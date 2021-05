Herdenking bij Erelijst van Gevallenen

De jaarlijkse 4 mei-herdenking bij de Erelijst van Gevallenen heeft plaatsgevonden in de Statenpassage van de Tweede Kamer. Voorzitter Vera Bergkamp hield een toespraak en legde samen met Jan Anthonie Bruijn, Voorzitter van de Eerste Kamer, namens de Staten-Generaal een krans bij dit nationaal monument. Demissionair minister-president Mark Rutte en Paul Blokhuis, demissionair staatssecretaris van VWS, legden namens de ministerraad een krans. Ook leerlingen van een Haagse scholengemeenschap hadden een rol in de ceremonie.

De herdenking begon met de toespraak van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Zij vertelde het persoonlijke verhaal van Eef Polak, een joods meisje dat in Eindhoven opgroeide en in de oorlog moest onderduiken. Haar dochter Daniëlle voltooit nu het boek over de oorlog waar haar moeder ooit aan begonnen is. “Daniëlle is al meer dan 25 jaar mijn beste vriendin”, voegde Vera Bergkamp toe.

Thema vrijheid in de Kamer

Vera Bergkamp ging daarna in op het thema vrijheid: “Over de mensen in deze Erelijst wordt vaak gezegd, dat zij vielen voor onze vrijheid. Hier, in de Tweede Kamer, hebben we het voorrecht dat we álle Nederlanders, hoe verschillend ook, in zijn geheel en in alle vrijheid mogen vertegenwoordigen. We controleren de macht. En hebben totaal uiteenlopende opvattingen over hoe we dit land beter en mooier kunnen maken. Soms botsen we, om de verschillen zichtbaar te maken. Maar uiteindelijk moeten we er samen uitkomen. Over scheidslijnen heen. Het debat vraagt daarom ook om waardigheid. Om respect voor elkaars meningen. Voor het standpunt van de minderheid. Uitgaande van het principe dat iedereen voor de wet gelijk moet worden behandeld. Niemand uitgezonderd. Dat bindt ons. De mannen en vrouwen van de Erelijst. Zonen en dochters van het volk. En daarbuiten. Zíj vormen ons geweten. Door in hun geest te handelen, eren we ze misschien wel het meest.”

Bladzijde omgeslagen

Aansluitend werden er gedichten voorgedragen door leerlingen van de Johan de Witt Scholengroep uit Den Haag. Zoals ieder jaar werd er een bladzijde van de Erelijst van Gevallenen omgeslagen. Na de kransleggingen namens de Staten-Generaal en de ministerraad, legden ook de scholieren en hun directeur een krans. Daarna werd een minuut stilte in acht genomen.

Verplaatst naar Statenpassage

Door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus was er geen publiek aanwezig bij de ceremonie. De herdenking is verplaatst naar de Statenpassage, waar meer ruimte is voor het beperkte aantal aanwezigen.

Herdenking op de Dam

De Kamervoorzitter is ‘s avonds aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Zij legt daar samen met Voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer een krans namens de Staten-Generaal. U kunt hier het programma van de Nationale Dodenherdenking bekijken.

Erelijst van Gevallenen

De Erelijst van Gevallenen is sinds 1960 te vinden bij ingang Binnenhof 1A van de Tweede Kamer en bevat van bijna 18.000 gevallenen de familienaam en voornamen, plaats en datum van geboorte, beroep of militaire rang, plaats en datum van sneuvelen of overlijden – voor zover bekend. Iedere dag wordt een bladzijde van de Erelijst omgeslagen. U kunt de digitale Erelijst hier bekijken.