Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De heer Pisas, mevrouw Larmonie

Geachte heer Pisas, geachte mevrouw Larmonie,

Goed dat wij op 30 april 2021 op politiek niveau konden overleggen en onder

meer hebben stilgestaan bij uw brieven van 19 en 26 april 2021. Dank ook voor

uw aanvullende brief van 5 mei 2021. Graag wil ik middels deze brief hierop

reageren.

Nederland en Curagao zijn een niet vrijblijvende samenwerking aangegaan en

mede op basis daarvan heeft Nederland omvangrijke liquiditeitssteun verstrekt.

Dit was een onverplicht aanbod, waar Curagao mee heeft ingestemd. De daarover

gemaakte afspraken zijn en blijven voor Nederland het uitgangspunt. Deelname

aan de Rijkswet COHO is een voorwaarde voor het verkrijgen van steun vanuit

Nederland. Hierover heb ik vanaf ons eerste kennismakingsgesprek op 1 april jl.

geen enkel misverstand laten bestaan.

In uw brieven onderschrijft u de noodzaak voor structurele aanpassingen om te

komen tot duurzame economische groei, welvaart, welzijn en gezonde

overheidsfinanciën. In de doelstellingen van het landspakket Curagao en het

advies van de Raad van State van het Koninkrijk over de Rijkswet COHO kunt u

zich grotendeels vinden. U mist goede financieel-economische doorrekeningen en

stelt voor het landspakket te structureren in een aanpassingsprogramma, door

het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te vragen een hervormingsprogramma te

maken, te begeleiden en te monitoren.

Het belang van de door u genoemde goede financieel-economische

doorrekeningen heeft mijn steun en ik zie mogelijkheden om daar binnen de

context van de hervormingsentiteit nadere invulling aan te geven. Het IMF zou

daar een partner bij kunnen zijn, bijvoorbeeld voor het doen van (macroeconomische) doorrekeningen. Dit zou verder verkend moeten worden. Ook heeft

het IMF reeds een rol bij thema D van het landspakket (financiële sector). Het is

denkbaar dat het IMF ook bij andere thema’s wordt betrokken en technische

assistentie zal verlenen.

Ik benadruk daarnaast het belang dat u deelneemt aan de gesprekken die

gevoerd worden over de vormgeving van de Rijkswet COHO en hoe de

uitvoeringsorganisatie gestalte krijgt, zodat uw inbreng daarbij zal worden

betrokken. Demissionair minister-president Rhuggenaath heeft toegezegd

daarvoor ambtelijke ondersteuning te willen faciliteren. Ook van de zijde van het

ministerie van BZK is die ambtelijke ondersteuning al enige weken voor u

beschikbaar, maar tot nu toe werd daar geen beroep op gedaan.

In uw brief van 5 mei jl. lijkt u te suggereren dat u niet wilt deelnemen aan het

COHO. Indien dit zo is en u niet deelneemt aan de gesprekken over het nader

rapport COHO, dan vervalt daarmee, zoals gezegd, ook de steun vanuit Nederland

aan Curacao. Dit betekent dat de liquiditeitssteun zal worden stopgezet, evenals

het nog niet verplichte deel van de eenmalige investeringen in

onderwijshuisvesting en economie (€ 29,5 mln. resp. € 20 mln. euro). Daarnaast

zullen de verstrekte liquiditeitsleningen (stand 7 mei 2021: € 333,5 mln.) vanaf

april 2022 moeten worden afgelost en ook de openstaande pre-COVID

bulletleningen aan het einde van de looptijd moeten worden terugbetaald.

Graag verneem ik van u de bevestiging dat hetgeen wat in de RMR van 30

oktober 2020 is afgesproken door u wordt nagekomen, waarbij ik graag met u in

gesprek ga over de precieze vormgeving van de Rijkswet COHO en eventuele

inzet van het IMF in de uitvoering van het landspakket, dan wel een bevestiging

van uw wens om de gemaakte afspraken op te zeggen. Vanzelfsprekend is het

aan Curaçao zelf om deze keuze te maken.

De staat cretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

