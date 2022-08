Sekretario di Trabou Pa Kòrsou Jonathan Symor TPK ta puntra pa pueblo: lei di impuesto pa drecha kayanan. Ki dia e ta bini bèk?

Mester atendé diskriminashon entre outo, gasolin, diesel, koriente i hidrógeno (waterstof).

Sekretario di TPK Sr. Jonathan Symor a tuma nota di e subida di kombustibel riba nos isla. Pero lokual ku ta hala su atenshon ta, ku diesel a bai para kasi igual, o sea, nèt bou di gasolin. Kiko esaki lo nifiká awor pa e hendenan ku ta manehá vehíkulo di diesel?

Nos di TPK kier kòrda gobièrnu di Kòrsou ku vehíkulo di gasolin i diesel awor ta kai bou di mes un kategoria di peso (ku eksepshon di ekiponan pisá) pa basta aña kaba i ku e subida drástikamente akí di diesel pa basta tempu kaba ta pone e pregunta subi mesa: “Ki dia ta drecha e lei di impuesto pa hasi uso di kareteranan (wegenbelasting) di Kòrsou?”

Vehíkulo di koriente i hidrógeno (waterstof) den futuro.

No ta honesto ku un outo motor diesel ta paga mes impuesto ku un vehíkulo di ekipo pisá, tambe tin sierto vehíkulo di ekiponan pisá, motor di gasolin, asta esaki nan ta paga menos impuesto atrobe ku e outo di famia motor diesel. Kemen aki tin un diskrepansia grandi i no hustu ta tuma lugá. Meskos tambe ta konta pa vehíkulonan ku ta kore riba koriente i den futuro serkano riba hidrógeno (waterstof). E outonan aki ta mas mihó pa medio ambiente debí ku nan no ta saka nada na muffler, e asina yamá CO 2. Mester tene kuenta ku esaki tambe den e lei nobo di impuesto di kaya.

P’esei TPK a kampañá ku mester introdusí e “wegenfondsbelasting”, fondo di impuesto, pa karetera bèk. Lokual ku sr. Jardim, èks-minister di finansa, a kita den pasado i manda e impuesto aki den “algemene middelen”, fondo general, djis pa mustra ku e tin un presupuesto bon balansá. Pero e desishonnan aki a kousa daño enorme pa nos kayanan te ku dia di awe.

Banda di esaki minister di finansa aktual sr. Javier Silvania no ta deseá pa pone e “wegenfondsbelasting” bieu temporalmente bèk pa di e forma aki sèn por wòrdu aloká pa ministerio di VVRP den kuadro di drecha karetera. Pa e motibu aki TPK a manda un karta di pregunta pa ministerio di VVRP pa informá tokante e status aktual di e lei nobo di wegenfonsbelasting. Pero tambe pa sa si a tene kuenta ku outonan di koriente i hidrógeno (waterstof) (den futuro).

TPK ta na altura tambe di e echo ku e minister aktual di VVRP ta kompartí mes un pensamentu ku TPK, esta di trese e “wegenfondsbelasting” aki bèk, pero den un bachi nobo. TPK lo ke enkurashá e minister aki, pa invertí mes tantu energia den e tópiko aki, ku e ta buta pa saka pèrmit pa e invershonistanan ku ke haña pèrmit pa konstrukshon “bouwvergunning”.