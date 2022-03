Abandoned vehicles left at the towing companies

The Sint Maarten Police Force has conducted a comprehensive inventory at all towing companies of vehicles wrecks impounded by the police for violating the technical requirements based on the road traffic regulation.

The rightful owners of the vehicles should have already retrieved their impounded vehicles, however, a number of owners have failed to collect them. This has resulted in several uncollected vehicles in the yards of towing companies.

Police call in anyone who still has to collect their vehicles to do so as soon as possible with the required supporting documentation. Owners or legal titleholders have four weeks from the date of this publication to retrieve their vehicle. Failure to do so will result in the vehicle being considered abandoned.

A list of vehicles and wrecks at towing companies has been compiled by the police. If your vehicle on the list, contact KPSM on +1 721 542 2222. You can also visit www.policesxm.sx or you can leave a private message via Facebook page: Police Force of Sint Maarten -Korps Politie Sint Maarten

Make Model Vin# Color Kenteken Date 1 Hyundai Getz 2008 KMHBT51DP8U7425878 green M-9914 2 Hyundai Tucson 2012 KMHJT81BCBU150001 white M-14065 3 Hyundai Getz KMHBT51DPU853619 white P-8750 4 Kia Sportage KNAJE552387467767 white 152 ZAZ 971 8/2/2020 5 Kia Picanto KNAB3512BJT311063 silver 0867-AAD 6 Kia Picanto KNABK513ABT068314 white 7080-AAA 6/12/2019 7 Toyota Corolla 9BR53ZEC158521287 silver 3/1/2020 8 Hyundai Accent KMHCT41CBDU374912 blue M-5272 28-01-2020 9 Kia Picanto KNAB3512BKT456585 white 10 Nissan Tiida JN1BCAC11Z0002493 grey 11 Hyundai I-10 Grand red 30-12-2019 12 Ford Explorer 1FMZU63K223UC53096 red 13 Ford Explorer gold 14 Hyundai Getz KHBT51DP8U742183 white 15 Chevrolet N300 Max LZWCCAGA6014990 white V-271 16 Chevrolet Malibu 1G1NE52J5Y621846 white M-1366 2/2/2020 17 Chevrolet Spark KL1MJ61487C236351 white 3141-AAB 28-01-2020 18 Toyota 4-runner JTEBT14R43002355 silver P-6547 10/11/2019 19 Kia Picanto KNABA24337T434032 blue M-2021 20 Hyundai I-20 Active MALBM51CBKM527954 silver M-2525 13-02-2020 21 Chevrolet Tracker 2CNBJ1362T69223521 blue 1414-AAD 22 Hyundai I-10 Grand white 23 Honda CR-V JHLPD1861WC049454 green 8/2/2020 24 Nissan Almera KNMC4B2GM6P603717 white 25 Ford Escape 1FMYU02B23KE06789 silver 4940-AAA 26 Toyota Yaris JTDBW923004002939 white 27 Subaru Impreza JF1GD5LR52G041424 silver P-7671 28 Hyundai Tucson KMHJT81BBBU196733 black 29 Honda CR-V JHLRD78804C207654 white 30 Kia Cerato KNAFW411BD5978514 white M-5888 31 Mitsubishi Lancer CS6A6U016283 green 32 Suzuki Jimny silver 33 Suzuki Alto JSAEHA62S25101105 gold 34 Hyundai Accent KMHC41GP4U532232 gold M-7095 35 Hyundai I-10 Grand white 36 Toyota Corolla 9BR53ZBEC208675180 black 7/10/2019 37 Hyundai Accent KMHC41GP5U591547 green 38 Hyundai I-10 Grand MALA741CBJM999784 white P-8919 1/2/2020 39 Kia Rio 3KPA251ABJE011952 silver 8499-AAC 40 Kia Picanto KNAB3512BKT419805 white 1364-AAD 28-01-2020 41 Chevrolet Tracker 2CNBE634816958545 red 42 Kia Picanto KNAB3512BKT889394 white P-4598 43 Kia Picanto KNAB3512BKT871154 silver M-1300 44 Kia Picanto KNAB3512BJT177624 silver 8158-AAC 27-11-2019 45 Kia Cerato KNAFX411BE589335 white P-6416 46 Hyundai I-10 Grand MALA7T51CBHM492688 