geconstateerd. Het is noodzakelijk dat op het Cft-secretariaat verbeteringen in de administratieve organisatie en aanscherping van de interne procedures worden doorgevoerd. De anonieme meldingen, die begin dit jaar zijn gedaan, betroffen aantijgingen tegen het secretariaat van de drie Colleges. Het feitenonderzoek werd verricht door het onafhankelijk bureau EBBEN Partners.

Gradus: “Hoewel de meldingen op anonieme basis waren gedaan, beschouwde ik het als mijn verantwoordelijkheid om deze beweringen serieus te nemen en ze zo snel als mogelijk door een onafhankelijk bureau te laten onderzoeken. Dat is inmiddels gebeurd en wij hebben het onderzoeksrapport ontvangen.”

Gradus vervolgt: “Ofschoon er op basis van het onderzoek geen integriteitsschendingen of excessieve gedragingen worden geconstateerd, blijkt wel de noodzaak om in algemene zin verbeteringen in de administratieve organisatie door te voeren en interne procedures verder aan te scherpen.”

Gradus geeft aan dat naar aanleiding van de bevindingen van het feitenonderzoek diverse besluiten zijn genomen. Zo worden de procedures rondom het inhuren van tijdelijk personeel en buitenlandse reizen aangescherpt en worden gratificaties in de toekomst niet meer in natura verstrekt. Daarnaast zal het gratificatiebeleid worden uitgeschreven, door de voorzitter vastgesteld en door de secretaris toegepast.

Ook op een ander vlak wordt een correctie aangebracht. Tot en met december 2019 werd namelijk jaarlijks een kerstgratificatie van netto ANG 1.000 uitgekeerd aan alle medewerkers van het secretariaat. Deze gratificatie werd voor het lokale personeel omgerekend tot een brutobedrag (gebruteerd). Verzuimd is om deze administratieve bewerking uit te voeren voor het uitgezonden personeel. Met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zal nu worden overlegd hoe de brutering voor deze medewerkers alsnog kan plaatsvinden. Met een audit zal vervolgens worden bezien of de procedures van de loonadministratie goed zijn nageleefd.

Gradus: “Kortom: het Cft heeft een voorbeeldfunctie. Het is belangrijk dat iedereen bij het Cft volstrekt integer gedrag laat zien. Er is een traject gestart om met behulp van een vertrouwenspersoon het integriteitsbewustzijn in de organisatie verder te vergroten.”