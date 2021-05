Tèst antigéniko ta posibel na aeropuerto BIA Antigeentest op luchthaven BIA mogelijk

Tèst antigéniko ta posibel na aeropuerto BIA



Kralendijk – For di 1 di yüni pasaheronan ku yega Bonaire International Airport, BIA, por laga hasi un test antigéniko. Esaki ta favorabel pa pasaheronan for di destinashonnan internashonal. Por ehèmpel pa pasaheronan for di Merka tabata difísil pa denter di e tempu stipulá hasi e tèst antigéniko. Hestia den kolaborashon ku Bon Lab ta hasi e tèst antigéniko den un kaya di tèst nobo na BIA. Espektativa ta ku lo por tèst 200 pasahero den mei ora.

Na yegada empleadonan di departamento di Salubridat Públiko ta risibí e pasaheronan. Nan ta kontrolá e deklarashon di salú i resultado di e tèst di PCR i nan ta wak si un pasahero mester hasi un tèst antigéniko. Si esei ta e kaso, e pasahero ta bai e kaya di tèst. Ta hasi e tèst den kònteinernan spesialmente ekipá pa esaki banda di imigrashon na aeropuerto.

Despues di hasi tèst e pasaheronan ta bai den e sala di espera. Un pasahero ku tèst positivo, obligatoriamente mester bai den isolashon na e adrès kaminda e ta hospedá. A base di e kehonan ku e pasahero tin, Salubridat Públiko ta determiná kuantu tempu e isolashon ta dura.

Djabièrnè 28 di mei Hestia a organisá tèstmentu di hende na Marriott hotel. Mènedjer Marco Padberg di Hestia a deklará ku e ensayo general a bai bon. For di 1 di yüni 2021 pasaheronan ku ta bin nos isla por download e ‘Bonaire Safety Travel app’. Ku e app akí biaheronan ku ta biaha pa Boneiru por registrá pa un tèst antigéniko promé ku nan salida pa nos isla. Hestia a desaroyá e app i for di 1 di yüni por download esaki riba www.bonairecrisis.com.

Hestia ta purba pa hasi mas tantu uso posibel di hende lokal na e kaya di tèst, asina Padberg a duna di konosé. E kompania ta traha huntu ku Plenchi di Trabou, e ofisina pa mediashon laboral di Entidat Públiko Boneiru i ministerio di Asuntunan Sosial i Bienestar. Tambe ta duna treinen pa personal di e kaya di tèst.



Antigeentest op luchthaven BIA mogelijk

Kralendijk – Passagiers die bij Bonaire International Airport, BIA, aankomen, kunnen vanaf 1 juni 2021 op de luchthaven een antigeentest laten doen. Voor passagiers uit internationale bestemmingen is dit gunstig. Zo was het voor reizigers uit de VS lastig om voor vertrek de antigeentest binnen de verplichte tijd te doen. De antigeentest wordt door Hestia in samenwerking met Bon Lab afgenomen in een nieuwe teststraat bij BIA. De verwachting is dat in een half uur 200 passagiers getest kunnen worden

Bij aankomst worden de passagiers opgewacht door medewerkers van de afdeling Publieke Gezondheid. Ze controleren de gezondheidsverklaring en het resultaat van de PCR test en kijken of een passagier een antigeentest moet doen. Als dat het geval is, gaat de passagier naar de teststraat. De test wordt afgenomen in speciaal ingerichte containers naast de immigratie op de luchthaven.

Na de test gaan de passagiers naar de wachtruimte. Een passagier die positief test, moet verplicht in isolatie op het vakantieadres. Publieke gezondheid bepaalt aan de hand van de klachten van de passagier hoe lang de isolatie duurt.

Op vrijdag 28 mei heeft Hestia bij het Marriott hotel proef gedraaid. Manager Marco Padberg van Hestia heeft verklaard dat de generale repetitie goed is gegaan. Vanaf 1 juni 2021 kunnen passagiers die naar het eiland komen de ‘Bonaire Safety Travel app’ downloaden. Met de app kunnen reizigers die naar Bonaire vliegen voor vertrek naar het eiland een antigeentest boeken. De app is door Hestia ontwikkeld en is vanaf 1 juni op www.bonairecrisis.com te downloaden.

Hestia probeert zoveel mogelijk lokale mensen in te zetten bij de teststraat, zo laat manager Marco Padberg weten. Het bedrijf werkt samen met Plenchi di Trabou, het bureau voor arbeidsbemiddeling van het openbaar lichaam Bonaire en het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn. Ook worden er trainingen gegeven voor het personeel van de teststraat.

