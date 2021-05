Proposishonnan mester sali di komunidat pa Kondekorason Real Voordrachten voor koninklijke onderscheidingen moeten uit de samenleving komen

Den kuadro di bini na remarke pa un Kondekorashon Real

Proposishonnan mester sali di komunidat pa Kondekorason Real

Kralendijk – Komishon pa Kondekorashon Real ta trahando riba dokumentunan pa proponé algun siudadano pa bini na remarke pa un Kondekorashon Real pa loke ta trata aña 2022. Tur aña miembronan di e komishon mes ta sondia pa di tal manera Boneiru su habitantenan tambe ta riba e lista di personanan ku ta haña un Kondekorashon Real.



Hendenan ku ta hasi trabounan eksepshonal den nos komunidat no ta opvio ku ta pensa riba nan. Ta p’esei ta hopi esensial pa kada un di nos pone atenshon riba kiko kada ken ta hasi den e komunidat aki. Tur kaminda riba nos dushi Boneiru tin personanan ku ta duna di nan mes pa komunidat.

Mayoria biaha nan ta hasi esaki den un forma ku no ta visibel pa otro hende. Lo ta bon si nos por pone e hendenan aki den spòtlait. Bo konosé un hende asina, i bo ta haña ku e meresé un rekonosementu públiko? E rekonosimentu mas balioso ta un kondekorashon di reino.

Un kondekorashon ta un símbolo di rekonosementu na un persona pa su aporte personal, òf algu ekstraordinario pa komunidat. Tur hende por proponé un kandidato ku por bini na remarke pa un kondekorashon real. Pa manda un nòmber aden mester yena un formulario i motivá dikon e persona lo mester bini na remarke pa e haña un kondekorashon. Ta yena un formulario ku e motivashon i tambe informashon di e persona i ta duna referensia. E petishon aki ta drenta serka e komishon di kondekorashon ku ta konsistí di Lucia Anthony, Jeaninne Wong Loi Sing, Mary Tjin Asjoe i Ada de Palm. Nan ta kaba di prepará e dokumentonan i hasi un promé sondeo pa wak si e petishon ta kumpli ku loke tin preskribí.

Na momento ku esaki ta kla ta entregá e proposishonnan na gezaghèber ku ta duna un konseho. Si e konseho ta positivo por duna un proposishon pa e sorto di altura di kondekorashon. Finalmente e representante di reino ta duna un kontesta final. E petishonnan ku e representante di reino risibí ta bai pa un komishon di 5 persona ku ta independiente (Kapittel voor de Civiele Orden) ku ta bai wak si e proposishon ta kumpli ku e reglamentu di òrdu i e ta duna minister un konseho.

Esun ku ta manda un proposishon aden mester tin pasenshi. E por dura un par di luna promé ku e ta kla. Ta importante pa entregá e informashon na tempu pa asina por prosesá e informashon na tempu. Pa promé di sèptèmber e proposishonnan mester ta den man di gezaghèber. P’esei ta importante pa entregá e petishonnan no mas tarda ku 15 di yüli 2021 asina entidat públiko tambe por pidi informashon adishonal ku nan tin mester manera e papel di bon kondukta.

Ki ora un persona ta bin na remarke pa un kondekorashon? Si un persona ta hasi trabou boluntario kaminda su meta ta por ehèmpel laga e otro sintié bon. Si tin aporte personal òf spesial pa e komunidat. Esei por ta den trabou boluntario pero tambe den trabou pagá. Boluntarionan ku pa 15 aña òf mas a duna un aporte inkansabel na un organisashon riba tereno di por ehèmpel deporte, kultura, arte, bida religioso, naturalesa, órden públiko, ta algun ehèmpel ku por hañá un kondekorashon.

Un persona ku a hasi algu ekstraordinario den su trabou, tambe lo por bini na remarke pa un kondekorashon. Importante ta ku komunidat mester a benefisiá di e trabou ku e hende a hasi. Pues e no mester ta relevante solamente pa e organisashon kaminda e kandidato ta traha, pero pa komunidat tambe.