red 6202-AAA 47 Suzuki Swift JS2ZC21S385400391 red 48 Suzuki Vitara JS3TX92V414105819 green P-6708 49 Kia Sportage KNDPMCACXJ7446532 white M-4556 28-02-2019 50 Hyundai Getz KMHBT51HP5J97707 white M-11473 51 Nissan Qashqai SJNFBAJ10Z2845080 silver M-6872 27-05-2019 52 Hyundai I-10 Grand MALA751CBJM740206 black 15-04-2019 53 Toyota Corolla 9BR53ZEC158523159 white 54 Daihatsu Terios white 55 Nissan Versa 3N1CN7AP8FL927488 grey 56 Kia Picanto KNABK513BBT064322 silver 5717-AAC 57 Suzuki Vitara JS3TD62V5X4103979 silver 9891-AAA 58 Kia Sportage KNDPNAC9J74778632 grey 31-03-2019 59 Nissan Versa 3N1CN7AD4ZK144877 white 1375-AAC 60 Suzuki Jimny white 5037-AAB 61 Peugot Tweet VCALW2CAACS031877 blue 158-Ac 62 Kymco Like LC2D1100091104136 creme 63 Kymco X-town white 64 Toyota Yaris JTDBT12393920221810 gold M-7155 65 Daihatsu Terios 1DAJ2100001020877 silver 66 Hyundai Tucson KMHJM81BP6U285400 white V-427 67 Hyundai Getz KMHBT510P8U789065 gold 68 Suzuki Alto JSAEHA62S15100265 silver 69 Kia KNABX512BET729P94 silver 70 Kia Cerato KNAFW411BD5703521 white 6883-AAD 71 Suzuki Vitara JS3TA74V574100303 grey 0677-AAA 72 Kia Picanto KNABX512BFT926128 silver 73 Hyundai Elantra KMHDT41DP8U305292 blue 74 Hyundai I-20 MALBB51CBAM219070 red 75 Toyota Corolla 5YFBU8HE90P183951 silver 76 Kia Rio KNADN5123E638097 red 77 Kia Picanto KNABK517BBT988785 grey 2019 78 Hyundai Getz KMHBT51DP70611621 white 79 Kia Rio KNADE163X86429324 white M-12184 80 Kia Picanto KNEBA24336T321206 grey 81 Hyundai Accent KMHCT41BEJU287125 black 2/1/2019 82 Hyundai HD 65 white 2014 83 Kia Cerato KNAFW411BB5936617 brown 84 Toyota Rav 4 gold 85 Hyundai Sonato 5NPEB4AC3BH097054 grey M-9885 86 Piaggio MP3 creme 87 Tamaha T-Max JYASJ07YX9A001970 MF-515 15-02-2020 88 Hyundai Getz KMHBJ81DH7U526226 white 0019AAA 89 Hyundai Getz KMHBT51HP5U284115 green 90 Kia Rio knede221366077589 grey 6762-AAB 2016 91 Nissan X-trail JN1TBNT30Z0103279 silver 92 Yamaha Cygnus ME1SE77L4L3032683 green 2020 93 Kia Picanto KNAB3512BLT590720 grey 3983-AAD 94 Hyundai Atos MALAB51HP8M179353J silver M-13562 95 Suzuki XL-4 JS3TX92V814103538 red 96 Hyundai Sonata 2005 KMHEN41FP5A133508 grey 97 Mitsubishi L-200 white 98 Mitsubishi Lancer JMYSR0K4AYU001574 green 99 Mitsubishi Lancer silver 100 Suzuki Carry white 101 Nissan Murano JN1TANZ50Z0001801 gold M-148 2019 102 Kia Sportage KNDJE723877344540 grey 23-Mar-14 103 Hyundai Atos MALAM51CBAM387423 white 104 Ford Escape red 105 Jeep Wrangler 1J4FY29P9XP429650 blue 2019 106 Hyundai I-10 Grand MALA851DLLM36782 silver M-8931 107 Hyundai I-10 MALAM51CBAM546335 blue M-12184 108 Samyung SM3 KNMC4B2GM4P600165 green 2019 109 Chevrolet Spark KL1TM68Y76B502121 red 2019 110 Hyundai Accent KMHCT41BCDU749314 white P-5657 2019 111 Hyundai Accent KMHCT41BEGU977981 blue P-4942 112 Hyundai Delta white 113 Mercedes AMG WDC1631741A229339 blue 2018 114 Kia Picanto KNABK513ABT113281 white 115 Hyundai Tucson KMHJM81BP5U186349 green P-8495 116 Kia Picanto KNEBA24336T210912 silver 117 Hyundai Atos KMHAB51GPXU142508 grey 118 Suzuki Vitara JSAFTB52V00201060 white 119 Kia Sportage KNAJE552267206FQ1 grey 25-Apr-19 120 Toyota Yaris JTDBW923804002929 white 1613-AAA 121 Sansung SM3 KNM4CB2GM4P600325 white M-5639 6-Dec-29 122 Infiniti GS35 JNKBV61358M224147 black 2017 123 Toyota Rav 4 JTEHH20V910029951 white 124 Nissan Versa grey 125 Mazda BT-50 MM7UNY0W100140653 white 4199-AAB 126 Nissan Versa 