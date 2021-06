Tuma bon nota di e atrikulo aki: Ladronisia di vehíkulo.

KOMUNIKADO DI PRENSA 218 / 2021

13 yüni 2021

Ladronisia di vehíkulo.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Kuerpo Polisial di Kòrsou ta konsiente ku e fenomeno di ladronisia di vehíkulo riba nos isla

ta alarmante i ku ta formando un molèster grandi pa nos komunidat.

Diariamente siudadanonan ta eksperensiá situashonnan teribel kaminda nan ko’i kareda ta

somentá i despues kisas ta lokalisá esakinan, hopi bia kompletamente plumá i te asta kimá.

E situashon aki ta pone hopi doño di vehíkulonan den situashonnan di desesperashon, pa

motibu ku den hopi kaso nan mester kaba di paga un fiansa pa un propiedat ku nan no tin

mas.

Sin ku ainda nos papia di e trauma i inseguridat ku e ladronisia aki ta laga tras serka e

víktima.

Ultimo tempu polis ta tumando nota di un kambio den e operashon di malechornan ku ta

hòrta vehíkulonan.

Si te ku algun tempu pasá tabata fòrsa e porta di e outo of tabata buska e outonan di kua

shofùrnan no a tuma sufisiente medida di prekoushon na momentu ku a laga nan atras,

awendia ta dal e bentana di e outo kibra i habri e lòk.

Un otro forma di operá prinsipalmente pa ku turistanan i personanan mas vulnerabel den

nos komunidat ta, dor di dal patras di nan vehíkulo of blòkia nan riba kaya i bai ku nan outo

(atrako).

E modus operandi aki huntu ku otro análisis ku polis a hasi, ta lag’e yega masha fásil na e

konklushon ku e anti-sosialnan aki su enfoke ta riba sierto marka i modèlnan di outo

spesífiko i ta hasi tur loke ta nesesario pa haña e vehíkulo ei.

Propósito di ladronisia di mayoria di e vehíkulonan aki ta, pa kita piesa for di nan i bende

esakinan riba merkado pretu.

Vehíkulonan ku a aksidentá, vários bia kompletamente kibrá (total loss), despues di tempu

ta bèk den sirkulashon, kompletamente harmá ku piesanan prosedente di ladronisia.

Resientemente varios tabata e detenshonnan ku polis a hasi di personanan ku a hasi nan

mes kulpabel na enkubrimentu, esta bon konsiente kumpra piesanan hortá na un preis

redíkulamente abou.

Redukshon di kasonan di ladronisia di outo ta posibel, pero Kuerpo Polisial ta konsiente

tambe ku no ta un responsabilidat di e so, pero di diferente ‘stakeholder’ den nos

komunidat.

Kuminsando ku e doño di e vehíkulo mes, ku mester invertí den hasi menos atraktivo pa e

malechor bai ku su vehíkulo. I tin diferente medidanan di prekoushon ku por tuma i di kua

den próksimo komunikadonan nos lo bai duna mas informashon tokante di nan.

Banda di esei polis ta sintando na mesa huntu ku diferente gruponan/instansianan di

interes, pa kada un den su ròl i den kuadro di su responsabilidat, yega na fórmulanan,

mekanísmonan di kontrol i akuerdonan, pa ban pone un paro of a lo menos un bahada

drástiko na ladronisia di outo.

Ya kaba polis mes a amplia e tim ku ta investigá ladronisia di outo ku mas personal i huntu

ku otro departamentonan interno manera esun di informashon, inteligensia i análisis di

dato, ta kana man den man pa tantu riba e tereno di prevenshon pero tambe represhon,

mustra ku komunidat su preokupashon ta di dje tambe.

Sinembargo, esei no ta sufisiente. Tur siudadano ku ta señala situashonnan sospechoso of

ta disponé di informashon di práktikanan dudoso ku ta tuma lugá na e.o. garashinan

klandestino, mester mèldu esaki na polis.

Si bo keda ketu, bo tambe ta kómplise i mañan kisas ta abo ta e siguiente víktima.

Hamas i nunka ta intenshon di Kuerpo Polisial, pa stroba ningun desaroyo, sigur no

desaroyo ekonómiko riba nos isla.

Pero di otro banda nos ke ta transparente ku nos komunidat a base di loke nos ta konstatá

of risibí komo resultado di investigashonnan ku nos ta hasi.

P’esei nos ta bai menshoná e marka i modèlnan di outo ku mas tantu ta wòrdu hortá. E idea

no ta pa duna e kliente temor di kumpra e vehíkulonan aki. Al kontrario. Lo mester tin un

motibu bálido pakiko e pedido pa e vehíkulonan aki ta asina haltu.

Nos empeño ta pa sigur na momentu ku bo kumpra e vehíkulonan aki, bo invertí mesora

tambe den e medidanan di prekoushon, pa evitá ku bo ta pèrde bo outo despues.

Ta trata di e siguiente outonan:

Kia: Picanto, Rio, Soul, Optima, Forte, Serato;

Hyundai: Elantra, Accent, Sonata, I-10;

Mitsubishi: Lancer

Nissan: Sunny, Sentra, pikòp

SUV: Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mitsubishi Nativa i Montero.

Finalmente polis ke aksentuá ku te ainda tin algun ehersísio fasil ku doñonan di vehíkulo por

hasi, pa baha e rísiko di pèrde nan medio di transporte.

Nos ta tuma nota ku outonan ku ta wòrdu hortá for di den kurá di kas, por wòrdu

minimalisá si:

 Tabatin mihó iluminashon;

 Menos vegetashon;

 Porta di kurá tabatin un bon kadena i kandal apropiá.

Nos ta tuma nota tambe ku hopi siudadano ku tin un kurá den kua nan por stashoná nan

outo di manera ku nan por skucha mas lihé ora tin moveshon, sea pa flohera òf negligensia

ta opta pa laga e outo keda para pafo di kurá riba kaya.

Ta rekomendabel tambe pa klèm portanan di kurá ku ta skuif, ya ku esakinan na hopi

okashon fásilmente ta wòrdu saka for di riel i asina fasilitá e baimentu ku e vehíkulo.

Tin kasonan ku doñonan di outo ta laga nan remote di porta di kurá den outo, koperando

asina inkonsientemente ku e malechor.

Nos ke laga e tep aki tambe atras. Na momentu ku bo ta bai kumpra un vehíkulo “segunda

mano” riba kaya, kontrolá ku e number di chasis i e number di motor ta igual ku e

numbernan riba e karchi di kùr di e outo.

Pasobra nos a bin ta konstatá tambe ku algun ladron ta hòrta un vehíkulo, kònkel ku e

numbernan aki i despues ta bende e vehíkulo kompletu, di manera ku nan ta haña un suma

grandi mesora.

I tin bia e víktima ku a kumpra e outo bou di konfiansa ta pasa trabou pa por konvensé

hustisia esaki te pa e risibí su sèn bèk.

Laga nos tur realisá ku ta mas fásil pa forma un moketa i den nos kada un su área di

responsabilidat kombatí e ladronisia di outo en bes di kere ku nos por konsientisá i

konvensé e ladron pa no hòrta outo mas.

E mensahe na esun ku ta kumpra piesa hortá: “para ketu i analisá ki doló bo ta hasi bo

kompatriota pa abo su komfortabilidat.”

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news WhatsApp





Tweet



Email

Print



Like this: Like Loading...