Kumplimentu ku reglanan di nivel 4 importante pa prevení brote nobo / Naleven regels niveau 4 belangrijk om nieuwe uitbraak te voorkomen

Kumplimentu ku reglanan di nivel 4 importante pa prevení brote nobo

Kralendijk – Awor ku Boneiru ta na nivel di riesgo 4, ta hopi importante ku tur hende ta tene nan mes na reglanan di e nivel ei. Si tur hende hasi esei, por prevení un brote nobo di e vírùs, asina e departamentu di Salubridat Públiko ta laga sa. ,,Nos ta kontentu ku e kantidat di infekshon a baha, i ku por a suavisá medidanan. Pero ainda falta hopi! P’esei tur hende mester tene nan mes estriktamente awor na medidanan di nivel 4. Di e manera ei nos ta prevení un brote nobo i medidanan mas severo,” asina dòkter Marian Luinstra-Passchier di Salubridat Públiko a deklará.

Na nivel 4 hendenan por bishitá otro atrobe. ,,Bishita ta pèrmití, esei ke mèn ku habitantenan di dos kas por bishitá otro. Durante esei maksimalmente 10 adulto por bini huntu. Por lo pronto evento no ta pèrmití. I na entiero i matrimonio maksimalmente 50 hende por ta presente. Tur presente mester tene nan mes na e distansia di 1,5 meter. Den kaso di matrimonio ta bai pa e momentu ku ta kontraé matrimonio. Na nivel 4 no ta pèrmití pa tene fiesta,” asina Luinstra-Passchier a splika.

,,Den restorant òf bar, maksimalmente 4 hende adulto por sinta huntu na un mesa. Tur hende tin un lugá di sinta fiho. Den e negoshi por usa 50% di kapasidat. Establesimentunan di hóreka ta sera 22:00.” Asina Luinstra-Passchier a splika e reglanan pa hóreka.” Ta responsabilidat di gerensia pa tene su mes na reglanan. Awor ku a suavisá medidanan, tiendanan no esensial por habri atrobe. Pero ei tambe tin ku tene kuidou.

,,Pa kada kas di famia dos persona por bai den tiendanan no esensial. Nan mester tene distansia for di trahadónan i otro klientenan. Ta na gerensia di e tiendanan pa pèrkurá ku no ta bira muchu drùk paden. Dos hende di un kas di famia por bai supermarket awor. Aki tambe ta konta ku klientenan mester tene distansia for di otro i for di personal. I ku gerensia mes mester kontrolá ku no ta bira muchu drùk.”

Por tin misa i sirbishi atrobe. Aki ta konta ku por usa 50% di kapasidat, kantamentu huntu no ta pèrmití den fase 4. Deportistanan por hasi deporte paden, ei por usa 50% di kapasidat. No por tene evento di deporte. Fasilidatnan di deporte no mag bende bibida alkohóliko na bar.

Te asina leu ku ta posibel e konseho ta pa sigui traha na kas. Hendenan ku profeshon di kontakto manera barbero, masahista, i hende ku ta hasi manikür i pedikür por traha atrobe, nan mester bisti un tapaboka durante trabou. Pasadia pa hende grandi ta posibel atrobe pa 25% di kapasidat. Despues di fakansi skolnan ta habri kompletamente atrobe. Na skol muchanan no mester tene distansia for di otro, tampoko na enseñansa sekundario. Adultonan si mester tene distansia for di otro na skol, na enseñansa sekundario nan mester tene distansia for di alumnonan tambe.

,,Nos konseho ta: Tene bo mes na reglanan básiko, tene distansia di 1,5 meter i tosa òf nister den èlebog. Laba man regularmente ku habon. Evitá lugá ku hopi hende, pèrkurá ku airu ta pasa den kas i lugá di traha. E reglanan akí ta konta pa tur hende, pues tambe pa hendenan ku a bakuná. Ora bo tin fèrkout keda kas i yama 0800 0800 pa laga tèst bo,” asina Luinstra-Passchier ta bisa.

Hendenan ku no a bakuná ainda, por registrá n’e number grátis 0800 0900. Un hende ku a bakuná dos biaha, tin un chèns chikitu pa bira malu si e persona ei haña e infekshon. Mas hende bakuná, mas seif ta pa tur hende.

