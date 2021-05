Alivio pa yuda finansieramente esnan afektá pa krisis di corona   / Alivio regeling geeft financiële verlichting voor degene die getroffen zijn door de coronacrisis  / Alivio arrangement offers financial relief for those affected by the corona crisis 

Alivio pa yuda finansieramente esnan afektá pa krisis di corona

Kralendijk – Entidat Públiko Boneiru (EPB) ta duna sosten na empleadonan (ku a haña retiro) i empresarionan ku pa motibu di e krísis di corona a haña nan mes den problema. E areglo ta konta tambe pa empleadonan ku a haña retiro. Usando e areglo por haña un rekompensa.

Pa motibu di e krísis di corona kasnan di famia ta konfrontá un kaida imprevisibel, inevitabel i repentino di nan entrada. Debí na esaki e kasnan di famia aki por haña nan mes den problema ku pago di e gastunan nesesario di kas: hür of hipotek, kuenta di awa i koriente i internèt. No tur ora e medidanan aktual di sosten por solushoná e problemanan aki. ‘Alivio’ ta ofresé un alivio pa e gastunan berdadero i nesesario di un kas di famia. E no ta un areglo ku ta duna sosten di entrada.

E areglo aki ta konta pa 3 luna, ku forsa retroaktivo di 1 di yanüari 2021 te ku 31 di mart 2021. Pa e gastunan nesesario di kas, parsialmente òf pa henter e periodo di ‘Alivio’ por duna un kompensashon. Pa hasi uso di e areglo di Alivio tin ku yena e formulario riba e wèpsait di Entidat Públiko Boneiru (EPB). E adrès ta www.bonairegov.com







Alivio regeling geeft financiële verlichting voor degene die getroffen zijn door de coronacrisis

Kralendijk – Het openbaar lichaam Bonaire geeft steun aan werknemers en ondernemers die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen. De regeling is ook voor ontslagen werknemers. Via de Alivio-regeling kunnen ze een tegemoetkoming krijgen voor de noodzakelijke woonlasten.



Door de corona crisis kunnen huishoudens te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Deze huishoudens kunnen daardoor in de problemen raken met de betaling van de noodzakelijke woonlasten; huur of hypotheek, water en elektra rekeningen en internet. Deze problemen kunnen niet altijd worden opgelost door de huidige steunmaatregelen. ‘Alivio’ (letterlijk vertaald; verlichting) biedt een tegemoetkoming in de kosten van de daadwerkelijke noodzakelijke woonlasten van een huishouden, het is geen inkomensondersteunende regeling.

Deze regeling geldt voor 3 maanden, met terugwerkende kracht van

1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Voor de noodzakelijk woonlasten kan voor een deel of de gehele ‘Alivio’ periode een tegemoetkoming worden verstrekt. Om aanspraak te maken op de Alivio-regeling moet het aanvraagformulier op de website van het openbaar lichaam Bonaire worden ingevuld. Hier zijn ook de voorwaarden voor de regeling te vinden.

Het adres van de website is www.bonairegov.com



———————————



Alivio arrangement offers financial relief for those affected by the corona crisis

Kralendijk – Employees and entrepreneurs who have run into problems due to the corona crisis are receiving support from the public entity Bonaire. The arrangement is also for laid-off employees. They can receive an allowance for essential housing costs through the arrangement Alivio.

Due to the coronavirus crisis, some households may be faced with an unforeseeable, inevitable and sudden reduction of income. As a result, these households may experience problems with payment of essential housing costs; rent or mortgage, water and electricity bills and the Internet. These problems cannot always be resolved using current financial schemes. “Alivio” (literally translated as “alleviation”) provides a compensation for essential household housing costs. It is not an income support scheme.

The scheme will apply retroactively for the three months from 1 January, 2021 up to and including 31 March, 2021. Compensation of essential housing costs may be provided for the entire ‘Alivio’ period, or part thereof. The Alivio compensation scheme is intended for (dismissed) employees and entrepreneurs.

To be eligible for the Alivio scheme, the application form must be completed on the website of the public entity Bonaire. Here you will also find the conditions of the arrangement.

The website address is www.bonairegov.com

