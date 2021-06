Debatten over coronavirus: volg het live

De agenda van de Tweede Kamer staat deze week grotendeels in het teken van de coronapandemie. Zowel woensdag 2 juni als donderdag 3 juni zijn er plenaire debatten en commissie-activiteiten. Zo is er ook weer een technische briefing door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). U kunt alles live volgen via deze site en de app Debat Direct.

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Op donderdag 3 juni debatteert de Tweede Kamer vanaf 10.15 uur in de plenaire zaal over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. De Kamerleden spreken onder meer over de versoepelingen die aangekondigd zijn tijdens de persconferentie van het kabinet op 28 mei. Voor het debat komen naar verwachting demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Tamara van Ark van Medische Zorg naar de Kamer.

Commissiedebat

Donderdagmiddag 3 juni van 13.30 tot 17.30 uur is er een commissiedebat over het coronavirus en wonen. De vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken overlegt met demissionair minister Kajsa Ollongren over dit onderwerp. De pandemie heeft invloed op de woningmarkt, vooral als het gaat om de sociale huursector. Door corona raakten mensen soms hun baan (tijdelijk) kwijt, werden ernstig ziek of moesten maandenlang met veel gezinsleden doorbrengen in veelal kleine woningen.

Economisch steunpakket

Het economisch steunpakket stond centraal op woensdag 2 juni. De Kamer debatteerde vanaf 10.15 uur plenair over dit onderwerp. De opleving van het coronavirus heeft flinke gevolgen voor de economie. Veel bedrijven hebben te maken met strengere maatregelen door de lockdown. Het kabinet stelt daarom extra geld beschikbaar voor ondernemers. Voor het debat kwamen de demissionair ministers Stef Blok van Economische Zaken, Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Wopke Hoekstra van Financiën naar de Kamer.

Technische briefing

Ook op woensdag 2 juni, van 13.30 tot 16.30 uur, hield de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een technische briefing. Kamerleden kregen een update over de laatste ontwikkelingen in de bestrijding van het coronavirus. Onderwerpen waren onder andere de sneltestlocaties en de verdeling daarvan over het land, de Indiase variant van het virus en hoe wordt deze zomer wordt ingezet op het voorkomen van een mogelijke volgende golf van besmettingen. Ook hadden de Kamerleden aangeven meer informatie te willen ontvangen over de vaccinatiestrategie. De Kamerleden werden bijgepraat door:

13.30 uur: Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM; bekijk zijn powerpointpresentatie.

14.30 uur: Bart-Jan Kullberg, Voorzitter Gezondheidsraad; bekijk zijn powerpointpresentatie.

15.30 uur: Jaap van Delden, programmadirecteur vaccinatie COVID-19 bij het RIVM, bekijk zijn powerpointpresentatie.