Bo sa di un persona ku bo ke proponé pa un kondekorashon? Pa mas informashon por tuma kontakto ku sra. Jeaninne Wong Loi Sing na 786 8549, sra Ada de Palm na 777 1149, sra Mary Tjin Asjoe 527 3292 òf sra. Lucia Anthony na 777 4202 òf por manda meil na decoratiecommissiebonaire@gmail.com

Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding

Voordrachten voor koninklijke onderscheidingen moeten uit de samenleving komen

Kralendijk – De Commissie Koninklijke Onderscheiding werkt aan de documenten om een aantal inwoners voor te dragen om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding voor het jaar 2022. Jaarlijks doen de commissieleden zelf een onderzoek zodat ook inwoners van Bonaire op de lijst komen van personen die een Koninklijke Onderscheiding krijgen. Het spreekt vanzelf dat wij niet op de hoogte kunnen zijn van alle mensen die bijzondere werkzaamheden verrichten in de gemeenschap. Het is daarom heel essentieel dat ieder van ons aandacht besteedt aan wat elk één doet in onze samenleving. Overal op Bonaire zijn er personen die veel van henzelf geven aan de samenleving. In de meeste gevallen doen ze dit op een manier die niet zichtbaar is voor andere mensen. Het is goed als wij deze mensen voor het voetlicht kunnen brengen. Kent u zo’n persoon en vindt u dat hij/zij een publiekelijke erkenning verdient? De meest waardevolle erkenning is een onderscheiding van het rijk. Een onderscheiding is een symbool van erkenning die gegeven wordt aan een persoon voor zijn persoonlijke bijdrage aan of een buitengewone prestatie voor de gemeenschap.

Iedereen kan een kandidaat voordragen om in aanmerking te komen voor een koninklijke onderscheiding. Om een voorstel in te dienen moet een formulier ingevuld worden met een motivatie waarom die persoon in aanmerking moet komen voor een onderscheiding. Behalve de motivatie moeten ook de gegevens van de persoon en referenties ingevuld worden. Het verzoek komt binnen bij de Commissie Koninklijke Onderscheiding die bestaat uit Lucia Anthony, Jeaninne Wong Loi Sing, Mary Tjin Asjoe en Ada de Palm. Zij maken de documenten verder in orde en doen een eerste onderzoek om te kijken of de voordracht voldoet aan de criteria.

Wanneer ze daarmee klaar zijn, worden de voordrachten aan de gezaghebber overhandigd die een advies geeft. Als het advies positief is kan een voorstel gedaan worden voor de graad van de onderscheiding. Ten slotte geeft de rijksvertegenwoordiger een eindantwoord. De voordrachten die de rijksvertegenwoordiger ontvangt gaan naar een onafhankelijke commissie van 5 personen (het Kapittel voor de Civiele Orden) die gaat kijken of de voordracht voldoet aan het reglement van orde en de commisie brengt advies uit aan de minister. Degene die een voordracht doet moet geduld hebben. Het kan enkele maanden duren voordat alles klaar is. Het is belangrijk om de documenten op tijd in te dienen zodat de informatie tijdig verwerkt kan worden. Per 1 september moeten de voordrachten in handen van de gezaghebber zijn. Het is daarom belangrijk om de voorstellen niet later dan 15 juli 2021 in te dienen zodat ook het openbaar lichaam additionele informatie kan aanvragen die ze nodig hebben zoals een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een onderscheiding? Als iemand vrijwilligerswerk doet waarbij het doel bijvoorbeeld is om de ander zich goed te laten voelen. Als er een persoonlijke of speciale bijdrage is aan de samenleving. Dat kan bij vrijwilligerswerk maar ook bij betaald werk. Vrijwilligers die 15 jaar lang of langer onvermoeibaar een bijdrage leveren aan een organisatie op het gebied van bijvoorbeeld sport, cultuur, kunst, religie, natuur of de openbare orde kunnen een onderscheiding krijgen. Iemand die een uitzonderlijke prestatie levert op zijn/haar werk kan ook in aanmerking komen voor een onderscheiding. Belangrijk is dat het werk dat de persoon verricht heeft, ten goede is gekomen aan de gemeenschap. Het moet dus niet alleen relevant zijn voor de organisatie waarvoor de persoon werkt, maar ook voor de samenleving.

Kent u iemand die u zou willen voordragen voor een onderscheiding? Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mw Jeaninne Wong Loi Sing op 786 8549, mw Ada de Palm op 777 1149, mw Mary Tjin Asjoe op 527 3292 of mw Lucia Anthony op 777 4202. U kunt ook een mail sturen naar decoratiecommissiebonaire@gmail.com.

