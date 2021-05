Notisia di polis di djárason 26 di mei te ku djabièrnè 28 di mei 2021/Politieberichten van woensdag 26 mei tot en met vrijdag 28 mei 2021

Notisia di polis di djárason 26 di mei te ku djabièrnè 28 di mei 2021

Kòntròl di alkohòl den ful swing

Riba djaweps 27 di mei a tene un kontrol di konsumo di alkohòl riba Kaya Internashonal. Durante esaki a para shofùr di 91 outo I di 11 skuter, pa hasi un ‘blaastest’. Di e 102 shofùrnan, 4 mester a bai warda pa hasi e análisis di rosea.

Bo ta manehá bou di influensia di alkohòl? Bo por haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, un kastigu di prizòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon. Bo ta enbolbí den un aksidente? E ora ei e chèns ku ta tèst bo pa uzo di alkohòl ta mas grandi ku durante di un kòntròl regular.

Lo sigui kontrolá regularmente riba konsumo di alkohòl den tráfiko.

A detené hòmber ku tabata den bringamentu

Den oranan di anochi, alrededor di 7.15 or riba djaweps 27 di mei, un bringamentu a tuma lugá na un snek situá na Kaya Simon Bolivar. Na yegada di polis tabatin un hòmber ku tabata insultá polis i ku no tabata duna oido na òrdu di polis. A detené pa ámbos violashon menshoná. Ta trata di e hòmber di inisial E.G.B. di 51 aña di edat.

Ladronisia den akomodashon turístiko

Riba djaweps 27 di mei, entre 1 or i 3 or di mardugá, deskonosínan a bai ku un tas di lomba di marka ‘Eastpack’ ku den dje entre otro un iPhone koló ros, for di den un akomodashon turístiko situá na Kaya Proud. Ta investigando e kaso.

Kiebro na Lima

Den un kas situá na Lima, deskonosínan a kibra drenta i a bai ku entre otro un televishon, un iPad, tres iPhone, dos oloshi i sèn kèsh. E kiebro a tuma lugá riba djárason, 26 di mei, mardugá, alrededor di 2 or. E kaso ta bou di investigashon.

Mèldu

Bo ta testigu di un situashon sospechoso? Bo ta mira komportamentu sospechoso òf un echo kastigabel ta tuma lugá? Mester di yudansa mesora? Mèldu esaki na polis. Polis ta evaluá kiko e posibilidatnan ta pa tuma akshon.

Unda mi ta mèldu kiko?

Por mèldu tantu via number di telefòn 717 8000, 715 8000 komo na bali di warda di polis. Naturalmente bo por mèldu serka e agente polisial riba kaya tambe.

Bo ta preferá keda anónimo? E ora ei por uza e number di telefòn 717 7251.

Yama 911 den situashon di urgensia òf ora gara un persona ta kometé un akto kastigabel. Yama 911 ora mester di ayudo den situashonnan di bida òf morto. Ora señalá situashonnan sospechoso òf si bo ta testigu di un krímen. Òf por ehèmpel despues di un aksidente di tráfiko, kandela òf ora un hende ta kibra pa drenta. E ora ei kada sekònde ta konta.

Ku ken mi por yama?

911 (emergensia/gara)

717 8000 òf 715 8000 (no ta emergensia, pero mester di atenshon di polis)

717 7251 (liña di tep anónimo)

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 26 mei tot en met vrijdag 28 mei 2021

Alcoholcontrole in volle gang

Op donderdag 27 mei werd een alcoholcontrole gehouden op de Kaya Internashonal. Hierbij werden de bestuurders van 91 auto’s en 11 scooters gestopt om een blaastest te doen. Van de 102 bestuurders moesten 4 mee naar het politiebureau voor een ademanalyse.

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijgt u een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Bent u betrokken bij een ongeluk? Dan wordt u sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle.

Alcoholgebruik in het verkeer zal regelmatig gecontroleerd blijven worden.

Man aangehouden bij vechtpartij

In de avonduren, omstreeks 19.15 uur op donderdag 27 mei, vond een vechtpartij plaats bij een snack aan de Kaya Libertador Simon Bolivar. Bij aankomst van de politie was er een man die de politie beledigde en ook niet voldeed aan de vorderingen van de politie. Hij is voor beide overtredingen aangehouden. Het betreft een man met initialen E.G.B. van 51 jaar.

Diefstal in toeristenaccommodatie

Op donderdag 27 mei, tussen 01.00 en 03.00 uur, hebben onbekenden een rugtas van het merk Eastpack met daarin onder andere een roze iPhone, meegenomen vanuit een toeristische accommodatie aan de Kaya Proud. De zaak wordt onderzocht.

Inbraak in Lima

In een woning in Lima hebben onbekenden ingebroken en hebben onder andere een televisie, een iPad, drie iPhone ’s twee horloges en contant geld meegenomen. De inbraak heeft op woensdag 26 mei omstreeks 02.00 uur plaatsgevonden. De zaak is in onderzoek.

Melden

Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld het de politie. De politie beoordeelt wat de mogelijkheden zijn om actie te ondernemen.

Waar meld ik wat?

Een melding maakt u zowel via telefoonnummer 717 8000, 715 8000 als aan de balie van een politiebureau. Natuurlijk kunt u ook een melding maken via de agent op straat. Wilt u liever anoniem blijven? Gebruik dan het telefoonnummer 717 7251.

Bel 911 bij spoed of heterdaad situaties. Bel 911 als hulp bij direct levensbedreigende situaties nodig is. Ook wanneer u verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf. Of bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde.

Met wie kan ik bellen?

911 (spoed of heterdaad)

717 8000 of 715 8000 (geen spoed, wel politie)

717 7251 (anonieme tip lijn)

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