3N1CN7AD9ZL097677 grey 127 Mitsubishi Lancer CS6A6U017651 white 2019 128 Ford Ranger JFTYR14V4YTA40029 black V-2672 129 Suzuki Vitara JS3TE941664103884 silver 24-Dec-19 130 Hyundai Accent KMHCT41DBCU091555 white 4233-AAB 2019 131 Hyundai I10 MALAM51BP9M286846 white 132 Daihatsu Sirion JDAM301S001024929 green 9554-AAB 133 Hyundai I-20 MALBA51CBDM476988 blue 2019 134 Hyundai Elantra KMHDG41CBGU655331 red 135 Kia Sportage KNAJE552357015002 silver 10-Aug-19 136 Ford Eco-Sport WF0BXXM8KBER4X white 137 Hyundai Accent KMHCU41DBBU036549 white 138 Volkswagen Polo WVWZZZ6RZHY092180 white 139 Nissan Tiida JN1FCAC11Z0006257 creme 140 Hyundai Accent KMHHCT41BEGU976096 white 141 Toyota Corolla JTDBZ42E80J21722 silver 142 Kia Sportage black 143 Toyota Yaris JTDKG18C50N195184 blue 2753-AAC 144 Hyundai Accent KMCHU4AE9EU626381 white 145 Toyota Hilux MR0DR22G60G011714 white 146 VW Jetta WVWZZZAWZJY014528 white P-2650 147 Toyota Rav 4 SXA167075820 white 2018Ma 148 Mazda 3 JM7BK326771328564 red 149 Hyundai Getz white 150 Sansung SM3 KNMCAB2GM7P605232 gold 96-ZBB-971 151 Kia Rio KMHCM41P8U182585 gold 8948-AAB 8-Dec-19 152 Hyundai Accent silver M-8606 153 Hyundai Accent KMHCT4CE2DU5 white 7084-AAB 154 Hyundai I-10 MALAM51CBGM647430 blue 155 Jeep Renegade brown 28-Dec-19 156 Kia HDG3017B13017FR white 8269-AAC 157 Chevrolet Trax 3GNCJ8CE0DL143109 grey 2018 158 Toyota Yaris JTDBW923704003215 white 4618-AAA 2-Nov-19 159 Suzuki Vitara JS3TA74V284100129 white 160 Hyundai Getz white 161 Kia Sportage KNDJF724767229755 brown 0044-AAC 162 Daihatsu Sirion green 621-ZBC-971 163 Hyundai I-10 Grand MALA751CALM058205 white R-68 22-Jan-20 164 Hyundai I10 MALAM51J BBM713500 white 7556-AAA 31-Jan-19 165 Hyundai Accent KMHCT41CBEU571187 white 166 Nissan Versa 3N1CN7AD2Z1096239 white 167 Hyundai I10 MALBA51BBEM871018 white 3-Aug-19 168 Daihatsu Terios JDAJ2106001029002 red M-4199 169 Kia Picanto KNABK513BAT840039 white 5034-AAA 170 Kia Rio gold 171 Hyundai I-10 Grand silver 172 Hyundai Tucson KMHJ2813BJU567181 grey M-792 173 Chevrolet PT-Cruiser 3GNDA23D66S503680 gold 3398-AAB 174 Sansung SM3 KNMC4C2HMBP813774 gold 8837-AAA 175 Hyundai I-30 3KPA35AB8JE044314 gold 3-Aug-18 176 Kia Rio 8X512BET692848 white 3-Aug-19 177 Mitsubishi Lancer grey 178 Renault Duster 0012-AAA 179 Seat Ibiza VSSZZZ6JZHR042395 silver 6609-AAC 180 Kia Rio KNADN412BD6157966 silver 3-Aug-19 181 Hyundai I-10 KNABA24327T334606 white 182 Kia Picanto 3KPA251ABKE163649 silver 183 Hyundai H-100 KMFZAX7BAJU356440 white P-8371 184 Kia Picanto KNAB83512BJT073183 white 185 Kia Soul KNDJT2A68D7754514 white 186 Hyundai I-10 Grand MALA741CBKM654536 white M-7333 187 Kia Picanto brown 188 Suzuki Vitara JS3TD04V9410958 purple 8178-AAA 189 Daihatsu Terios JDA1102G000542312 white 6758-Z-971 7-Aug-19 190 Hyundai I-10 Grand MALA741CBGM110050 silver 191 Hyundai I-10 Grand MALA751CBJM180879 white M-13472 192 Chevrolet Spark KL1CJ6A13BC544439 blue 800-ZAC-971 193 Kia Sportage KMALU811BB7C65668 black 194 Honda CR-V JHLRE48307C201491 gold 195 Honda Fit 3HGGK5H59HM705122 silver P-8595 196 Kia Picanto KNABK513BBT065663 gold 6513-AAA 197 Toyota Yaris JTDBW923804002946 silver 198 Hebei Changan LSCAB12RKG801758 white 12-Aug-19 199 Suzuki Vitara JS3TD54V664103656 blue M-12990 200 Chevrolet Spark KL1MJ6A4XDC014325 blue P8902 4-Sep-19 201 Suzuki Vitara JSAFTL52V00109303 silver 3852-ZY-971 202 Hyundai Elantra blue R-1037