Naleven regels niveau 4 belangrijk om nieuwe uitbraak te voorkomen

Kralendijk – Nu Bonaire in risiconiveau 4 zit, is het heel belangrijk dat iedereen zich aan de regels van dat niveau houdt. Als iedereen dat doet, kan een nieuwe uitbraak van het virus voorkomen worden, zo laat de afdeling Publieke Gezondheid weten. ,,We zijn blij dat het aantal besmettingen is gedaald, en dat de maatregelen versoepeld konden worden. Maar we zijn er nog lang niet! Daarom moet iedereen zich nu strikt aan de maatregelen van niveau 4 houden. Op die manier voorkomen we een nieuwe uitbraak en strengere maatregelen,” zo heeft dokter Marian Luinstra-Passchier van Publieke Gezondheid verklaard.

In niveau 4 mogen mensen elkaar weer bezoeken. ,,Het bezoek is toegestaan dat wil zeggen mensen van twee huishoudens mogen bij elkaar op bezoek. Daarbij mogen maximaal 10 volwassenen samenkomen. Evenementen zijn voorlopig niet toegestaan. En bij uitvaarten of huwelijken mogen maximaal 50 mensen aanwezig zijn. Alle aanwezigen moeten zich aan de 1,5 meter afstand houden. Bij huwelijken gaat het om het moment dat het huwelijk wordt gesloten. In niveau 4 is het niet toegestaan om feesten te houden,” zo legt Luinstra-Passchier uit.

,,In restaurants of cafés mogen maximaal 4 volwassen mensen bij elkaar aan een tafel zitten. Iedereen heeft een vaste zitplaats. In de zaak mag 50 % van de capaciteit worden gebruikt. De horecazaken sluiten om 22:00 uur.” zo legt Luinstra-Passchier de regels voor de horeca uit.” Het is de verantwoordelijkheid van de leiding om zich aan de regels te houden. Nu de maatregelen zijn versoepeld, mogen de niet noodzakelijke winkels weer open. Maar ook daar is voorzichtigheid geboden.

,,Per gezin mogen twee personen naar binnen bij niet noodzakelijke winkels. Ze moeten wel afstand houden tot de medewerkers en de andere klanten. Het is aan de leiding van de winkels om ervoor te zorgen dat het binnen niet te druk wordt. Twee mensen uit een gezin mogen nu naar de supermarket. Ook hierbij geldt dat klanten afstand van elkaar en van het personeel moeten houden. En dat de leiding zelf moet toezien dat het niet te druk wordt.”

Kerken en gemeenten kunnen weer missen of diensten houden. Voor hen geldt dat ze 50% van de capaciteit mogen gebruiken, samenzang is in fase 4 niet toegestaan. Sporters mogen binnen sporten, daarbij mag 50% van de capaciteit worden gebruikt. Sportevenementen zijn uitgesloten. Sportgelegenheden mogen aan de bar geen alcoholische dranken verkopen.

Voor zover mogelijk is het advies om nog steeds thuis te werken. Mensen met contactberoepen zoals kappers, masseurs, en nagelstyliste mogen weer werken, ze moeten een mondkapje op tijdens het werk. De dagbesteding voor ouderen is weer mogelijk voor 25% van de capaciteit. Na de vakantie gaan de scholen weer helemaal open. Op scholen hoeven kinderen geen afstand van elkaar te houden, ook niet in het voortgezet onderwijs. Volwassenen moeten op school wel afstand van elkaar houden, in het voortgezet onderwijs moeten ze ook afstand houden van de leerlingen.

,,Ons advies is: Hou je aan de basisregels, hou 1,5 meter afstand en hoest of nies in de elleboog. Was de handen regelmatig met zeep. Vermijd drukke plekken, zorg dat het huis of de werkplecht goed wordt gelucht. Deze regels gelden voor iedereen dus ook voor gevaccineerde mensen. Blijf bij verkoudheid thuis en bel 0800 0800 om je te laten testen,” zo zegt Luinstra-Passchier.

Mensen die nog niet zijn gevaccineerd, kunnen zich aanmelden bij het gratis nummer 0800 0900. Iemand die twee keer is gevaccineerd, heeft een kleine kans om ziek te worden als die persoon besmet raakt. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe veiliger het voor iedereen is.