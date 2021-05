ADAPTASHON DI PREIS PA PRODUKTO DI KOMBUSTIBEL ENTRANTE

7 DI MEI 2021

Kralendijk – Entrante 7 di mei 2021 preis di kombustibel ta subi na Boneiru. Esaki ta nesesario pasobra preis di kompra a subi. For di yüli 2020 e tarifanan máksimo di kombustibel no a kambia.

Espektativa ta ku den e periodo binidero e tarifanan lo sigui subi. Esaki ta bini prinsipalmente pasobra no a inkluí e asina yamá ‘Fuel supply guarantee’ (garantia di suministro di kombustibel) kompletamente den e tarifanan di luna di mei. E fasilidat aki ta e rekargo den preis di kombustibel komo konsekuensia di e situashon na e refineria na Kòrsou. Pa motibu ku na Kòrsou pa basta tempu kaba no tin un operadó, pero e refineria tin ku keda parsialmente operashonal sí pa e fasilidatnan di kombustibel di Kòrsou i Boneiru, e gastunan èkstra aki ta bini pa kuenta di e kombustibelnan aki. E rekargo aktual na Kòrsou ta 24,42 sen di dòler pa liter di gasolin òf disel. Na e momentu aki Entidat Públiko Boneiru ta investigando ainda kua rekargo mester kalkulá den e tarifanan pa Boneiru. Tambe Entidat Públiko Boneiru ta investigando te kon leu mester adaptá e márgennan na Boneiru.

For di e luna aki ta inkluí struktura di e tarifanan den e desishonnan pa loke ta trata tarifa. Pa kada komponente di e tarifa a duna un splikashon kòrtiku.

Component Toelichting Aankoopprijs Inkoopprijs voor Curoil Curoil NV marge Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire Transportkosten CUR-BON Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire Fuel supply guarantee voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao Fuel supply guarantee2 voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao Aankoopprijs BON Optelsom van bovenstaande componenten Opslag COVID-19 Eenmalige opslag ivm COVID-19 in de maand juli 2020 Marge Curoil Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire Accijnzen Accijnzen ABB ABB Marge OTB Afdracht aan overheidsbedrijf OTB Correctiefactor Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs Groothandelsprijs Optelsom van bovenstaande componenten Dealar margin Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire Kleinhandelsprijs Optelsom van bovenstaande componenten

Aki ta sigui un lista di tur e preisnan di e produktonan di kombustibel manera stipulá pa Gobièrnu di Boneiru konhuntamente ku Curoil i ku ta drenta na vigor 7 di mei 2021.

Preis por mayor

Mogas 95 117,18 USDct pa liter.

Kerosin 41.84 USDct pa liter.

Gasòil 75,63 USDct pa liter.

LPG 100LBS 45,80 USD pa silinder.

LPG 20LBS 9,52 USD pa silinder.

Preis pa detayista

Mogas 95 124.00 USDct pa liter.

Kerosin 44.00 USDct pa liter.

Gasòil 80.00 USDct pa liter.

LPG 100LBS 51,92 USD pa silinder.

LPG 20LBS 11,03 USD pa silinder.

PERSBERICHT

Afdeling Communicatie Openbaar Lichaam Bonaire

Telefoon: 715-5330 | Email: communicatie@bonairegov.com

Datum: 03 – 05 – 2021

AANPASSING BRANDSTOFPRIJZEN MET INGANG VAN 7 MEI 2021

Kralendijk – Per 7 mei 2021 gaan de brandstofprijzen op Bonaire omhoog. Dat is nodig omdat de aankoopprijzen gestegen zijn. De maximale brandstoftarieven zijn sinds juli 2020 ongewijzigd.

De verwachting is dat de komende periode de tarieven verder zullen stijgen. Dit komt voornamelijk omdat in de tarieven van de maand mei de zogenoemde “Fuel supply guarantee” nog niet volledig is meegenomen. Deze voorziening is de opslag in de brandstofprijzen als gevolg van de situatie bij de raffinaderij op Curaçao. Omdat er op Curaçao al geruime tijd geen operator is, maar de raffinaderij wel deels operationeel moet blijven voor de brandstofvoorzieningen van Curaçao en Bonaire, worden deze extra kosten toegerekend aan deze brandstoffen. De huidige opslag op Curaçao is 24,41 dollarcent per liter benzine of diesel. Op dit moment onderzoekt het OLB nog welke opslag in de tarieven voor Bonaire gerekend moet worden. Ook wordt door OLB onderzocht in hoeverre de marges op Bonaire moeten worden aangepast.

Vanaf deze maand worden de tariefbesluiten voorzien van een berekening van de opbouw van de tarieven. Per onderdeel van het tarief is een korte toelichting gegeven.

Component Toelichting Aankoopprijs Inkoopprijs voor Curoil Curoil NV marge Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire Transportkosten CUR-BON Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire Fuel supply guarantee voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao Fuel supply guarantee2 voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao Aankoopprijs BON Optelsom van bovenstaande componenten Opslag COVID-19 Eenmalige opslag ivm COVID-19 in de maand juli 2020 Marge Curoil Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire Accijnzen Accijnzen ABB ABB Marge OTB Afdracht aan overheidsbedrijf OTB Correctiefactor Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs Groothandelsprijs Optelsom van bovenstaande componenten Dealar margin Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire Kleinhandelsprijs Optelsom van bovenstaande componenten

Hieronder volgt een lijst van alle prijzen van brandstofproducten zoals vastgesteld door het Bonairiaanse eilandsbestuur en die per 7 mei 2021 van kracht zijn.

Groothandelsprijs:

Benzine 117.18 USDct per liter.

Kerosine 41.84 USDct per liter.

Diesel 75,63 USDct per liter.

LPG 100LBS 45,80 USD per cilinder.

LPG 20LBS 9.52 USD per cilinder.

Kleinhandelsprijs:

Benzine 124.00 USDct per liter.

Kerosine 44.00 USDct per liter.

Diesel 80.00 USDct per liter.

LPG 100LBS 51,92 USD per cilinder.

LPG 20LBS 11,03 USD per cilinder.